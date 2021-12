Chlapík rozhodl divočinu v Hradci: Bouře emocí? Miluju takové zápasy

Jak vydýcháváte velkou divočinu?

„Těžce! Bylo toho dost, to je fakt. Připomínalo to play off hokej. Po našem minulém vzájemném zápase byli Hradečtí hodně nažhavení, my ale taky. Potřebujeme každý bod, že bereme dva, je parádní. Spokojeni s výkonem být ale nemůžeme. Celý zápas jsme si moc tutovek nevytvořili. Až v závěru jsme si pomohli přesilovkami. Náš výkon měl ale hodně rezerv.“

Osmnáct dvouminutových flastrů, na trestných lavicích si často ani nešlo sednout.

„Občas tam byl trochu zmatek. (smích) Potkaly se dva ambiciózní týmy, které chtějí vyhrávat. I tohle k hokeji patří, my sami jsme taky takový zápas potřebovali. Za mě opravdu super utkání.“

Vy jste si dokonce při pobytu za katrem stihl povídat s poněkud vytočenými fanoušky Mountfieldu.

„Řvali tam na mě a na Soba (Vladimíra Sobotku). My jsme v té době prohrávali o gól, nebylo to nic příjemného. Bylo asi šest minut do konce, něco jsme si tam řekli. Ale nic hrozného.“

Jste hodně pobitý? Přišlo mi, že často šlo vyloženě o zdraví.

„To je fakt, ale já mám takové zápasy rád. Jste vtažený do zápasu, jsou tam emoce, šarvátky. Jak říkám, k hokeji to patří.“

Jak moc vám pomohla nedisciplinovanost domácích hráčů? Přišlo mi, že právě kvůli nezvládnutým emocím jim utekly body.

„Určitě nám to pomohlo, Už v první třetině tam byly tři přesilovky, které se nám ale nepovedly. Pak jsme v nich něco změnili. Nakonec jsme ve třetí třetině dvě početní výhody využili. Hráče na přesilovku máme výborné, góly v nich dávat musíme. Jako mančaft jsme se ale hodně zvedli, nevzdali jsme to, bojovali jako tým. Nepřestali jsme věřit a dostali odměnu.“

Nepřál byste si hrát všechny zápasy v Hradci? Onehdy jste tu bral pět bodů, teď další dva.

„Asi to není úplně místem, spíše mě fakt baví tyhle vyhecované zápasy. Jsem v zápalu, ve hře. Užívám si to.“

V prodloužení jste rozhodl parádní střelou na vzdálenější tyčku. Přijde mi, že to přesně takhle trénujete. Góly tak dáváte často.

„To máte pravdu, tuhle střelu hodně piluju. Střílím to takhle pořád. Naštěstí mi to tam padlo, zaplaťpánbůh za dva body. Vyhráli jsme, musíme se od toho odrazit.“

Mountfield HK - Sparta: Klíma trefil tyč a následovala mela u branky Saláka

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta Praha 3:4p. Parádní závěr zápasu, v prodloužení rozhodl Chlapík

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE