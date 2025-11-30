Slovácko na rozcestí: Jedenácti hráčům končí smlouvy! Někteří odejdou, říká kouč
Změny v herním projevu jsou viditelné. Slovácko přestalo hrát údržbu, už pouze nečeká, jak zápas dopadne. Nový trenér Roman Skuhravý hustí do hráčů sebevědomí. I na Slavii bylo znát, že Trávník a spol. se snaží na bojišti něco vymyslet, soka překvapit, vytáhnout nečekané zbraně. Že to v Edenu nakonec nevyšlo, není tragédie. „Ještě jsme do takového zápasu nedorostli,“ lamentoval kouč po nezdaru 0:3.
Diváci ještě nedosedli na svá místa, když Michal Trávník cizelérsky vyslal do sóla Gigiho Ndefeho. Běžela teprve devětadvacátá sekunda, Jindřich Staněk musel okamžitě vytasit nejlepší zákrok večera. „K úspěchu proti Slavii jsme potřebovali mentální podporu a ta mohla přijít hned v první minutě,“ ucedil Skuhravý.
Po svých svěřencích chce fotbal. Zakládání akcí od brankáře, hodně kombinace, ale taky běžecké náročnosti, snaží se rozpohybovat ofenzivní hráče. To proto, aby Slovácko, nejméně produktivní tým v lize (7 branek v 18 zápasech), začalo konečně dávat góly, přinejmenším si vytvářet více brankových situací. Skuhravý si to chce s protivníkem rozdat, vyzvat na otevřený střet. Proto mu kdekdo předhazuje, že je až příliš odvážný.
„To je otázka, kterou dostávám 15 let,“ usmál se. „Někteří odborníci říkají, že jsem naivní. Věřte mi, nejsem naivní. Prostě hledám nejrychlejší způsob, jak do hráčů dostat to, co jim přinese úspěch. Když budete na Slavii hrát v bloku a do vápna bude létat jeden centr za druhým, tak vás zabijou. Takhle nechci hrát.“
Slovácko prožívá zdaleka nejsložitější sezonu za poslední roky. Akutně mu hrozí pád do druhé ligy, v tabulce je po triumfu Baníku nad Duklou znovu na šestnácté pozici. Proto k týmu nově přišel Roman Skuhravý. Začal výhrou v derby se Zlínem (2:0), teď padl na Slavii. V zimě bude po vedení požadovat posily. „Jedenácti hráčům končí po sezoně smlouvy, což je pro mě velký problém. To se snažíme vyřešit primárně. Ne všem nabídneme nový kontrakt. Trh je tak divoký, že musíme být šikovní. Musíme přivést stopera, díváme se taky na vršek hřiště. Tyhle pozice však shání úplně každý. A když si připočtete, že každý hráč měl minimálně dva telefonáty z Brna, tak máme co dělat,“ ušklíbl se Skuhravý.
Sport se v zákulisí vyptával, jak je to s těmi telefonáty. Zbrojovka prý nikoho ze Slovácka v hledáčku nemá, minimálně na užším seznamu. Ale v Česku se věci mění každou hodinou. Co platí dnes, nemusí platit zítra.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|17
|11
|6
|0
|35:12
|39
|2
Sparta
|16
|10
|4
|2
|30:17
|34
|3
Jablonec
|17
|9
|5
|3
|23:16
|32
|4
Liberec
|17
|8
|5
|4
|30:16
|29
|5
Plzeň
|17
|8
|5
|4
|33:23
|29
|6
Karviná
|17
|9
|1
|7
|31:30
|28
|7
Olomouc
|17
|7
|6
|4
|18:11
|27
|8
Hr. Králové
|17
|7
|5
|5
|29:24
|26
|9
Zlín
|17
|6
|5
|6
|20:21
|23
|10
Bohemians
|17
|5
|4
|8
|14:20
|19
|11
Teplice
|17
|4
|6
|7
|18:23
|18
|12
Baník
|17
|3
|4
|10
|11:21
|13
|13
Dukla
|17
|2
|7
|8
|13:24
|13
|14
Ml. Boleslav
|17
|3
|4
|10
|23:39
|13
|15
Pardubice
|16
|2
|6
|8
|16:31
|12
|16
Slovácko
|17
|2
|5
|10
|8:24
|11
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu