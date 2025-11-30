Pomsta za ME? Česko čeká možná i čerstvý ženáč. Bartoň: Máme něco v zásobníku
Téměř přesně čtvrt roku po blamáži na EuroBasketu 2025 dojde znovu na souboj české reprezentace s Estonskem. Tentokrát se oba celky potkají v Tallinnu a půjde o kvalifikaci MS 2027. Češi v novém hávu a s Tomášem Satoranským přehráli na Královce Švédy, Estonci zase předvedli úchvatnou koncovku prodloužení ve Slovinsku. Dojde tak na bitvu o vedení ve skupině H.
Pamatujete? 30. srpna český tým pod vedením Diega Ocampa prohrál s Estonskem na evropském šampionátu jasně 75:89. Ten duel jen potvrdil tehdejší zmar reprezentace v Rize. Dnes může být ale vše jinak. Pod vedením Luboše Bartoně a za přítomnosti Tomáše Satoranského vypadali Češi proti Švédsku jako jiný tým. Proti dalšímu rozletu však stojí také nabuzený soupeř.
Ze Slovinska se výhry nevozí snadno. Estonci ale dokázali halu v Koperu vyloupit. Vyrovnané klání rozhodlo až prodloužení, které v koncovce skvělým obratem vyhráli o bod. A to i bez své hvězdy Maika-Kaleva Kotsara. Pivot působící v japonské lize stále není zdravotně fit.
Estonsku chybí sice star typu Satoranského, ale kouč Heiko Rannula počítá se spolehlivými pěšáky. Podobně jako v létě platí, že když porovnáme klubové adresy obou reprezentací, Estonci mají nad Čechy výhodu. Více hráčů totiž hraje kvalitní evropské soutěže. Henri Drell, který nasázel 29 bodů Slovinsku, se snaží prosadit ve španělské Badaloně. Joonas Riismaa povýšil do italské ligy. Tu hraje i Kaspar Treier, Artur Konončuk zase válčí v Turecku. Kapitán Kristian Kullamäe nastupuje za přední litevský klub Lietkabelis. Výhra ve Slovinsku jim navíc dodala sebevědomí, ale to mají i Češi.
Estoncům možná bude chybět ženich
„Některé věci jsme ještě neukázali a nechali jsme si je v zásobníku. Něco určitě změníme a upravíme, každopádně v útoku budeme hrát podobný basket. Vím, že Estonci jsou nepříjemní. Je to takový jejich typický basketbal, kdy jsou dobří v nájezdu pod koš a všichni umějí střílet. Oproti Švédsku určitě uděláme změny v obraně,“ prohlásil trenér Bartoň.
Důležitý faktor je Tomáš Satoranský. Původně se nevědělo, jestli vůbec v podzimním reprezentačním okně bude k mání, proti Švédsku ale znovu potvrdil, že je pro národní tým nepostradatelný a do Tallinnu odcestoval jako člen dvanáctičlenné zamýšlené soupisky. „Jsme takhle domluvení dopředu, takový je plán. Chci toho odehrát co nejvíc, protože nevím, jak to bude dál v únoru. Je to velký otazník, protože to bude brzy po Copa del Rey a nebude tam žádná velká přestávka, takže uvidíme. O to víc chci hrát oba zápasy teď,“ prohlásil Satoranský.
Na straně Estonců může dojít ještě ke změně oproti prvnímu zápasu. Do Slovinska necestoval zkušený křídelník Janari Joesaar, který si v září poranil koleno. Na klubové úrovni už ale v poslední době hrál a povolán je. Jeho nasazení proti Česku tedy nelze vyloučit. Kouč Rannula čelil otázkám estonských médií, jestli Joesaarova absence ve Slovinsku nesouvisela s tím, že se hráč v úterý ženil, to však estonský trenér popřel. Čerstvý ženáč na EuroBasketu Česku zatápěl. Odehrál přes 26 minut a nastřádal 10 bodů a 8 doskoků. Pokud jej Rannula využije, může se stát vítaným žolíkem.