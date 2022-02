Kuriózní blackout. Kváča „daroval" Vítkovicím gól: Míň myslet, víc hrát

Mohl to být kuriózní zlom zápasu, který měl přitom tým Patrika Augusty pevně v rukách. Tygři vedli 3:0, skvěle drželi rivala na odstup. Přestože měli v nohách nepovedený zápas ve Zlíně (3:5), hráli hodně fyzický a důrazný hokej.

Po bláznivém gólu na 1:3 ze 49. minuty si trenéři vzali coach challenge. Neuspěli a Liberec musel do oslabení za zdržování hry. Vítkovický šutér Alexej Solovjev od modré trefil jenom tyčku. A Kváča si hodně oddechl.

„Nesmím přestat hrát,“ měl okamžitě jasno liberecký brankář. Ve 49. minutě přikryl lapačkou puk, ale po kontaktu s hokejkou napadajícího obránce Ruslana Pedana se zvedl, nechal puk pod nohama a vyčítavě se točil na Pedana a rozhodčí za svojí bránou. Ti ale faul nepískali, ani hru nepřerušili.

A Samuel Bitten k překvapení všech volný kotouč dorazil do brány. „Já žádné písknutí neslyšel,“ usmíval se Kanaďan, výpomoc z prvoligové Poruby, po premiérové trefě v extralize.

Vítkovice - Liberec: I přes trenérskou výzvu byla Bittenova branka uznána, 1:3

Kváča přiznal, že v daný moment byl lehce v transu. „Jede na vás hráč, vy se koukáte dolů a jen očkem vidíte, že na vás jede. Zažil jsem iks situací, že se píská jen přikrytí puku. Navíc se mi zdálo, že jsem nějaké písknutí zaslechl. Byla to moje chyba.“

Sekeru přes lapačku od Pedana cítil. Na to se ale Kváča dodatečně nevymlouval. „To je vedlejší, takových seker dostanete...“ Trenérskou výzvu na posouzení regulérnosti sám neinicioval. Trenéři ho předběhli.

„Asi bych taky výzvu navrhoval, ale trenéři s tím přišli dřív,“ přitakal Kváča. Jenže při Bittenově dorážce k žádnému bránění ve hře brankáři nedošlo, takže gól platil. A navrch přišlo vyloučení za neopodstatněnou trenérskou výzvu.

„Takový gól nepamatuji,“ kroutil nevěřícně hlavou i kouč Patrik Augusta. „Překvapilo mě, jak Petr reagoval na sekeru, slyšel prý písknutí. Adrenalin, stane se. Dobře, že to přišlo teď a ne v play off.“

Brankář Petr Kváča z Liberce • Foto ČTK / Ožana Jaroslav

Nevydařenou trenérskou výzvu bral na sebe. „To asi byla moje chyba, bylo to moc v emocích. Sice tam sekání bylo, ale na to se nevztahuje challenge.“

Jestli Kváča někdy dřív dostal podivnější gól? Jen se zasmál. „Dostal jsem spoustu gólů, nějaký by se našel určitě,“ hledal v paměti. „V Boleslavi jsem dostal gól přes celé hřiště, teď tohle. Nemělo by se to opakovat, jsou to moje chyby, ale sezona i takhle ojedinělé situace přináší. Aspoň se nad nimi můžeme zasmát a pobavit.“

Spíš než o kuriozitě mluvil o své chybě. „Mrzelo mě to, protože kluci hráli přede mnou výborně. Makali, sráželi se a najednou taková chyba. Štvalo mě to. Míň myslet, víc hrát.“

Bitten byl za premiérový gól v extralize rád. „Velmi bizarní, ale počítají se i takové,“ usmíval se útočník, jehož rodiče reprezentovali Kanadu na olympiádě v badmintonu. „Když si Liberec bral challenge, byl jsem nervózní. Říkal jsem si, proč? Vždyť to byl regulérní gól. Mrzí mě, že jsme prohráli, ale rodiče budou za první trefu nadšení. Máma bude určitě šílet.“

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 46 28 4 6 8 150:97 98 2. Mountfield 46 25 7 4 10 151:101 93 3. Pardubice 46 20 11 4 11 152:122 86 4. Plzeň 46 21 4 7 14 142:125 78 5. Č. Budějovice 45 20 5 3 17 134:124 73 6. Liberec 46 19 3 7 17 118:126 70 7. Vítkovice 46 18 6 4 18 114:123 70 8. Sparta 43 16 6 5 16 154:131 65 9. M. Boleslav 46 18 3 5 20 108:121 65 10. Brno 43 14 8 5 16 118:124 63 11. Olomouc 45 14 7 3 21 105:126 59 12. K. Vary 43 14 4 7 18 131:132 57 13. Litvínov 45 14 3 7 21 122:144 55 14. Kladno 46 10 5 8 23 115:157 48 15. Zlín 46 8 4 5 29 93:154 37 Generali Play-off

