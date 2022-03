Speciální statistiky: Dynamo má NEJ útok, Oksanen na konec. A co smolař?

Základní statistiky extraligy znáte, nepřekvapí vás. Deník Sport ale pomocí modulu Hockey Logic sestavil osm speciálních kategorií. Schválně, napadlo vás, kdo byl nejproduktivnějším hokejistou v poslední desetiminutovce? A kdo měl v základní části největší smůlu? Nejlepší útok nakonec daly dohromady Pardubice. Nejdřív Robert Kousal, Adam Musil a Anthony Camara čekali dlouho na gól, v prvních osmi zápasech se netrefil ani jeden. Postupně se stali ale nejničivější zbraní extraligy.

Nejefektivnější hráč Bombarďák Hrňa na scénu Nejlepším střelcem extraligy je Filip Chlapík, 31 gólů mluví jasně. Král! Na střelecká čísla se dá dívat i z trochu jiného pohledu. Takže? Kdo nejefektivněji dovede čas na ledě měnit v góly? Tady vychází jako vítěz třinecký bombarďák Erik Hrňa. Průměrně odehrál v zápase jen 13:36 minuty, což je na gólového hráče hodně podprůměrné číslo. Jenže to zase takový šok není, v Třinci má totiž pozici přesilovkového specialisty. Má skvělou střelu, takže mu trenér Václav Varaďa dává roli hráče, který hlavně chodí do početních výhod. Umíš vypálit? Prodej to! Hrňa tuhle pozici plní dokonale, s časem na ledě nakládá nejlépe v extralize. Bohužel jen kvůli zranění vynechal 26 zápasů. Kdyby byl fit, mohl jít někam k pětadvaceti gólům, takhle jich nasázel jen čtrnáct a v přesilovce jich dal sedm. Góly v přepočtu na 60 minut čistého času 1. Erik Hrňa (Třinec) 2,1 2. Robert Říčka (Pardubice) 2 3. Filip Chlapík (Sparta) 1,9 4. Michal Bulíř (Plzeň) 1,7 5. Anthony Camara (Pardubice) 1,6 Michal Řepík (Sparta) 1,6 Ludwig Blomstrand (Plzeň) 1,6 České Budějovice - Třinec: Hrňa se rychle prosadil po začátku přesilové hry, 2:1

Největší smolař Fořt v roce 2022 na nule Tuhle odpověď jste asi někde už četli: „Nevím, nelepí mi to.“ Většinou jí předchází otázka, kdy to tam už hráči konečně padne. Takže definice největšího smolaře? Má střely, dostává se do šancí, ale puk do branky ne a ne procpat. Docela dobře k odhalení smolaře pomůže, když od počtu vstřelených branek odečtete očekávané góly xG, které u hráče zkoumají počet střel a jejich nebezpečnost. Nejhůř z ní vychází Tomáš Fořt, který v roce 2022 nedal gól a základní část skončil šňůrou 21 zápasů bez vstřelené branky. Celkem vypálil 112 střel, což je pro představu jen o dvě více než Adam Kubík z Kladna (22 gólů), ale trefil se jen pětkrát. Podle čísel se měl dočkat deseti gólů navíc. Rozdíl vstřelených gólů a očekávaných 1. Tomáš Fořt (Mladá Boleslav) -10,25 (5 gólů) 2. Miloš Kelemen (Mladá Boleslav) -9,2 (5 gólů) 3. Matěj Beran (Kladno) -7,48 (10 gólů) 4. Jakub Orsava (Mountfield HK) -7,1 (6 gólů) 5. David Kaše (Sparta) -6,8 (4 góly) Mladá Boleslav - Karlovy Vary: Zásah domácí posily Fořta nebyl uznán! Exzlínský kapitán tečoval puk vysokou holí

