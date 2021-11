SESTŘIHY: Sparta pod Hořavou ukončila mizérii! Derby pro Hradec

Kometa - Sparta 2:5

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:12. Krištof, 32:19. Zaťovič Hosté: 04:20. Matuškin, 06:50. F. Chlapík, 33:17. Hašek, 46:25. R. Horák, 59:05. E. Thorell Sestavy Domácí: Klimeš (Tomek) – Ďaloga, R. Holland, Kučeřík, Roth, Gulaši (A), D. Mikyska, Bartejs – Kollár, Krištof, P. Mueller (A) – Zaťovič (C), P. Holík, L. Horký – M. Haščák, Ostřížek, R. Pavlík – Mallet, Rákos, Vincour. Hosté: Salák (Neužil) – Matuškin, Moravčík, T. Pavelka, A. Polášek (A), Tomáš Dvořák, Radek Jeřábek – J. Konečný, R. Horák, M. Řepík (C) – E. Thorell, F. Chlapík, Prymula – T. Jandus, D. Kaše, M. Forman – Z. Doležal, Vitouch, Šmerha – Hašek. Rozhodčí Kika Obadal – Lederer, Rožánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7187 diváků

Kubík trefil veledůležité body pro Rytíře

Zlín do veledůležitého boje se sousedem v tabulce vyrukoval bez dvou nejproduktivnějších hráčů. Útočník Tomáš Mikúš byl na vlastní žádost vyměněn do Karlových Varů za dnes debutujícího beka Tomáše Hanouska, obránce Peter Trška se nevešel do sestavy. A tak nejproduktivnějším Beranem byl v zápase pouze sedmibodový Antonín Honejsek.

Rytíři duel nezačali vůbec dobře, když hned po 33 sekundách Dotchin vyhodil puk mimo mantinely a Zlín hrál přesilovku. To dostalo Berany do úvodního náporu, který zesílil v osmé minutě při další početní výhodě. Jenže Karafiáta v šanci vychytal Bow, po ráně Gazdy zase zvonila tyč.

Ofenzívu Rytířů táhl kapitán Plekanec, jenž byl dvakrát velmi blízko ke skórování, celkem v první třetině vystřelil na branku hned šestkrát, gól ale z jinak ofenzivního utkání nepadl v první třetině ani na jedné straně.

I ve druhé části kralovali brankáři: Kašík uspěl proti Jágrově dorážce, Bowa podruhé v zápase zachránila tyč, tentokrát po ráně Mamčicse. Berani ale otevřeli skóre ve 28. minutě, kdy Zbořil na útočné modré čáře obral o puk Wooda a uspěl v samostatném úniku.

Razantně se změnila situace o pět minut později. Po vzájemném vyloučení se hrálo na obou stranách ve čtyřech, čehož k vyrovnání využil nenápadnou přízemní střelou právě Wood. A opaření Moravané si dobře rozehraný zápas do pauzy pokazili ještě víc.

Hejcman v poslední minutě druhé třetiny zbytečně udeřil pěstí soupeře do obličeje a Kladno hrálo poprvé v zápase přesilovku. K využití mu stačilo 31 sekund, v čase 39:47 překlopil stav na stranu Středočechů Kubík.

Od té doby už byli Berani mimo hru. Zkraje třetí části už na 3:1 zvýšil z dorážky Strnad a Zlín, který od nástupu trenéra Jenáčka dal ve 13 zápasech jen třikrát více než jeden gól za utkání, se topil ve vlastní nemohoucnosti.

V 57. minutě pak na rozdíl tří gólů zvýšil Melka, jehož pokus do vlastní sítě usměrnil Mamčics. Návštěva sezony ve Zlíně 5312 diváků pak ještě viděla trefu Berana do prázdné branky při power play domácích.

SESTŘIH: Zlín - Kladno 1:5. Rytíři si vystříleli veledůležité body a velký náskok na Berany

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 27:01. A. Zbořil Hosté: 33:06. K. Wood, 39:48. Dotchin, 42:16. J. Strnad, 56:14. Melka, 58:29. M. Beran Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc – Kubiš (C), P. Sedláček (A), O. Flynn – A. Zbořil, Honejsek, Vopelka – Karafiát, Hejcman, Okál – Sebera, R. Veselý, Frömel. Hosté: Bow (Stahl) – J. Suchánek (A), Dotchin (A), K. Wood, Ticháček, Zajíc, Baránek – Hlava, Plekanec (C), Jágr – M. Beran, A. Kubík, Dvořáček – J. Strnad, Filip, Melka – Ciampini, Pitule, Kristo. Rozhodčí Hradil, Vrba – Gebauer, Hlavatý Stadion Zimní stadion Luďka Čajky, Zlín Návštěva 5312 diváků

Oceláři urvali derby díky trefám obránců

Fanoušci obou klubů si zakřičeli v deváté minutě gól, ale radost na straně Třince byla předčasná. Rozhodčí usoudili, že Daňo fauloval brankáře Stezku a znemožnil mu zasáhnout proti střele Marinčina. Vítkovice z následné přesilovky udeřily už za 13 sekund, když Solovjov překonal Kacetla střelou od modré čáry.

