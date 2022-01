Pardubicím vypadli čtyři útočníci. Covid? Negativní. Ale bojí se každý

„Ne, nás to nepřekvapilo. Pardubice hrají velmi dobře, byli jsme nachystaní na jejich hokej. Jenže klíč byl v tom, že jsme měli špatný pohyb a prohrávali souboje,“ hodnotil bitvu kouč Mounftieldu Tomáš Martinec. „Vyhrály zaslouženě,“ dodal. Hodně dlouho se Hradec ke své hře nedovedl dostat. Tlak? Nula. Nejschopnější defenziva extraligy? Chybující. Pardubice přišly dobře nachystané. Získáte puk, šup s ním ven. A pak hurá na zteč. Ani nebylo poznat, že Dynamo postrádalo vepředu Adama Musila, Davida Ciencialu, Patrika Poulíčka a Marka Hecla. Tým byl disciplinovaný, nachystaný a soustředěný na soupeře tak, jak málokdy.

„Měli jsme výborný přechod z obranného pásma do útočného, startovali jsme na kotouče, byli schopni si vytvořit nějaká přečíslení. Od Frodlíka (Dominika Frodla) až po posledního útočníka ve čtvrté lajně jsme podali obětavý a disciplinovaný výkon. Jsem maximálně spokojený,“ pochvaloval si Král.

Pardubice teď budou čekat, co se čtyřmi útočníky je. „Všichni mají virózu, necítili se dobře. Mají teplotu, rýmu, kašel, zůstali doma. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál,“ uvedl kouč. Podezření na COVID-19 se zatím vyloučilo: „Děláme testy, zatím byli všichni hráči negativní, takže doufám, že to covid není. Bojí se toho samozřejmě každý. Když si vezmu fotbalové i hokejové ligy v zahraničí, řádí to všude, odkládají se zápasy. Asi se tomu taky těžko vyhneme, uvidíme, co to udělá v Česku. Bohužel si tím asi projde každý tým.“

Klíčovou postavou Králova týmu byl v Hradci Robert Kousal. Vstřelil vyrovnávací gól na 1:1, pak u dalších dvou tref asistoval. „Hraje výborně už delší dobu,“ chválil ho kouč. „Dnes to právě na zkušenějších klucích záviselo. Ale i mladí kluci se s tím popasovali dobře. Ukázali, že mají potenciál.“ Třeba Ondřej Matýs si vyloženě říká o to, aby v extralize zůstal natrvalo. Jestli ne tenhle rok, příští určitě. Už je připraven udělat další krok.

Pro Dynamo to byl taky zápas číslo jedna bez kapitána Jakuba Nakládala, se kterým se klub dohodl na rozvázání smlouvy. Oficiálně klub nic komentovat nechce, každopádně výkonnostní problém v tom nebyl. Král teď musí sestavu chystat bez bývalého reprezentanta. „Asi každému týmu by takový bek chyběl. Ale prostor zase dostanou hráči, kteří měli menší prostor na ledě. Teď bude na nich, jak se s tím poperou a šanci chytnou. Máme tady Michala Hrádka nebo Odru Válu, kteří se teď mohou dostat tam, kde by si přáli být,“ dodal Richard Král.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:05. Oksanen Hosté: 03:45. R. Kousal, 33:27. Košťálek, 34:53. J. Zdráhal, 58:51. Blümel Sestavy Domácí: Kiviaho (Š. Lukeš) – Blain, Nedomlel, F. Pavlík (A), Gaspar, McCormack, Šalda, Kalina – Oksanen, Lev (A), Smoleňák (C) – Jergl, Kevin Klíma, Miškář – Kelly Klíma, Lalancette, Lamper – Orsava, Koukal, R. Pilař. Hosté: Frodl (Klouček) – J. Zdráhal, J. Mikuš, Košťálek, D. Robertson, O. Vála, J. Kolář (C), Hrádek – Říčka, Paulovič, Blümel – Matýs, R. Kousal, Camara – T. Urban, Anděl, O. Rohlík – Herčík, O. Roman, Koffer. Rozhodčí Horák, Hejduk – Lučan, Kis Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové