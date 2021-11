Jenáček: Mikúše jsem nevyhodil. Na cestě je posila ze Švýcarska

Na souboj s Kladnem jste se upínali. A zase to nevyšlo. Důvod?

„Na jeden gól bohužel nemůžeme vyhrávat zápasy. V tomto jsme momentálně křehcí. Když dostaneme gól na 1:1, valná většina kluků to pak psychicky nedává. Odstoupíme od toho, co nás přivedlo k šancím. Kdybychom dali druhý gól, možná to vypadalo jinak. Ale to je kdyby…“

Co s tím dál?

„Pokud se tým opravdu nedoplní, jestli nepřijdou tři, čtyři, pět útočníků, nevěřím tomu, že současný tým bude dělat bodové série. Ty samozřejmě budou nutné, pokud chceme ještě zamíchat kartami a dostat se aspoň na barážovou pozici. Jsme dole, jsme zklamaní, jsme smutní. Pokud budou změny směrem dovnitř, budou i ven. Měli by přijít kluci nezatížení touto situací, kteří budou schopní se prosazovat a dávat góly. Utkání je ještě hodně.“

Opravdu dorazí posily?

„Jeden hráč, který hrál stabilně dvanáct sezon švýcarskou ligu, je na cestě. Řešíme další hráče, Lotyše, Švédy, Finy. Určitě je prostor na to, aby se to dotáhlo. Pokud vedení deklaruje, že peníze na ty hráče má, musíme je přivést. Teď v pauze.“

Po zápase jste se na dlouho zavřeli v kabině. Co jste hráčům říkal?

„Že pokud bude na konci tunelu svítit světýlko a bude teoretická možnost se zachránit, je povinnost každého hráče a člena týmu, aby se o to porval. Je tady obrovská historie a tradice. Hraje se o extraligu. Nemám moc slov. Je to ohromně náročné na psychiku. V kabině jsem viděl totálně smutné kluky. Nezvládli jsme to. Od gólu na 2:1 byl soupeř lepší a pohlídal si to. Tahle situace eskaluje posledních pět let.“

Proč?

„Skončila úspěšná generace hráčů, která před sedmi lety slavila titul. Evidentně se nepodařilo kádr vhodně doplnit, okysličit. Tyto problémy má tým delší dobu, ale doteď tu vždycky byli hráči, kteří za to dokázali vzít. Třeba Roberts Bukarts, hráč do přesilovky. Nevím, koho za to lynčovat, koho hanět, že se nepostavil konkurenceschopný tým.“

Z jakého důvodu proti Kladnu nenastoupil nejproduktivnější obránce Peter Trška?

„V mých očích se mu nepodařilo utkání ve Varech. Body má, ale prohrávali jsme i s ním. Chtěli jsme udělat nějakou změnu. Možná s některými zatřepat, že i takový hráč se nevejde. Poprvé hrál Tomáš Hanoušek a podal velmi dobrý výkon. Trejd byl pro něj složitý, šel do posledního mančaftu.“

Jak vnímáte vaši pozici?

„Trenér se hodnotí podle výsledků. V rámci možností se člověk snaží dělat všechno. Některé věci se ve hře objevují. Jiné pod tíhou tlaku bohužel ne. Když se zápas láme na stranu soupeře, jsme v koksu a nejsme schopni dělat, co máme. Je na vedení klubu, jakou cestou se půjde. Ještě se chci vrátit k jedné věci. K Tomáši Mikúšovi.“

Povídejte.

„Nasazuje se mi psí hlava, že jsem někoho vyhodil. Já jsem nikoho nevyhodil! Ani vedení. Vím, že tyto informace chodí, Zlín je hokejové město. A já ze sebe úplného vola taky dělat nechci. Tomášův agent zavolal na klub, že hráč necítí důvěru a žádá o trejd. Tomášovi jsem zavolal, že pokud to tak je a on to tak cítí, tak s námi nebude. V tomto rozhovoru neřekl ani slovo, že si to chce se mnou jako s trenérem vyjasnit. Popřál nám, celkem zvesela, ať se nám daří, ať bodujeme a sezonu zachráníme. Držet na týmu nespokojeného hráče je nesmysl. V naší situaci kór.“

Jenže Mikúš přišel se žádostí o výměnu až poté, co mu jeden ze členů realizačního týmu sdělil, že nemá rád nejlepšího hráče v nejhorším týmu.

„Já jsem mu tu větu určitě neřekl.“

Vy ne.

„Měl pohovor s Peťou Čajánkem. (koučem individuálních dovedností) Já jsem u toho nebyl. Tomáš si myslel, že když má body, je všechno O.K. Pokud mu řekl to, co tvrdíte, určitě bych se kvůli tomu neurazil. Ale nebudu komentovat, co si ti dva řekli. Pokud jsou dneska hráči takhle křehcí…Ta věta měla být spíš motivační. Čája se snaží předat klukům spoustu svých zkušeností, detailů. Sami si udělejte obrázek. Jestli toto má být důvod, abyste zažádal o trejd… Čája je členem realizačního týmu, ale hlavní zodpovědnost nemá. V mých očích je to banalita, která o tom klukovi taky něco vypovídá. Tomáš zvolil snazší cestu. Nebudeme přece držet hráče, který tady nechce být.“

Nicméně ice-time mu postupně klesal.

„Snažil jsem se to rozložit na více hráčů. Protože si nemyslím, že fyzicky jsme úplně ťip ťop. Chtěl jsem, aby mužstvo mělo energii a postupně dohánělo deficit. Jsou hráči jako Tomáš Plekanec, kteří hrají přesilovky i oslabení a zvládnou pětadvacet minut za zápas. Tomáš hrál přesilovku a ve finále jsem si dovolit pozměnit rozestavení. Nedal jsem ho na jeho pravou stranu, kde se cítí komfortní. Dal jsem ho před bránu. Už tehdy přišel a zeptal se, jestli se něco děje, že necítí důvěru. Když vidím, že na Spartě hraje na bráně Sobotka…V některých utkáních i Jágr. To nemůže hrát na bráně Tomáš Mikúš?!“