Domácí brzy vyrovnali a prosadil se sváteční střelec. Musil, který v minulé sezoně neskóroval i v součtu s play off ani v jednom z 66 utkání, propasíroval po vyhraném buly Stezkovi puk mezi betony. Možná to bylo i s přispěním teče spoluhráče Nestrašila. Třinecký obránce mohl v dalším střídání přidat svou druhou trefu, ale Stezka se bleskurychle přesunul proti střele do odkryté branky. Vítkovický gólman se vytáhl za chvíli ještě jednou při zakončení osamoceného Romana.

Hosté zahrozili v prostřední části dvakrát z přečíslení dva na jednoho, ve druhém případě zazvonil Bondra na tyč. Oceláři poté nevyužili Polákovu hrubku při rozehrávce, ale přeci jen vytěžili z tlaku vedoucí gól. Postaral se o něj Zahradníček nekompromisní ranou zpoza pravého kruhu a skóroval poprvé v sezoně.

Marosze dělily ve třetí třetině od vyrovnání milimetry, jeho střela skončila na horní tyči. Oceláři jinak kontrolovali bez větších těsné vedení a soupeře při hře hostů bez gólmana nepustili do žádné šance. Naopak Musil minul ze středního pásma prázdnou branku. Kacetl ještě zabrnkal v posledních sekundách domácím na nervy. Při pokusu trefit prázdnou branku zasáhl Bernovského, ale puk šel mimo.

Ohlasy trenérů

Marek Zadina (Třinec): „Vstoupili jsme do utkání velmi dobře a dostali jsme soupeře pod tlak. Vyvedla nás z míry a tempa ale přesilovka soupeře, ze které jsme inkasovali. Pak jsme se do zápasu vrátili a vypracovali jsme si spoustu střeleckých i brankových příležitostí. Potřebovali bychom z toho skórovat, abychom soupeři odskočili alespoň na dva góly a měli bychom tak zápas klidnější. V globálu jsme byli lepší a tři body jsme si zasloužili. Jsme spokojení, že jsme je získali a že jsme zvítězili před reprezentační pauzou.

Miloš Holaň (Vítkovice): „Přijeli jsme na led lídra, čekali jsme proto těžký zápas. Nemůžu ale hráčům prakticky nic vytknout kromě produktivity. Popasovali se jinak s utkáním dobře, i když byly pasáže hry, kdy nás Třinec zavřel a kdy jsme prohrávali osobní souboje i buly. Výborným výkonem gólmana jsme se ale drželi. Šli jsme do vedení 1:0 po parádně sehrané přesilové hře. Byli jsme i disciplinovaní a měli jsme jen jednoho vyloučeného hráče, takže i tento aspekt hry jsme měli dobrý. S trochou štěstí jsme mohli sahat po bodu, dali jsme dvě tyčky, v závěru jsme nepotrestali chybu gólmana, po které jsme netrefili prázdnou bránu. To jsou věci, kvůli kterým si neodvážíme ani bod.„

SESTŘIH: Třinec - Vítkovice 2:1. Oceláři uspěli i ve druhém derby, rozhodli beci

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:32. D. Musil, 31:41. Zahradníček Hosté: 08:22. A. Solovjov Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, J. Michálek, Jaroměřský, Zahradníček, M. Adámek – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – O. Šedivý, A. Nestrašil, Kofroň – Hrehorčák, Miloš Roman, O. Kovařčík – Chmielewski, R. Szturc, Dravecký (A). Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Polák (C), Galvinš, Plášil, P. Koch, Jakub Stehlík, L. Kovář – R. Bondra, Dej, M. Kalus – L. Krenželok (A), Marosz, Svačina – Lednický, Vildumetz, Žálčík – Bernovský, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Hejduk, Stano – Ganger, Klouček Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4721 diváků

Šílený zkrat ve druhé třetině stál Tygry zápas

Liberec do utkání vlétl a již po pár vteřinách vzniknul po Vlachově nahození před Sedláčkem velký závar, olomoucký brankář ale odolal. Vzápětí však hráli domácí přesilovku a po pouhých dvou sekundách ji proměnili ve vedoucí gól. Jelínek vyhrál čistě buly na Filippiho, jehož dělovka se zastavila až v síti.

