Forma v extralize: Dynamo v háji, Plekancovy pilule i zubař místo Hané

Pardubice jsou před play off z formy, prohrály už pětkrát v řadě • FOTO: Pavel Mazáč / Sport Základní část Tipsport extraligy míří do finiše. Bojuje se na všech frontách: o prvenství, o místo v elitní čtyřce, která zamíří rovnou do čtvrtfinále, ale i o samotnou účast v play off. Jedinou jistotou je pád Zlína. Deník Sport s nadsázkou okomentoval formu jednotlivých týmů za poslední týden.

15. Pardubice Jako když si klavírista zlomí před koncertem ruku. Jako když píchnete kolo v cílové rovince. Jako když váš kůň ve finiši Velké pardubické přestane běžet a začne se pást. Prostě Dynamo je v háji, před play off zmizela forma. SESTŘIH: Kladno - Pardubice 3:1. Dynamo neudrželo vedení a prohrálo popáté v řadě

14. Kometa Lidi házeli na led toaleťáky, kouč Kalous by tam prý spíš hodil granát. Takže tip pro ochranku, pánové, příště trenéra radši před vstupem prohrábněte, hlavně kapsy. Tým totiž dál prohrává. SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 4:2. Hosté si připsali třetí prohru v řadě za sebou

13. Zlín Že prý to vždycky nějak uhraje, uplácá, ubrání. Tak ne. Konečná, sestupovat. Když nezaléváte kytku, uschne. Když se nestaráte o auto, rozsype se. Když v klubu šéfuje město, nakonec spadne. Zlínští fanoušci a hokejisté v Mladé Boleslavi loučí s extraligou, ze které padají po 42 letech Mladá Boleslav - Zlín: C’est la vie. Fanoušci hostů se loučí s extraligou

12. Karlovy Vary Na jihu to v neděli občas schytávali z tribuny, nejednoho fanouška napadlo spojení rozpínavého Ruska a sorty hostů ve známých lázních. Venku to vůbec Energie schytává, oproti doma jsou sotva poloviční. SESTŘIH: České Budějovice - Karlovy Vary 3:1. Motor se tlačí do první čtyřky, dvougólový večer pro Beránka

11. České Budějovice Gulaš out, Hrachovina out. Ale i bez nich to ujde. A víte, proč? Protože Karabáček, Hanzl, Beránek. Půl roku hledali dobrou druhou lajnu, teď ji mají. Jen vrabci štěbetají, že dlouho už spolu nebudou. České Budějovice - Litvínov: Štichovi ruply nervy, po rvačce ještě hodil lahev po soupeři

10. Kladno Nešlo by někde zjistit, co Tomáš Plekanec jí, co pije, kolik hodin spí? Udělali bychom podle toho tablety a nechali prodávat v teleshoppingu. Výdělek zaručen, protože v 39 letech jede nejlepší sezonu v extralize. Kladno - Pardubice: Plekanec v oslabení parádně vymíchal Frodla, 2:1

9. Mladá Boleslav Lidi můžou na zimáky, ale v Boleslavi nejspíš nevylepili plakáty. V neděli nedorazila ani tisícovka. Škoda, fans si nedopřáli historický moment v podobě zlínského sestupu. Asi tu nemají rádi smutné bijáky. SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 4:1. Hosté definitivně sestupují do Chance ligy

8. Třinec Pozor, pozor, soustředíme se. V klubu patrně zakázali hráčům dávat rozhovory, nesmí mluvit ani po zápase. Ano, tým určitě díky tomu bude lepší! Prostě když si hrajete na velkoklub a do sandálů strčíte ponožky. SESTŘIH: Zlín - Třinec 1:4. Berani nekladli Ocelářům větší odpor

7. Plzeň Jen co se Michal Bulíř vyšvihl do dostihů o krále produktivity, vycouval z něj kvůli zranění. Nu což, jsou důležitější věci. Třeba boj o mistrovský titul, nastal čas léčení. I duše. Fakt tenhle borec nemá na nároďák? Sparta - Plzeň: Bulíř navýšil vedení pro svůj celek, 1:3

6. Vítkovice Takhle pálí Alexej Solovjov! V Omsku odstavený ruský bek parádně zapadl do vítkovické sestavy, střílí mu to jako u Verdunu. Nebo jako u Charkova? Snad tu zůstane na play off a ukáže se, že mezi lotry nepatří. Vítkovice - Kometa: Solovjev propálil vše, co mu stálo v cestě, 3:1

5. Olomouc Radši půjdete k zubaři a přemluvíte ho, ať vám trhá zub bez umrtvení, než abyste s ní hráli play off. Máme pro všechny kluby na 5. až 7. místě špatnou zprávu. Na Hanou se vrací forma. Nechcete k zubaři? SESTŘIH: Olomouc - Třinec 3:0. Mora srazila mistra, kuriózně rozhodl Ondrušek

4. Sparta Když jste viděli soupisku proti Liberci? Je tady další kolo hry, že teď Sparta už opravdu musí vyhrát titul. Díl 15. No, a kdyby to nedopadlo? Nebojte, žádný tlak. Jen se všichni zase vyházejí a přijde díl číslo 16. SESTŘIH: Sparta - Liberec 5:2. Tomášek třemi body řídil další triumf Pražanů

3. Liberec Vypadali, že odepsali sezonu a půjdou na Ještěd odprosit jizerské bohy. Navrch vyťukají číslo Filipa Pešána. Jakmile bylo jasné, že kouč bude zbaven nároďáku, Tygři se zvedli. Ještě že má FP pár dalších svazových pozic. SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:0. Defenzivní bitvu rozhodla přesilovková trefa Filippiho

2. Litvínov Čísla horší než Országh, nic, čeho byste se mohli chytnout. Hele, ten Růža… Není už trochu out? Není. V Brně mančaft dominoval, Budějovice spláchl levou zadní, doma sundal Vítkovice. Verva vaří fajn menu. SESTŘIH: Litvínov - Vítkovice 4:2. Verva vyhrála počtvrté během týdne, rozhodl Estephan

1. Mountfield Vyhraje v Brně, trenér tým zdrbe, že to ale moc nešlo. Zvykejte si na nové pořádky. Vládce extraligy už neřeší, že vyhrává, ale vrtá se v tom, jak. Brutální nároky jsou cesta. Děláte si na svazu poznámky? SESTŘIH: Kometa Brno - Mountfield HK 2:4. Východočeši vyhráli poosmé v řadě, na prvním místě mají dvoubodový náskok