Nejproduktivnější hráč v posledních 10 minutách Oksanen musí jít na konec Zabiják do závěru zápasu? Hradec ho našel v Ahti Oksanenovi, v poslední desetiminutovce nasbíral šestnáct bodů. Argument, že všechno nasázel do prázdné brány při power play soupeře, neprojde. Z devíti gólů se takhle trefil čtyřikrát, jinak měl proti sobě gólmana. Má ale logiku, že Hradec v závěrech zápasů hrál víc proti prázdné bráně než ostatní. Dařilo se mu, málokdy prohrával, takže dotahovat se snažil soupeř. Oksanen se na ledě v posledních minutách vyplatil, protože v námi sledovaném úseku zápasu vstřelil víc než třetinu všech svých branek (9 z 25). A ještě jedna zajímavost, v posledních deseti minutách byly jeho minizápasy vstřelených vs. inkasovaných gólů 20:5. Na opačném pólu je brněnský Petr Holík 7:24. Z toho plyne jedno: hodně chodil v Brně na hru bez brankáře, protože Kometa chtěla mazat manko, ale málokdy to vyšlo. Nejvíce bodů v posledních 10 minutách 1. Ahti Oksanen (Mountfield HK) 16 (9+7) 2. Filip Chlapík (Sparta) 14 (6+8) 3. Tomáš Vondráček (K. Vary) 13 (8+5) 4. Lukáš Pech (Č. Budějovice) 11 (6+5) 5. Tomáš Filippi (Liberec) 10 (6+4) Mountfield HK - Olomouc: Orsava připravil pojistku pro Oksanena, 4:1

Nejproduktivnější hráči ve hře 3 na 3 Dejte puk Lalancettovi Prodloužení je jiný hokej, speciální disciplína, kdy se hraje ve třech na obou stranách. Většinou sem kluby posílají velmi dobré bruslaře, plus zkušené hráče. Ideální je mix obojího. Nejvíc bodů zde posbíral hradecký útočník Lalancette, ale v klubu najdete jinou perlu. Obránce Jéremie Blain je hráč, kterému prodloužení sedí snad nejvíc v lize. Dobře pracuje s pukem, má výjimečný pohyb, drzost kličkovat, takže mu víc prostoru vyhovuje. Když byl na ledě, Hradec vystřelil jedenáct ran na bránu soupeře, proti šly jen dvě střely. Blainova osobní bilance zní: 2 body (1+1). Nejvíc času ve třech pak na ledě strávil kladenský lídr Tomáš Plekanec, v jedenácti zápasech odehrál celkem 13:44 minuty. Asi vás tedy i napadne, co Jaromír Jágr... Měl jen jedno střídání a dal si 7 sekund. Nejvíce bodů v prodloužení 1. Christophe Lalancette (Mountfield HK) 3 (0+3) 2. Petr Kolouch (Olomouc) 2 (2+0) Kyle Wood (Kladno) 2 (2+0) Rob Flick (Vítkovice) 2 (2+0) 5. osm hráčů 2 (1+1) Mountfield HK - České Budějovice: Kelly Klíma se trefil kolem lapačky brankáře, 2:1pp

Nejnebezpečnější útok ve hře 5 na 5 Trpělivost se vyplatila. Camara a spol. váleli V minulé sezoně vstřelil první útok Komety 26 gólů, teď o pět méně. Ale trio Zaťovič-Holík-Mueller je klasa pořád, i když tým v sezoně zrovna nezářil. Nikdo jiný spolu neodehrál v extralize tolik času při hře pět na pět, co oni, vytáhli se na hodnotu 371 minut. Nejlepší lajnu ale trefili jinde, elitní trio Pardubic trhalo sítě nejvíc. Přitom na začátku sezony to vůbec nevypadalo. Adam Musil se trápil v koncovce a u Roberta Kousala s Anthonym Camarou se řešil trejd. Kousal s Camarou čekali na první gól osm zápasů, Musil dokonce deset. Až pak se chytli, střed sezony měli velmi silný, jen v závěru ročníku to zase bylo slabší. Extrémně silná je ještě lajna „SmLOksanen“. Velcí chlapi s Jakubem Lvem uprostřed nastříleli osmnáct gólů, jen pět dostali a poměr střel vyzněl 213:149 pro ně. V sezoně se pak taky ukázalo, jak hodně trpělivý je třinecký kouč Václav Varaďa. Růžička s Vránou a Daněm spolu odehráli 335 minut, ale za tuhle dobu vstřelili jen osm gólů. Je to v podstatě stejný čas jako Černochova formace z Varů, ale ta se trefila patnáctkrát. Útoky ve hře 5 na 5 podle gólů 1. Kousal-Musil-Camara (Pardubice) 23 gólů 2. Zaťovič-Holík-Mueller (Kometa) 21 gólů 3. Perret-Jergl-Kevin Klíma (Mountfield HK) 20 gólů 4. Smoleňák-Lev-Oksanen (Mountfield HK) 18 gólů 5. Kohout-Černoch-Koblasa (K. Vary) 15 gólů Pardubice - Zlín: Camara ve spolupráci s Musilem dostali puk za Kašíka, 2:1