Olomouc mohla odpovědět rovněž v přesilové hře, Káňovu střelu bez přípravy ale skvěle chytil Kváča. Udeřili tak znovu domácí a po dobré práci Grígera šťastně zvyšil na rozdíl dvou branek Melancon. Na druhé straně byl blízko snížení Káňa, jeho střelu ale zastavila levá tyč Kváčovy braky.

Hosté se tak snížení dočkali až ve 14. minutě, kdy Kváčovi za záda propadla nepříliš prudká střela Řezníčka. A za necelou minutu Olomoučtí dokonce vyrovnali. Početní výhodu využil střelou pod horní tyč Káňa. Bílí Tygři si mohli vzít vedení okamžitě zpět, Rychlovský ale po přihrávce Grígera těsně minul poloodkrytou branku.

Krátce po začátku druhé části měl velkou šanci Filippi, Sedláček si ale připsal výborný zákrok. Poté postupně putovali na trestnou lavici domácí Klapka a Derner a Hanáci nabídnutou možnost využili. Po Káňově pasu poslal hosty do vedení svou trefou Knotek.

Na druhé straně měl na hokejce vyrovnání Vlach, v gólové šanci ale mířil vedle. Udeřila tak znovu Olomouc. V další přesilovce Káňa krásně našel volného Krejčího, který už neměl problém zamést puk do odkryté branky. Hosté byli na koni a hned vzápětí přidal po pěkné souhře s Klimkem pátou branku Kucsera. Zároveň tím vyhnal Kváču na střídačku a v brance domácích ho nahradil Pavelka. Ani on ale neudržel čisté konto příliš dlouho, střelou bez přípravy se podruhé v utkání prosadil Kucsera.

V úvodu třetího dějství měl obrovskou příležitost Káňa, minul ale zcela odkrytou branku. Poté měli Liberečtí k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři, Sedláček ale svůj tým podržel. V klasické početní výhodě už se ale domácí přeci jenom prosadili, po parádní přihrávce Najmana se trefil Vlach.

Liberec vstřelený gól nakopnul a v 52. minutě po brance Grígera prohrával už pouze o dvě branky. Na Olomouc se i nadále valil jeden útok za druhým, Sedláček ale odolával. Z rychlého brejku navíc mohl dodat hostům klid Krejčí, tváří v tvář Pavelkovi ale neuspěl. Hanáci už si ale výhru nenechali vzít.

SESTŘIH: Liberec - Olomouc 4:6. Katastrofální druhá třetina stála Tygry zápas

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:45. Filippi, 06:14. Melancon, 49:03. J. Vlach, 51:52. Gríger Hosté: 13:35. Řezníček, 14:21. J. Káňa, 23:57. J. Knotek, 28:51. David Krejčí, 29:31. Kucsera, 33:02. Kucsera Sestavy Domácí: Kváča (30. J. Pavelka) – M. Rosandić, Kolmann, M. Ivan, Melancon, Derner, Štibingr – Birner (A), A. Najman, Ordoš – Rychlovský, Filippi, Gríger – J. Vlach, P. Jelínek (C), M. Zachar – A. Dlouhý, J. Šír, Klapka – Čederle. Hosté: J. Sedláček (Lukáš) – Ondrušek (C), Groch, Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Kucsera – Strapáč, P. Kolouch, Olesz – Kusko, Nahodil, Kunc – Burian. Rozhodčí Pražák, Veselý – Gerát, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec

Oslabený Motor vyzrál na Bruslaře, po osmi letech!

Jihočeši se v Mladé Boleslavi představili bez své gólmanské jedničky Hrachoviny, nejproduktivnějšího hráče a kapitána Gulaše i dalšího zkušeného útočníka Novotného. V brance tak poprvé v sezoně nastoupil od začátku Strmeň.

A úvod se hostům vydařil náramně. Již po 60 sekundách hry otevřel skóre Vondrka. Odpovědět mohl ve 4. minutě Fořt, Strmeň ale jeho střelu vyrazil a poté se svými spoluhráči přežil i první mladoboleslavskou přesilovku. Středočeši byli aktivnější, vyrovnat však nedokázal Najman ani v závěru první části Bičevskis.

Ve 25. minutě byl po rychlém protiútoku a Pospíšilově přihrávce blízko gólu Fořt, ani tentokrát však na českobudějovického brankáře nevyzrál. Vzápětí ale dostal dvouminutový trest za nesportovní chování Pech a domácí v přesilovce zásluhou Kousala vyrovnali.

