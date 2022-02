Poosmé vynulovaná Boleslav. Pískot? Volba fanoušků, řekl bek Bernad

Nejde to, drhne to. Bruslaři se pořád topí v herní i výsledkové krizi. V pátek jejich trápení eskalovalo v 49. kole Tipsport extraligy proti Plzni. Mladá Boleslav padla 0:3, už poosmé v sezoně nevstřelila v utkání ani jeden gól. „Krizí bych to nenazýval. Takový je sportovní život, jednou jsi nahoře, jednou dole,“ glosoval porážku obránce David Bernad. Z tribun se během zápasu pravidelně ozýval pískot i tradiční pokřik: „Budíček!“