Vítkovice jako Nebelvír: skvělý hold mistrům, retro dresy a zhaslá Kometa

U všech vítkovických branek byl slovenský útočník Radovan Bondra (1+1). Hrál svůj nejlepší zápas sezony. Dal první gól, na druhý přihrál, třetí v přesilovce zaclonil a byl na ledě u čtvrté trefy do prázdné.

Pětadvacetiletý rodák ze slovenského Trebišova, který se nachází jen kousek od slovensko-ukrajinských hranic, se snažil vpád ruských vojsk na Ukrajinu vytěsnit z hlavy. „Já to zatím neřeším,“ hledal Bondra slova. „Situace je, jaká je. Měli jsme zápas, soustředili jsme se na hokej, co se děje mimo toho, jde zatím mimo nás.“

Co taky jiného dělat? Pomoct, jak se dá a věřit ve zdravý rozum. Ani ruští hráči ve vítkovických službách Alexej Solovjev a Ruslan Pedan se nechtějí do komentářů pouštět. Vítkovičtí měli hold mistrům z roku 1952 naplánovaný dopředu. A oslava 70. výročí od prvního československého titulu v historii klubu se jim vydařila po všech směrech.

Repliky červeno-žlutých dresů měly u fanoušků velký úspěch a ohlas. Ochozy Ostravar Areny se konečně mohly zaplnit alespoň z poloviny (5325 diváků) a navrch se jim počtvrté v sezoně povedlo skolit ambiciózní Kometu Brno. I bez marodů Krenželoka, Bukartse, Lindberga, Gewieseho a distancovaného Kaluse.

Chyběl i poslední žijící pamětník mistrovského titulu z roku 1952 Zdeněk Návrat (90), který měl hodit čestné buly. Šestinásobný československý šampion a účastník ZOH 1956 se omluvil ze zdravotních důvodů.

Hráče a fanoušky pozdravil alespoň z videa na kostce. „Mám radost, že si Vítkovice náš tehdejší úspěch připomínají, že na nás zkrátka nezapomněly,“ děkoval Návrat, který pět titulů oslavil v dresu RH Brno. „Pozdravuju jak ve Vítkovicích, tak v Brně, kde jsem strávil také velkou část své kariéry.“

Holaň: Práce pokračuje

Kometě jeho povzbuzení nic platné nebylo. Petr Holík sice otvíral skóre, ale většinu zápasu měli v moci Ostravané. „Pro nás krásné tři body ve výjimečný den!“ těšilo vítkovického trenéra Miloše Holaně. „Musím poděkovat hráčům i fanouškům, kteří byli pomocným článkem k výsledku. Rodil se postupně, nepropadali jsme panice. Z atmosféry jsme možná byli trochu nervózní. Podržel nás Aleš Stezka, nastoupili junioři (vůbec poprvé teprve sedmnáctiletý útočník Matyáš Melovský), práce pokračuje.“

Holaně těší, že si klub významná data a úspěchy připomíná. „Je to krásné, těch titulů nebylo v Ostravě tolik,“ pousmál se. „Je to i památka pro hráče.“ Ti to vnímali podobně. Úspěch u nich měly i netradiční červeno-žluté dresy.

„Jsou hodně netradiční, na takové barvy nejsme vůbec zvyklí. Ale ocenili jsme to a líbilo se nám to,“ přitakal útočník Petr Fridrich. „Oslava byla velká. Jme rádi, že nám to vyšlo, když se i fanoušci vrátili. Bylo to pro nás prestižní, důležití utkání. Jak do tabulky, tak i pro lidi.“

Sám byl dlouho za smolaře zápasu. Fridrich byl klasicky hodně aktivní, probíjel se do šancí. Jen v první třetině trefil dvě tyčky. Teprve pak mířil přesně, dával gól na 2:1. „I v posledních zápasech jsem měl hodně šancí, které se mi nedařilo proměnit,“ mrzelo mladého útočníka. „Snažil jsem se nad tím nepřemýšlet, ale byl jsem naštvaný. Šancí jsem měl opravdu hodně. Ale co s tím můžu dělat jiného, než jít do dalšího střídání s tím, že když bude další šance, tak už to tam padne!“

Kometa sice nehrála tak mizerně jako minule doma, ale její tradiční jiskra je pryč. Byť tedy trenér Jiří Kalous tentokrát své borce chválil alespoň za nasazení. „Nechali tam úplně všechno,“ říkal kouč. „Odehráli jsme první a třetí třetinu, zápas jsme ztratili ve druhé (0:3). Pohoda není, tým je rozbitý, dnes padli další dva hráči a budou dlouhodobě pryč. Ale viděl jsem odhodlání. Když budeme takhle pracovat, k výsledkům se vrátíme.“