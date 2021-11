Dvacet kliků! Růžička už cepuje Litvínov. Co cíle a proč byl dojatý?

Na led šel jako úplně poslední. Nejdřív v klidu sledoval hráče, žongloval s pukem nebo se bavil s asistentem Václavem Sýkorou. Když se ale naplno začalo, stařičkým litvínovským zimákem se naplno roznesl jeho hlas. Vladimír Růžička ve středu večer poprvé vedl trénink Vervy. A dělal to s vervou sobě vlastní. „Jsem pro to pořád totálně zapálený,“ povídal pak. Jeden z mladíků jeho oheň okusil, za trest vyfasoval kliky.

Modrá rolba úhledně vyžehlila led. S úderem 17. hodiny se mezi mantinely začali trousit hráči v černých a žlutých dresech. V červeném bezkontaktním triku naskočil útočník Matúš Sukeľ, který se vrací po zranění.

Z trenérů vrátky jako první prošel Václav Sýkora. Vladimír Růžička dorazil až jako úplně poslední. „Bylo to neskutečné, jsem fakt nadšený, že tu můžu trénovat,“ popsal s úsměvem první momenty na známém ledě, na němž před 42 lety v extralize debutoval. „Už jen vyjet s píšťalkou byl parádní zážitek. Musím říct, že jsem si hned vzpomněl na svoji premiéru v 16 letech, kdy jsem dal hned asi po deseti vteřinách první gól. Krásné. Tady jsem se naučil bruslit, tady mě naučili hrát hokej,“ zjihnul jindy tvrdý kouč.

Hráči hned začali s tradiční litvínovskou klasikou – bagem v obou pásmech. Růžička si ve středním pásmu umě žongloval s pukem, občas něco prohodil se svým asistentem. S tím byl vůbec během celého tréninku hodně v kontaktu. Po pěti minutách svolal první poradu u tabule. Pak už začal svůj nový tým hlasitě cepovat. Oprýskaným zimákem se rozléhal jeho dunivý hlas. Hráči pilovali zakončení, pak jezdili sprinty. Následovalo ostré jeden na jednoho.

Nejvíc okusil Růžičkovu tvrdost během premiérového tréninku mladý 18letý David Skuhrovec. Špatně přihrál, od kouče dostal slovní nálož a navrch dvacet kliků. „Zrovna to vyšlo na mladého kluka, to je mi ale úplně jedno. Kdyby takovou hrubku udělal kdokoli starej, klikoval by taky. Nahrát špatně na dva metry, když nikdo kolem není? To fakt ne. Kliky pode mnou dělal v Hradci i Petr Koukal, mistr světa. V tréninku jsem pro to tak zapálený, že je mi úplně jedno, kolik tomu hráči je,“ rozesmál se Růžička.

O pár vteřin později se ale div nerozplakal. To když došlo na otázku na Kadaň, kde doteď působil. Ve středu klub oznámil konec v Chance lize z finančních důvodů. „Práce tam byla úžasná. Pro mě úplně nová zkušenost. Ne vždycky můžete trénovat světové hráče. Ten konec klubu mě strašně mrzí. Ani se mi o tom nechce mluvit.“

V úterý vedení Litvínova odvolalo kouče Vladimíra Országha, byť poslední dva zápasy Verva vyhrála. Výkony ale byly jako na houpačce, se současným desátým místem v hokejovém městě nepanuje spokojenost. Volba padla na Růžičku.

„Musíme vyhrávat, posunout se v tabulce výš,“ má jasno. A cíle? Vysoké. „Letos může titul vyhrát opravdu kdokoli. Já chci vyhrávat, celý tým to chce.“ Jako asistenta si sám vybral Sýkoru, který tak ve stejné pozici pokračuje. Od generálního ředitele Pavla Hynka dostal Růžička za úkol, aby se s ním sám domluvil na spolupráci. To se taky stalo. K ruce si navíc vzal i starého známého Ondřeje Weissmanna, ten ale na střídačku chodit nebude.

Zkušený trenér se taky rozohnil nad otázkou na styl hokeje. Diskusní fóra se totiž hned začala plnit spojeními Růžička-beton-zanďour. „Budeme chtít útočit, Litvínov je tím známý. Nechápu, kde se vzalo, že se pode mnou hraje beton. Fakt se tomu směju. Jaký beton? Ani Hradec ho pode mnou nehrál. Střední pásmo brání všechna mužstva. Hrajete tak, abyste vyhráli. Budeme se chtít rvát do branky, útočit, ale samozřejmě k tomu musíte i bránit,“ uzavřel kouč mistrů světa z let 2005 a 2010.

Růžička? Předseda fanklubu Litvínova okamžitě rezignoval

Litvínov převzal protřelý kouč Vladimír Růžička. Rodák z tohoto města, trenér mistrů světa. Nadšení fanoušků? Ani zdaleka. Naopak. Ve středu ráno skončil ve funkci předsedy fanklubu Ropáci on Tour Jan Ptáček. „Pořád jsem doufal, že na to nedojde. Že majitel hokejového klubu nemůže změnit svoje rozhodnutí, které již jednou učinil. Nespolupracovat s osobou, kterou provází korupční minulost, za kterou byla odsouzena. Je tedy čas se rozloučit. Končím na pozici předsedy fanklubu. Končím s návštěvami zimního stadionu Ivana Hlinky na zápasy A týmu. S těmito osobami spolupracovat nehodlám a nebudu. Já svoji čest mám a myslel jsem, že i náš polský majitel,“ napsal Ptáček v prohlášení.