Nejvíc nahrávek na střely Najeď si, Krejčí tě najde Vítěz téhle kategorie se dal tipovat docela dobře už dopředu. David Krejčí splnil, co se od něj po příchodu z NHL čekalo. Průměrně nachystal v každém zápase pro hráče kolem sebe 6,5 příležitostí vypálit. Nikdo nenasbíral vyšší celkové číslo nahrávek na střely než on, a to si ještě odskočil do Pekingu na olympiádu. Ve 151 případech následovala po Krejčího nahrávce střela z první, v tom se mu taky nikdo další nemohl rovnat. Jen se dostal na šestnáct primárních asistencí, kdyby měl vedle sebe větší bombarďáky, bylo by i tohle číslo vyšší, Tomáš Plekanec šel na 27 nahrávek, které přímo přinesly gól. Celkově vás první čtyři jména v pořadí asi moc nepřekvapí, všichni mají celou kariéru hodně asistencí a spíš tvoří, i když zakončit taky dovedou. Ale Peter Mueller? Je víc než jen střelec. Pořadí podle nahrávek na střely 1. David Krejčí (Olomouc) 335 2. Tomáš Plekanec (Kladno) 301 3. Lukáš Pech (Č. Budějovice) 264 4. Robert Kousal (Pardubice) 242 5. Peter Mueller (Kometa) 239 Olomouc - Pardubice: Lahůdková přihrávka Krejčího! Kunc skoro do prázdné, 1:1

Nejlepší úspěšnost zákroků v oslabení V Plzni klid, oni to chytnou Jde to pěkně vedle sebe. Kdo má nejlepší oslabení v extralize, má do něj i nejlepší gólmany. Ale pozor, čísla vůbec neukazují, že by se v Plzni brankáři vezli. Podle očekávaných gólů modulu Hockey Logic zabránili Dominik Pavlát s Miroslavem Svobodou celkem čtrnácti gólům v oslabení, podobně vysokými hodnotami se nikdo jiný nemůže chlubit. Pavlát se stal při oslabení nejlepším brankářem v chytání střel ze slotu (území blízko branky, ze kterého padá nejvíc branek), kryl 92,9 procenta ran. Svoboda je zase špičkou při likvidování střel z první – pochytal jich 97,2 procenta. To sparťan Matěj Machovský je důkazem, že úspěšná oslabení a úspěšnost zákroků brankáře spolu nemusí úplně souviset. Jeho tým je totiž ve hře v početní nevýhodě až devátý nejlepší, přesto je Machovský eso. Úspěšnost zákroků v oslabení 1. Dominik Pavlát (Plzeň) 95 % 2. Matěj Machovský (Sparta) 92,4 % 3. Miroslav Svoboda (Plzeň) 92 % 4. Marek Mazanec (Třinec) 89,3 % 5. Petr Kváča (Liberec) 89,2 % Plzeň - Kometa: Úžasný zákrok Pavláta! Lapačkou ukradl jasný gól Horkému