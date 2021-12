SESTŘIHY: Hradec - Sparta 3:4 v prodl., rozhodl Chlapík. Vyhrál Zlín i Dynamo

Mountfield HK - Sparta

SESTŘIH: Mountfield HK - Sparta Praha 3:4p. Parádní závěr zápasu, v prodloužení rozhodl Chlapík

Góly Domácí: 03:17. Filip, 14:42. K. Wood, 29:17. A. Kubík, 39:27. M. Beran Hosté: 01:42. Říčka, 29:51. Matýs, 37:33. Cienciala, 56:15. D. Robertson, 64:36. J. Mikuš Sestavy Domácí: Bow (Burda) – Kehar, Dotchin, Ticháček (A), K. Wood, Baránek, J. Suchánek (A), Funk – Jágr, Plekanec (C), Zikmund – M. Indrák, A. Kubík, Hlava – M. Beran, Račuk, Melka – Machala, Filip, Pytlík. Hosté: Klouček (Frodl) – J. Mikuš, D. Robertson, O. Vála, Nakládal (C), J. Kolář (A), Hrádek, J. Zdráhal – Hecl, Poulíček (A), Blümel – Matýs, R. Kousal, Camara – Říčka, Paulovič, Cienciala – Pochobradský, Anděl, O. Rohlík. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Brejcha, Hlavatý Stadion ROCKNET Aréna, Chomutov Návštěva 1000 diváků

Zlín - Litvínov 4:1

Hokejisté Zlína porazili ve 31. kole extraligy Litvínov 3:1 a poprvé v sezoně tak proti Severočechům uspěli. Dvěma góly se na výhře domácích podílel lotyšský útočník Patriks Zabusovs. Verva prohrála čtvrtý z posledních pěti zápasů.

Úvod zápasu oproti jiným duelům hraných letos ve Zlíně byl celkem akční. Hned ve druhé minutě se do přečíslení dostal kapitán Kubiš, nahrávka na Köhlera ale neprošla. Na druhé straně měl velkou příležitost Sukeľ, když se k němu odrazila střela Kudrny, slovenský forvard ale místo zcela prázdné branky napálil poskakující kotouč jen do tyče.

Zlínští svého štěstí využili a v čase 12:39 otevřeli skóre zápasu. Zabusovs obral soupeře při rozehrávce o puk a sám před Godlou zamířil pod horní tyč. Po podobného místa se trefil lotyšský útočník také před přestávkou, kdy v přesilové hře zvyšoval již na 2:0.

SESTŘIH: Zlín - Litvínov 4:1. Berani se přiblížili předposlednímu Kladnu. Dvakrát se trefil Zabusovs

A lotyšské představení pokračovalo i po pauze, jen v jiném dresu. Prostřední dějství jednoznačně patřilo Severočechům, kteří místy svůj tlak uměli vygradovat až v momenty, kdy Berani se vinou vzdálenější střídačky více jak dvě minuty bránili v jedné pětici.

Ovšem gólový efekt to přineslo jen jednou. Ve 26. minutě střelou z mezikruží snížil lotyšský bek ve službách Vervy Balinskis. Další šance měli Irving a Jarůšek, brankář Kašík ale chytal spolehlivě.

Útok dvou domácích zahraničních posil Zabusovse a Rusa Michasjonoka byl dnes velmi vidět, alespoň tato lajna čas od času rozbila převahu hostí. Berani ale byli efektivní. V 50. minutě si skvělou stahovačkou mezi kruhy Gazda obhodil obránce soupeře, bravurně zvládl také kličku na Godlu a zvýšil 3:1.

Verva se snažila zápas zdramatizovat. Čtyři minuty před koncem odvolal trenér Růžička brankáře, v dlouhé power play se ale hosté neprosadili. Naopak výhru domácích pečetil Michasjonok a připsal si tak první gól v extralize.

Góly Domácí: 12:39. Zabusovs, 18:56. Zabusovs, 49:35. Gazda, 58:47. Michasjonok Hosté: 25:45. Balinskis Sestavy Domácí: Kašík (Huf) – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec (A), Žižka, Ferenc, M. Novotný – Mallet, Honejsek, Okál – Kubiš (C), P. Sedláček (A), Köhler – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Vopelka, R. Veselý, Fryšara. Hosté: Godla (Neužil) – Hrbas, Irving, Balinskis, D. Zeman, Demel, Stříteský, O. Baláž – P. Straka (A), Estephan, Jarůšek – M. Chalupa, V. Hübl (C), P. Svoboda – Kudrna, Sukeľ, F. Lukeš (A) – Zygmunt, Gerhát, Jurčík. Rozhodčí Tomáš Micka, Peter Staňo – Jiří Ondráček, Josef Špůr Stadion Zimní stadion Luďka Čajky - Zlín

Kometa - Karlovy Vary

Hokejisté Brna porazili ve 31. kole extraligy Karlovy Vary 3:1 a naplno bodovali počtvrté v řadě. Kometa zápas rozhodla ve druhé třetina, ve které se dvakrát v přesilové hře prosadil Tomáš Víncour. Tři body za gól a dvě asistence si připsal nejproduktivnější hráč Brna Peter Mueller. Kometa porazila Energii poprvé v sezoně, hosté prohráli čtvrtý duel za sebou a zůstali v tabulce třináctí.

