Kanaďan válí v Porubě, zaujal bitkou se Spartou. Druhý NEJ sport překvapí

Nechybělo moc a Samuel Bitten se vydal úplně jinou sportovní cestou. Oba jeho rodiče reprezentovali Kanadu na olympijských hrách v badmintonu. Táta Michael i máma Doris startovali v Barceloně 1992. O čtyři roky později v Atlantě už hrála jenom Doris, manžel Mike byl jejím trenérem. Badminton skvěle válí také jejich synové. Třiadvacetiletý William i o dva roky mladší Samuel. Oba se však nakonec vrhli na hokej.

Rodiče to chápali. I proto, že badminton nebyl za jejich časů žádné terno. „Abychom si vydělali na živobytí a mohli hrát na okruhu, museli jsme každý rok žít asi sedm měsíců v Evropě a Asii,“ vzpomínal táta Michael v rozhovoru pro sportovní web hockeycanada.ca. „Když jsme viděli, že oba naši chlapci jsou velmi atletičtí, nechtěli jsme, aby museli projít všemi těmi problémy.“

Navíc máma, dívčím jménem Doris Piché, pochází z Quebeku. Z kraje hokeji zaslíbenému. Ostatně její synovec Sébastien Piché se také mihnul v české soutěži. V letech 2018-20 hrával extraligu za hradecký Mountfield, Litvínov a Pardubice (34 zápasů/3+10).

Oběma synům šly prakticky všechny sporty. Kromě hokeje a badmintonu si vyzkoušeli například fotbal nebo golf. „Měli malé golfové hole a byli schopní plastovými míčky zničit dům.“ Když ovšem u staršího Williama definitivně vyhrál hokej, Samuel ho automaticky následoval.

Není divu, že oba její synové se v dětství také postavili na brusle. „Vtipné je, že poprvé mě na bruslení vzal táta, který hokej nikdy nehrál,“ vzpomínal William Bitten. „Myslel si, že to pro mě nebude a po patnácti minutách mě odvezl domů. Mámu to naštvalo. „Vzala kluka zpátky a potom s ním už chodila na led pokaždé ona,“ dodal s úsměvem táta Mike.

„Brácha je můj nejlepší kámoš, spoustu jsme toho spolu prožili,“ vzpomínal mladší ze sourozenců v rozhovoru pro hokej.cz. „Byli jsme spolu i na kempu Minnesota Wild, během kterého jsme si spolu poprvé zahráli. To bylo skvělé! Do Traverse City, kde se turnaj nováčků konal, dorazil i náš taťka. S bráchou jsem v kontaktu každý den, vždycky ho můžu poprosit o radu. Společně jsme se vždycky posunovali dopředu. I to z nás udělalo dobré hokejisty.“

V juniorské OHL si proti sobě dokonce zahráli i ostré zápasy. „Šílená série,“ okamžitě si vybavil Samuel Bitten play off 2018. „Byl to teprve můj druhý rok v OHL, oni měli silný tým, který byl nejlepší a nakonec soutěž vyhrál (Hamilton Bulldogs). Já hrál za Ottawu 67's, odkud pocházím. Na zápasy chodila skoro celá rodina, oba jsme tehdy měli dobrou sérii, byla to zábava.“

Zatímco starší William je draftovaný. V roce 2016 si ho vybral Montreal ze 70. místa, práva teď na něj drží St. Louis. Čtvrtým rokem bojuje na farmě v AHL o posun do elitní soutěže. Samuel draftem neprošel. A protože se OHL před rokem a půl kvůli koronaviru nerozjela, rozhodl se vydat do Evropy. S agentem vybrali švédské Södertälje. Sice tam odehrál jen dvanáct zápasů (1+2), ale i tak byl spokojený.

„Hodně mých spoluhráčů z Kanady vůbec nemělo tým, za který by mohli hrát,“ popisoval. „Teď už jsem pro OHL moc starý, takže jsem přemýšlel, jestli se vrátím do zámoří, nebo zůstanu v Evropě. V létě mi volal můj agent pro Evropu, že Poruba by mi mohla sedět. Že bych tu mohl hrát hodně minut. Tak jsem to vzal.“

Inspirací byl i bratranec Sébastien Piché. „Říkal, že si angažmá v Česku vždy užíval,“ potvrdil Bitten. „A navíc nastupoval i s několika mými současnými spoluhráči. Třeba s Petrem Stloukalem, se kterým jsou dobří kamarádi. Pomohl mi hokejově, i v dalších věcech každodenního života.“

Bitten se sice rozhodl živit hokejem, ale na badminton nedá dopustit. „Miluju ho!“ vypálí okamžitě. „Vyrůstal jsem s raketou v ruce, poprvé jsem zkoušel hrát už ve dvou třech letech. Je to můj druhý nejoblíbenější sport. Hodně lidí mi dokonce říkalo, že bych měl zůstat právě u badmintonu. Prý že jsem v něm občas lepší než v hokeji.“ Říká to napůl v žertu, nicméně s bráchou mají jasno v tom, že badminton jim v hokejovém růstu pomáhal. „Ať už v koordinaci pohybů, reakcích oko-ruka nebo v rychlých startech. Skvělá příprava.“