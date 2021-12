Forma v extralize: Růžička jako učitel z Obecné školy i sparťané v kanálech

1. Pardubice

Posun oproti minulému týdnu: +11

Dávat góly v přesilovkách je srabárna. Při hře 5 na 5 to umí taky každý. V oslabení je to teprve diskotéka! Ondřej Rohlík se v sezoně trefil pětkrát, třikrát v početní nevýhodě. Nějak ho to chytlo, nebo co.