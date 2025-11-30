Předplatné

Slovácko na rozcestí: Jedenácti hráčům končí smlouvy! Někteří odejdou, říká kouč

SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasnou výhru Pražanů řídil dvougólový Chytil • Zdroj: isport.cz
Radek Špryňar
Chance Liga
Změny v herním projevu jsou viditelné. Slovácko přestalo hrát údržbu, už pouze nečeká, jak zápas dopadne. Nový trenér Roman Skuhravý hustí do hráčů sebevědomí. I na Slavii bylo znát, že Trávník a spol. se snaží na bojišti něco vymyslet, soka překvapit, vytáhnout nečekané zbraně. Že to v Edenu nakonec nevyšlo, není tragédie. „Ještě jsme do takového zápasu nedorostli,“ lamentoval kouč po nezdaru 0:3.

Diváci ještě nedosedli na svá místa, když Michal Trávník cizelérsky vyslal do sóla Gigiho Ndefeho. Běžela teprve devětadvacátá sekunda, Jindřich Staněk musel okamžitě vytasit nejlepší zákrok večera. „K úspěchu proti Slavii jsme potřebovali mentální podporu a ta mohla přijít hned v první minutě,“ ucedil Skuhravý.

Po svých svěřencích chce fotbal. Zakládání akcí od brankáře, hodně kombinace, ale taky běžecké náročnosti, snaží se rozpohybovat ofenzivní hráče. To proto, aby Slovácko, nejméně produktivní tým v lize (7 branek v 18 zápasech), začalo konečně dávat góly, přinejmenším si vytvářet více brankových situací. Skuhravý si to chce s protivníkem rozdat, vyzvat na otevřený střet. Proto mu kdekdo předhazuje, že je až příliš odvážný.

„To je otázka, kterou dostávám 15 let,“ usmál se. „Někteří odborníci říkají, že jsem naivní. Věřte mi, nejsem naivní. Prostě hledám nejrychlejší způsob, jak do hráčů dostat to, co jim přinese úspěch. Když budete na Slavii hrát v bloku a do vápna bude létat jeden centr za druhým, tak vás zabijou. Takhle nechci hrát.“

Slovácko prožívá zdaleka nejsložitější sezonu za poslední roky. Akutně mu hrozí pád do druhé ligy, v tabulce je po triumfu Baníku nad Duklou znovu na šestnácté pozici. Proto k týmu nově přišel Roman Skuhravý. Začal výhrou v derby se Zlínem (2:0), teď padl na Slavii. V zimě bude po vedení požadovat posily. „Jedenácti hráčům končí po sezoně smlouvy, což je pro mě velký problém. To se snažíme vyřešit primárně. Ne všem nabídneme nový kontrakt. Trh je tak divoký, že musíme být šikovní. Musíme přivést stopera, díváme se taky na vršek hřiště. Tyhle pozice však shání úplně každý. A když si připočtete, že každý hráč měl minimálně dva telefonáty z Brna, tak máme co dělat,“ ušklíbl se Skuhravý.

Sport se v zákulisí vyptával, jak je to s těmi telefonáty. Zbrojovka prý nikoho ze Slovácka v hledáčku nemá, minimálně na užším seznamu. Ale v Česku se věci mění každou hodinou. Co platí dnes, nemusí platit zítra.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia17116035:1239
2Sparta16104230:1734
3Jablonec1795323:1632
4Liberec1785430:1629
5Plzeň1785433:2329
6Karviná1791731:3028
7Olomouc1776418:1127
8Hr. Králové1775529:2426
9Zlín1765620:2123
10Bohemians1754814:2019
11Teplice1746718:2318
12Baník17341011:2113
13Dukla1727813:2413
14Ml. Boleslav17341023:3913
15Pardubice1626816:3112
16Slovácko1725108:2411
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
