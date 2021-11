Lakatoš věnoval hattrick malému synovi a manželce. Co řekl k posile?

Čtyři zápasy, šest bodů (4+2). Dominik Lakatoš po návratu z Finska ve Vítkovicích okamžitě navázal na loňskou palbu. Proti Olomouci si připsal druhý hattrick v kariéře. Před rokem se třikrát trefil proti stejnému rivalovi. „Máme tři body, to je pro nás nejdůležitější věc,“ oddechl si. „To potřebujeme, sbírat body, vyhrávat. Hlavně doma. Hattrick je super, ale my jsme ještě neskončili, máme před sebou ještě dlouhou a náročnou cestu.“

Komu hattrick věnujete?

„To je pro mě jednoznačné, dlouho jsem nebyl se svou rodinou. Neměl jsem tady syna a ženu, přijeli v úterý. Po měsíci jsme zase byli spolu. Takže jsem se před zápasem ani tolik nevyspal, ale bylo mi to úplně jedno. Říkal jsem si, že musím hrát, protože tady bude malý. Sice z toho ještě nemá rozum, ale pro svůj pocit jsem rád, že jsem mohl dát gól. Dokonce tři.“

Malý byl poprvé v Ostravě na hokeji? Nebude teď muset chodit pokaždé, aby se vás štěstí drželo?

„Byl poprvé, ale to ne, furt je malý. Myslím, že tady ani na celý zápas nebyli. Museli jet po druhé třetině domů, aby se najedl a šel spát.“

Takže bylo třeba góly stihnout včas?

„No, musel jsem to stihnout do dvou třetin, aby je viděli.“ (usmívá se)

Cítil jste před zápasem, že by hattrick mohl přijít? Rodina vás nadopovala?

„Po pravdě, když jsem šel na rozbruslení, tak jsem to moc necítil. Ani v první třetině. V tom je hokej někdy krásný, že třikrát plácnete do puku a dáte tři góly. O tom to celé je. Musíte si věřit, věřit tomu, co trénujete, věřit spoluhráčům. To se nám zúročilo. Že jsem dal tři góly, je super, ale je to zásluha všech borců, co byli na ledě.“

Tři body (1+2) si připsal i Roberts Bukarts, bylo vidět, že si hodně oddechl. Budete týmově potřebovat, aby produkce nestála na jedné formaci, je to tak?

„Každý útočník potřebuje dávat góly, to není nic nového. Věděl jsem, že Buky dlouho nedal gól, ale byl jsem si jistý, že je dávat bude. Že se někomu nedaří gólově, ještě neznamená, že to bude trápení celou sezonu. Potvrdilo se, že je perfektní střelec.“

Poprvé za vás naskočil švédský útočník Tobias Lindberg, jaký z něj máte pocit?

„Zápas odehrál velice dobře, dobře bruslí. A co jsme se bavili, tak je fajn kluk do kabiny. Na ledě šikovný, už má nějaký věk, odehrál toho spoustu. Pro nás jedině dobře, že ho tady máme.“

