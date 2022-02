Šidlík neposílil banku, ale Žilinu. Kouč udiveného Zlína: Je to jeho boj

Do Zlína nejdu, končím kariéru! Silná slova Petra Šidlíka (28), jenž byl v půlce ledna vytrejdován z Mladé Boleslavi do posledního celku extraligy, neplatí. Obránce místo nástupu do České spořitelny odehrál včera první zápas za Vlky Žilina. Berani podle informací Sportu inkasovali za přestup 10 tisíc eur (cca 250 tisíc korun). „Týmy se domluvily mezi sebou,“ potvrdil Šidlík.

Když nechceš k nám, nepůjdeš jinam. Jedině za tučné odstupné. Smluvní penále, které si „oklamaný“ Zlín dal do smlouvy s Petrem Šidlíkem, skutečně obdržel. Od Žiliny, jasného vládce druhé nejvyšší slovenské soutěže. Byť podle zdrojů Sportu ne v takové výši, jak bylo původně dohodnuto. „Už se k tomu nechci vyjadřovat. Ani není k čemu,“ reagoval včera obránce, jenž si konec kariéry náhle rozmyslel.

Berani si údajně vymínili, že když Šidlík vezme do konce sezony jiné angažmá v Česku, obdrží pět milionů korun. V případě jeho odchodu do zahraničí (časově neohraničeného) jeden milion. Nakonec je z toho prý čtvrtina, čili kompromis. Spekulovalo se, že by mohl jihlavský odchovanec posílit na závěr ročníku Kladno, největšího rivala Zlína ze dna tabulky.

I proto se klub jistil a nasadil za podstoupení práv hráče vysokou cenu. Ve finále z toho byl transfer do Žiliny, která vede svou soutěž s ohromným náskokem a má za cíl comeback do extraligy. Zkušený český zadák k tomu má pomoct. Včera v Breznu naskočil poprvé. „Neměl chuť tady hrát, uváděl různé důvody. Říkal, že by nešel ani na Moravu. Slovensko je asi blíž,“ ušklíbl se zlínský trenér Luboš Jenáček, když se dozvěděl o přestupu.

Posila, která výměnou za jiného obránce Tomáše Hanouska jaksi nedorazila, ho nepřestává udivovat. „Nevím, co na to říct,“ pokrčil rameny. „Nečekal jsem, že ještě bude hrát. Něco to o tom chlapci vypovídá. Je to jeho boj, jeho život,“ shrnul kouč.

V kabině se Šidlíkův názorový obrat pochopitelně probíral. S odstupem času už to brali hráči s humorem. „Člověk se tomu zasměje. Někdo mi dokonce říkal, že to tak dopadne. Já jsem tomu nevěřil,“ prohlásil brankář Libor Kašík. Obráncovy výroky četl a bere je s rezervou. Ví, jak to chodí. „Byl jsem v Chabarovsku, v Brně. Člověk někdy ťápne nesmysly, které tak ani nemyslí.“

Mladá Boleslav - Zlín: Kašík neviděl nahození Šidlíka a Bruslaři vedou 1:0

Konkrétně Kašík na Šidlíka naštvaný není. Nezná se s ním a nemá pocit, že by mu měl něco vyčítat. „Vůbec mu to nemám na zlé. Prostě se mu sem nechtělo. Mně ten člověk neublížil,“ řekl gólman Beranů. „Popřál bych mu, ať se mu v hokeji daří. Nevím, jaká byla dohoda, to jsou interní záležitosti. Jestli z toho bude mít klub nějaké peníze, tak o to lépe,“ zakončil bez zášti.

Po (ne)trejdu do Zlína Šidlík uvedl, že už má v merku civilní zaměstnání a s hokejem praští. Spolupráci s ním k 31. lednu ukončil i agent Pavel Hájek. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ omluvil se. Šidlík znovu ujistil: „Neměl jsem v úmyslu někde pokračovat,“ zopakoval po příchodu do Žiliny. Podle svých slov absolvoval pracovní pohovor v České spořitelně, kde pracuje jeho otec. Chystal se úplně změnit profesi. Posléze otočil. „Když jsem dostal nabídku od Vlků, vysvětlil jsem jim situaci a řekl, že když se domluví se Zlínem, půjdu k nim. Potom už to bylo na manažerovi a majiteli. Překvapilo mě to, ale jsem rád, že jsem tady,“ dodal.

V Žilině se zabydluje a těší se, jak s týmem vybojuje postup do nejvyšší soutěže. Před včerejším kolem vedli Vlci tabulku o dvacet bodů. Manažerem klubu je útočník František Skladaný, známý z působení v Karlových Varech či v Olomouci. „Byl ke mně upřímný a sdělil mi, jak je to tu nastavené. Pak mi zavolal osobně i pan majitel. To mě velmi oslovilo, v Česku jsem něco takového nezažil,“ svěřil se Šidlík, jenž chce mít na Slovensku u sebe manželku, dceru a dogu Buddy.

Zlín ani Česká spořitelna se tak očekávané posily nedočkaly…

