Sparta se zlobí na vedení reprezentace: Nedělejte z našich hráčů rukojmí

Hokejová Sparta vydala prohlášení ohledně účasti svých opor Michala Řepíka a Vladimíra Sobotky na Channel One Cupu. Klubu vadí, že vedení reprezentace nevyslyšelo jeho žádost o uvolnění klíčových hráčů alespoň z prvního utkání hraného v Praze. Do národního týmu klub oba hráče pustí, musí prý ale proto zvážit jejich nasazení v odvetě Ligy mistrů, v níž Sparta pokračuje jako jediný český zástupce. „Ač není naší povinností hráče uvolnit, nehodláme připustit, aby vedení národního týmu dělalo z našich hokejistů rukojmí, kteří by v případě odmítnutí mohli přijít o potenciální účast na olympijských hrách,“ stojí v prohlášení klubu na webu.