Forma v extralize: Smoleňák si nedá pokoj, Motor jako popletený rybář

Hokejová Tipsport extraliga má za sebou další hrací týden. Po víkendu je jasné, že se opět vyznamenala Plzeň, které si po těžkém začátku všechno sedá. Hradec Králové táhl zkušený provokatér soupeřů Radek Smoleňák. Úřadující mistr z Třince zůstal pro změnu zalezlý ve své dračí sluji. A co kladenský fanoušek? Ten by měl na poslední týden nejlépe zapomenout. V článku iSport.cz si projděte speciální power ranking deníku Sport všech patnácti extraligových týmů s odlehčeným komentářem.

Ne, nedá si pokoj ani ve 34 letech. Teď se Radek Smoleňák poškleboval litvínovským fans. To máme tedy další město na mapě, kterým by měl jen projíždět a nezastavovat. Na seznamu už má Brno a Pardubice.

Vidět to bylo už v play off. Jakmile tady slyší, že mu hrozí Hradec, tupí se brusle, praskají hokejky, soupeřova branka je nějaká menší, vlastní minimálně na házenou... Devět proher v řadě je už celkem fóbie.

13. Zlín

+1

Výběr trenérů pomalu začal klouzat na úroveň: Tak co, teta, brusle ještě máte? Vidíte, nechtěla byste na lavičku? Odchod kouče Roberta Svobody nevyřešil nic. To se mohly třeba měnit záclony a vyšlo by to nastejno.