Musil naváže na rodinnou olympijskou tradici: Je to sen! Čekal jsem na telefon

„Olympiáda je sen,“ říká David Musil v rozhovoru pro iSport. „Už jako dítě jsem ji sledoval, nejenom hokej, ale všechny sporty. Jsem šťastný. Olympiáda je jednou za čtyři roky, dívá se každý. Je to jeden ze snů každého sportovce obecně.“

Kdy a jak jste se o nominaci dozvěděl?

„Petr Nedvěd mi už dřív volal, že mi dají dnes (v sobotu 22. ledna) vědět, co a jak. A volali, že mě nominovali. Měli širší nominaci, různé dotazníky už jsem vyplňoval. Věděl jsem, že jsem v širší nominaci a čekal, co a jak bude.“

Co prožíváte?

„Radost. Velkou radost, těším se na to. Olympiáda je sen každého hráče.“

Byl jste nervózní, že jste nebyl hned v první nominaci?

„Nervózní? To nevím. Zvolili sestavu a já jen čekal, jestli tam budu nebo ne.“

Byl jste na dvou světových šampionátech (2019 a 2021), objezdil všechny reprezentační akce a nikde nevyhořel. Počítal jste v duchu i s olympiádou?

„Já můžu ovlivnit jen svůj výkon. To, jak hraju. Rozhodování a nominace už na mě není. To je na ostatních. Snažil jsem se odvádět dobré výkony, to bylo jediné, co jsem mohl dělat. Ostatní v mých rukou nebylo.“

Myslíte, že si i na olympiádě zahrajete ve formaci s klubovým spoluhráčem Tomášem Kundrátkem?

„V klubu spolu hrajeme už dva roky, bylo by to hezký. Sedíme si stylově, víme, co od sebe očekávat. Ale zase, tohle není naše rozhodnutí. Kdybychom i na olympiádě hráli spolu, bylo by to fajn.“

Co na novinku říkali rodiče?

„Byli tady zrovna na víkend, takže byli první, co se to dozvěděli.“

Jak reagoval táta František? Na olympiádě jako hráč nebyl, ne?

„Byl na olympiádě jako trenér s panem Hadamczikem. Pogratuloval mi, měl radost a říkal, ať si to užiju.“

Táta je maximalista, čeká od vás medaili?

„Takhle jsme se nebavili. Spíš jen říkal, ať si to užiju. Říkal, že když byl na olympiádě on, byl to parádní zážitek.“

Covid už máte za sebou? Oceláři byli v karanténě nedávno, takže z toho už nervózní být nemusíte?

„Já ho teď asi neměl. Lehnul jsem, ale testy pozitivní nebyly. Věřím, že všechno bude v pořádku.“