Západočeši vstoupili do utkání velmi aktivně a během úvodních minut si vytvořili dvě velké příležitosti, ale Mikuš ani Flek na Sedláčka v brance domácích nevyzráli.

Kometa se rozjížděla pomalu a do prvních střeleckých příležitostí se dostali Rákos a Ďalogou, ovšem i na karlovarské straně byl králem těchto situací gólman Novotný. Jeho tým mohl jít do vedení v přesilové hře, v níž ve 13. minutě nevyužil další velkou šanci Plutnar.

I ve druhé třetině se hra rychle přelévala od jedné branky k druhé a ve stejném rytmu se střídaly i střelecké příležitosti. U domácích neuspěl Krištof, u hostí opět Mikúš.

SESTŘIH: Kometa Brno - Karlovy Vary 3:2. Domácí vyhráli počtvrté v řadě a stoupají tabulkou, zářil Mueller

Kometě pomohlo k vedení dvojí oslabení v trvání 74 vteřin Západočechů, když nadvakrát z bezprostřední blízkosti překonal Novotného Vincour. Tentýž hráč se pak prosadil i v pokračování přesilovky pěti proti čtyřem a navýšil vedení Brna na dvě branky v rozmezí 54 vteřin.

Vzápětí kontroval za hosty od modré Černoch svým osmým sezonním gólem, z nichž pět vstřelil do brněnské sítě. Jenže Kometa si rychle vzala dvoubrankové vedení zpět. Mueller sice ztratil hokejku, ale při brejku dostal od kustodů do rukou novou a okamžitě zužitkoval pas od jubilanta Zaťoviče, který hrál 700. extraligový zápas.

Brňané si ve třetí třetině hlídali střední pásmo a snažili se tak rozbít snahu hostí o korekci výsledku. Na obou stranách tak ubylo šancí. Pět minut před koncem nevyužila Energie přesilovou hru, další výhodu početní převahy pak sportovně odvolal Plutnar, přesto Hladonik snížil. Vary pak vyvinuly drtivý tlak na branku Sedláčka, ale puk za jeho záda už neprocpaly.

Góly Domácí: 26:23. Vincour, 27:17. Vincour, 30:05. P. Mueller Hosté: 28:42. Černoch, 57:47. Hladonik Sestavy Domácí: J. Sedláček (Tomek) – Bartejs, Ďaloga, Kučeřík, R. Holland, Gulaši (A), Roth, Fajmon – Zaťovič (C), Krištof, P. Mueller (A) – R. Pavlík, A. Zbořil, L. Horký – Ostřížek, Rákos, Vincour – Meluzín, Dočekal, Magee. Hosté: F. Novotný (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Parkkonen, Dlapa, T. Havlín, Pulpán (A), L. Doudera – Flek (A), Hladonik, Vondráček (C) – T. Mikúš, Kulich, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Osmík, Immo. Rozhodčí Ondráček, Hejduk – Zika, Šimánek Stadion Winning Group Arena Návštěva 1000 diváků

Olomouc - Mladá Boleslav

SESTŘIH: Olomouc - Mladá Boleslav 3:4. Gólová přestřelka pro hosty, rozhodl Bičevskis

Góly Domácí: 36:58. V. Tomeček, 45:18. Klimek, 46:48. Kusko Hosté: 17:20. Ševc, 30:32. Kelemen, 38:27. J. Stránský, 49:38. Bičevskis Sestavy Domácí: Lukáš (Mokry) – Ondrušek (C), T. Černý, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – J. Káňa, David Krejčí (A), V. Tomeček – Klimek, J. Knotek (A), Navrátil – Strapáč, P. Kolouch, Bambula – Kusko, Nahodil, Michal Kunc – Burian. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Pavel Pýcha, Ševc (C), Bernad, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, Šidlík – Kotala, O. Najman, P. Kousal – Pospíšil, Fořt, Kantner – Lunter, Adam Raška I, Kelemen – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A). Rozhodčí René Hradil, Tomáš Veselý – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion Zimní stadion Olomouc

Kladno - Pardubice 4:5 v prodl.