V polovině utkání mohl Pech odčinit svou nedisciplinovanost, z dobré pozice však netrefil Růžičkovu branku. Motor ale přidal a dočkal se druhé branky. Po Valského přihrávce se trefil devatenáctiletý Chlubna a připsal si premiérový gól v extralize. Následně mohli Jihočeši svůj náskok zvýšit v přesilovkách, vyloučení Jánošíka ani Ševce ale nepotrestali.

Ve 48. minutě mohl České Budějovice přiblížit k výhře Abdul, Růžičku však ve slibné příležitosti nepřekonal. Neprosadil se ani poté v početní výhodě. Domácí se sice snažili tlačit do útoku, Motor ale přesto přidal třetí gól. Z pohotové dorážky se prosadil Holec. V závěru domácí riskovali při hře bez brankáře, místo snížení ale ještě jednou inkasovali. Jihočeši si tak připsali vítězství nad Mladou Boleslaví poprvé od října 2013.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): "Nepodali jsme dobrý výkon. Neměli jsme dobrý vstup do zápasu, což trošku určilo ráz utkání. V celém zápase jsme se do vyložených šancí nedostali, Budějovice utkání výborně odbránily a byly nebezpečné v útočném pásmu. Ve třetí třetině mohly odskočit na větší rozdíl než 2:1, to ještě nedaly, ale pak z dorážky daly na 3:1 a rozhodly zápas. Sehráli jsme štos utkání na pár lidí a dnes se to na nás trošku podepsalo, nebylo to z naší strany vůbec ono."

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Bojovali jsme a podali jsme velice kvalitní výkon, který začal už u našeho gólmana, který nám pomohl najít cestu k vítězství. Jsem na kluky pyšný, je fajn vyhrát před (reprezentační) přestávkou. Chyběli nám nějací marodi, ale kluci se semkli a bojovali."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - České Budějovice 1:4. Motor bez opor skolil Bruslaře po osmi letech

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:12. P. Kousal Hosté: 01:00. Vondrka, 32:36. Chlubna, 56:02. Holec, 59:08. L. Pech Sestavy Domácí: J. Růžička (Krošelj) – Pavel Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Bernad – Adam Raška I, Fořt, Pospíšil – Kotala, Claireaux, J. Dufek – P. Kousal, O. Najman, J. Stránský (A) – Závora, Bičevskis, Grim. Hosté: Strmeň (Maleček) – Bindulis, Percy, Piskáček (A), Vráblík, M. Jandus, Štich (C), Bučko – Abdul, L. Pech (A), T. Šoustal – Holec, M. Hanzl, Vondrka – Chlubna, D. Voženílek, Valský – M. Beránek, Karabáček. Rozhodčí Šír, Micka – Frodl, Komárek Stadion Návštěva 2772 diváků

Plzeň - Litvínov 3:4

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:07. Kodýtek, 44:34. F. Suchý, 59:20. M. Lang Hosté: 15:08. M. Chalupa, 24:33. P. Zdráhal, 28:26. Zygmunt, 29:19. P. Zdráhal Sestavy Domácí: Miroslav Svoboda (29. Pavlát) – L. Kaňák, Čerešňák (A), Graňák, Jiříček, Kvasnička, J. Kindl (C), Kremláček – Kantner, Kodýtek (A), Schleiss – F. Suchý, Mertl, P. Musil – Dzierkals, G. Thorell, Bulíř – M. Lang, F. Přikryl, Adamec. Hosté: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, O. Baláž – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), V. Hübl (C), Jarůšek – P. Svoboda, M. Chalupa, Latta – Zygmunt, Gerhát, L. Stehlík. Rozhodčí Jeřábek, Ondráček – Kajínek, Axman Stadion LOGSPEED CZ Aréna

Pardubice - Mountfield HK 3:4p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:39. Říčka, 11:05. Camara, 35:01. Camara Hosté: 12:46. Oksanen, 57:23. Oksanen, 59:45. Kelly Klíma, 61:53. Oksanen Sestavy Domácí: Frodl (Klouček) – J. Mikuš, Nakládal (C), D. Robertson, Košťálek, J. Kolář (A), Hrádek, O. Vála – Říčka, Cienciala, Blümel – R. Kousal, A. Musil, Camara – Paulovič, Poulíček (A), O. Rohlík – Koffer, O. Roman, Anděl. Hosté: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Šalda, F. Pavlík (A), Kalina, McCormack, Jank – Smoleňák (C), Lev (A), Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – R. Pilař, Lalancette, Kelly Klíma – Lamper, Koukal, Orsava. Rozhodčí Lacina, Svoboda – Šimánek, Zíka Stadion enteria arena