Potvrzeno. Patera končí v Boleslavi. Bolestivé rozhodování, přiznal GM

„Myslím, že to bylo oboustranně složité a bolestivé rozhodování. Nakonec jsme souhlasili s tím, že Pavlovi vyhovíme a spolupráci ukončíme,“ uvedl Jan Tůma, generální manažer Bruslařů pro klubový web ke konci Pavla Patery na postu trenéra Mladé Boleslavi.

Nyní již bývalý kouč měl podle GM klubu přijít do jeho kanceláře minulý pátek po domácí porážce s Olomoucí (2:3), kdy podal žádost o ukončení kontraktu v Mladé Boleslavi. „Měli jsme spolu schůzku a taky si přes víkend několikrát volali. Nebylo to něco, co by obě strany rozhodly hned. Jeho důvody jsme se nakonec jako klub rozhodli respektovat a vzájemnou spolupráci předčasně ukončit,“ prozradil Tůma.

Patera přišel do Mladé Boleslavi v říjnu 2018, kdy klub místo odvolaného Vladimíra Kýhose přivedl silný triumvirát ve složení Miloslav Hořava – Radim Rulík – Pavel Patera. Z extraligového podpalubí se novým trenérům podařilo ambiciózní tým vzkřísit a vybojovat postup do čtvrtfinále.

Po necelé sezoně skončil Hořava. I bez něj si ale dvojice Rulík – Patera poradila. Následovaly dva ročníky, ve kterých Bruslaři atakovali nejvyšší příčky. V předčasně ukončeném ročníku 2019/20 skončili po základní části čtvrtí, o rok později si ještě o místo polepšili a následně padli až v památném sedmém semifinále na ledě Třince.

„Chceme Pavlovi moc poděkovat za všechno, co pro náš klub udělal. Je to skutečná legenda českého hokeje a v naší organizaci zanechává nesmazatelnou stopu. Bylo nám ctí, že jsme s ním mohli spolupracovat,“ řekl GM Tůma.

O trenérském kolegovi již během loňského play off mluvil s chválou i Rulík. „Progres Boleslavi je velká zásluha Patýse. Takhle pracovitej člověk jako on, to je rarita. Bez přehánění. Do budoucna je pro mě jednoznačně kandidátem na post repre kouče,“ dodal.

Aktuálně už Rulík zůstane z celého tria „zachránců“ na střídačce Mladé Boleslavi sám. Patera už s týmem nebyl v neděli v Pardubicích, kde jeho místa převzal Petr Haken. Bývalý asistent v Kometě či trenér mládežnických reprezentací byl oficiálně potvrzen jako Rulíkův nový kolega.