Hokejisté Pardubic porazili v Chomutově v dohrávce 26. kola extraligy předposlední Kladno 5:4 v prodloužení. Pátou výhru Dynama v řadě vystřelil 24 vteřin před koncem nastavení obránce Juraj Mikuš. Tři body (1+2) za vítězný celek zaznamenal útočník Ondřej Matýs. Rytíři prohráli potřetí za sebou.

Utkání se původně mělo odehrát pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Kvůli nepříznivé koronavirové situaci a vládním opatřením však byla akce Winter Classic už podruhé odložena do další sezony.

Kvůli zranění z minulého vítězného zápasu s Plzní scházel Pardubicím obránce Košťálek. Hostům se povedl začátek a po necelých dvou minutách od úvodního vhazování otevřeli v přesilovce skóre. Cienciala nahrál Říčkovi, který střelou k tyči překonal Bowa. Pardubický útočník 18. gólem v sezoně potvrdil pozici nejlepšího kanonýra soutěže.

Kladno přispěchalo s odpovědí za 95 vteřin. Filip se před brankou snažil najít Machalu a hostující bek Nakládal si srazil puk do vlastní sítě. Domácí převzali iniciativu, Plekanec ale střelou pod betony na Kloučka nevyzrál.

SESTŘIH: Kladno - Pardubice 4:5p. Rytíři vedení neudrželi. V prodloužení rozhodl Mikuš

V 15. minutě Rytíři po využité početní výhodě otočili stav, když zadák Wood umístil střelu zápěstím pod horní tyč. V následné přesilové hře kladenský útočník Kubík nastřelil tyčku.

V polovině zápasu se už v další přesilovce dočkal. Na pravém křídle zakončením z první zužitkoval Plekancovu přihrávku. Hosté snížili za 34 sekund. Camara si nabruslil před branku a Matýs se z dorážky nemýlil. Pardubický útočník se zapsal mezi střelce v premiérovém utkání v této extraligové sezoně.

V 38. minutě favorit utkání srovnal. Říčkova dělovka skončila na tyči, Filip však nevyhodil puk do bezpečí, pohotový Cienciala mu ho sebral a překonal Bowa.

Přesto Kladno odcházelo po druhé části do šaten s vedením. Plekanec nahrál před branku na najíždějícího Berana, jehož neohlídal Kousal, a domácí útočník prostřelil Kloučka.

Mužstvo hrajícího majitele Jágra přestřílelo svého soupeře po dvou třetinách 33:16, v závěrečné dvacetiminutovce ale hrozili především hosté. V 57. minutě vyrovnali. Matýs vrátil před brankoviště kotouč a Robertson se trefil do odkryté branky. Pro kanadského zadáka šlo o první extraligový zásah.

V prodloužení ujel domácí útočník Hlava, jenže svou akci v gól nepřetavil. Zdálo se, že duel dospěje do samostatných nájezdů, když Mikuš dorazil za Bowa Matýsovu střelu. Pardubice ve vzájemných zápasech čtyřikrát za sebou bodovaly a z toho třikrát vyhrály.

Góly Domácí: 17:00. F. Pavlík, 31:21. Lev, 58:21. F. Pavlík Hosté: 29:43. T. Pavelka, 55:58. R. Horák, 56:51. J. Konečný, 62:26. Chlapík Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Nedomlel, Blain, Gaspar, F. Pavlík (A), Jank, McCormack, Šalda – Smoleňák (C), Lalancette, Oksanen – Perret, Kevin Klíma, Jergl – Miškář, Lev (A), Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal, Pajer. Hosté: Salák (Machovský) – Matuškin, M. Jandus, A. Polášek (A), Mikliš, Radek Jeřábek, T. Pavelka – Buchtele, Sobotka (A), Chlapík – E. Thorell, R. Horák, M. Řepík (C) – M. Forman, J. Konečný, Z. Doležal – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček – D. Přibyl. Rozhodčí Pešina, Obadal – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 1 000 diváků

Třinec - České Budějovice 3:0

Hokejisté Třince porazili ve 31. kole extraligy České Budějovice 3:0 a potvrdili svou pozici vedoucího týmu celé soutěže. Utkání rozhodl v 16. minutě přesnou střelou v přesilové hře Tomáše Kundrátek. Hosté si bez distancovaného kapitána Milana Gulaše připsali pátou porážku v řadě a potvrdili, že se jim v letošní sezoně proti Třinci nedaří. Ani ve třetím vzájemném zápase nedokázali Ocelářům vstřelit gól. Radost z toho měl brankář Ondřej Kacetl, kterému k čistému kontu stačilo pouhých 18 zákroků.

Úvodní třetina se hrála pod taktovkou třineckých hokejistů, kteří svého soupeře pouštěli do zakončení jen příležitostně, sami navíc byli nebezpeční. Už ve druhé minutě dostal s přispěním teče od brusle jednoho z bránících hráčů kotouč za záda brankáře Hrachoviny útočník Hrňa. Oceláři se ale ještě radovali zbytečně. Hostující lavička si všimla Hrňovy hry vysokou holí, která celé akci o několik vteřin dřív předcházela a rozhodčí po dlouhé poradě u videa nakonec trefu neuznali.

Úřadující mistři se tak z vedení radovali až na konci 16. minuty, kdy využili přesilovou hru. Kombinaci zakončil od modré čáry dělovku mezi betony brankáře obránce Kundrátek. V dalších příležitostech se krátce na to ocitli ještě Hrehorčák s Draveckým, ale to už si Hrachovina proti nim počínal úspěšně.

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 3:0. Pátá prohra Motoru, čisté konto pro Kacetla

Po změně stran byli hráči Motoru přece jen o něco nebezpečnější, hrál se hokej ve vysokém tempu, ale na ledě kralovali dál hlavně brankáři. Výrazně víc starostí tak měl i Kacetl, který dostal v brankovišti Třince přednost před jedničkou Mazancem. V šanci ale vychytal lapačkou unikajícího Vráblíka a zhruba v polovině zápasu měl i štěstí, když Ondráček po Pechovi střílenou přihrávku tečoval jen těsně vedle třinecké branky.

Motor v té chvíli měl k dispozici dvě přesilové hry za sebou, ale Oceláři je bezpečně ubránili a nakonec přečkali i závar v brankovišti po ráně Šenkeříka, kterou se snažili za Kacetla dorážet Novotný s Hanzlem. Zbytek druhé třetiny už patřil Třinci, největší šanci si v přesilové hře po přihrávce Vrány vytvořil ránou z pravého kruhu Hrňa, ale Hrachovina se proti němu stačil přemístit. V závěru prostřední části Třinec dostal k dispozici i minutu dlouhou přesilovou hru pěti proti třem, ale jedinou střeleckou pozici v ní si vypracoval Růžička a zlomil při ní svou hůl.

V závěrečné třetině už hosté tak nebezpeční nebyli, Oceláři zavřeli střední pásmo a nepouštěli svého soupeře k nebezpečným příležitostem. Jedinou vážnější střelu si tak po úniku na levém křídle vypracoval jen obránce Štencel, ale pálil nad Kacetlovu bránu.

Třinec se navíc ve 47. minutě dostal do dvoubrankového trháku. Za obranou zůstal zcela nepokrytý Nestrašil, který měl dost času zpracovat kotouč a namířit ho mezi betony Hrachoviny. Od té doby měli domácí utkání pod kontrolou, což na konci 59. minuty potvrdil střelou do prázdné branky gólem na konečných 3:0 Ondřej Kovařčík.

Hlasy trenérů:

Václav Varaďa (Třinec): „Po nepříliš vydařeném utkání s Vítkovicemi jsme hráli velmi dobře, vytvářeli jsme si spoustu šancí, ale brankář hostů Hrachovina chytal dobré utkání. Ve druhé třetině jsme malinko znervózněli, protože jsme se dostali do problémů vyloučeními. Je škoda, že jsme se v jejím závěru v přesilové hře nedostali do dvoubrankového vedení, ale třetí třetinu jsme si už solidně hlídali, čekali na svou příležitost a ta přišla. Jsme rádi za tři body, před reprezentační přestávkou nás čeká ještě utkání s Plzní a moc bychom si přáli tenhle výsledek zopakovat.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Zápas se mi hodnotí těžko, přijeli jsme sem s konkrétním plánem, ale nebyli jsme schopni dodržovat disciplínu. Stálo nás to utkání proti kvalitnímu soupeři, který naše chyby dokáže trestat. Ve druhé třetině jsme pár šancí měli, dalo se to nějak zkorigovat, ale nedali jsme góly. Kámen úrazu je v přesilovkách, nedokázali jsme se v nich dostat k momentu, který by nás vrátil do zápasu, nedokázali jsme si v nich vytvořit ani šanci, takže jedeme domů s prázdnou. Třinec si třetí třetinu pohlídal, byl lepší.“

Góly Domácí: 15:58. Kundrátek, 46:30. A. Nestrašil, 58:58. O. Kovařčík Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), O. Šedivý – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Chmielewski – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kofroň. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Šenkeřík, Bučko, Štencel, Vráblík, Štich, Piskáček (A) – J. Novotný (C), M. Hanzl, Valský – Abdul, Pech (A), J. Ondráček – Vondrka, D. Voženílek, Karabáček – Holec, M. Beránek. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Rožánek, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 1 000 diváků