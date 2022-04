Varaďovi krachlo Lausanne, rychlé ne Dynamu. Budoucnost kouče je nejasná

Důvod uskřípnutých jednání? Svoboda na otázku Sportu ohledně vyjednání obou stran odmítl odpovědět. Finále debat údajně krachlo na vzájemném nesouladu ohledně výše kompetencí českého trenéra. Jak je v hokejové branži dostatečně známé, Varaďa chce mít zásadní slovo nejen při koučinku, ale i při výběru hráčů. Podle všeho v tomto směru narazil a nedošlo ke shodě.

Varaďa v Třinci před dvěma roky uzavřel sedmiletý kontrakt, stal se šéftrenérem Ocelářů. Ovšem koncem minulého roku úspěšný kouč překvapivě oznámil, že ve slezské organizaci dále pokračovat nehodlá. Okamžitě se rozhořely spekulace, co je za tím. Zda neshody ohledně řízení klubu či lukrativní nabídka ze zahraničí. Mluvilo se o možnosti odejít do sfér organizace New Jersey Devils či Ottawa Senators.

Reálně však mnohem víc vypadala alternativa s odchodem do elitní švýcarské soutěže. Právě do Lausanne, kde mezi vlastníky klubu patří Zdeněk Bakala a zmíněný olympijský šampion z Nagana. V době, kdy to měl Filip Pešán nahnuté v národním týmu (po prosincovém Channel One Cupu), se Varaďovo jméno skloňovalo i v souvislosti s možným převzetím národního mužstva. Telefonát na trase ČSLH – Varaďa proběhl, ovšem k realizaci bylo daleko. Podobně jako v případě Pardubic. Tam to mělo být podle informací Sportu velmi rychlé v případě Varaďova ne.

Po hektickém období, které kopřivnický rodák s řízením třineckého týmu, ale i s mnoha spekulacemi okolo prožívá, není vyloučeno, že po finálové sérii se Spartou si od hokeje na nějaký čas odpočine.

V každém případě, Svobodovo Lausanne má pokračovat se stávajícím koučem Johnem Fustem. „První část sezony byla zklamáním, o tom není pochyb. Ale to, co jsem viděl v roce 2022, se mi opravdu líbilo,“ popsal Petr Svoboda pro švýcarský server 24 hodin.

Lausanne skončilo po základní části NLA na sedmé příčce, v předkole vyřadilo celek Ambri-Piotta ve třech utkáních, následně padlo s Fribourgem 1:4 na zápasy. „Johnovi a jeho týmu se podařilo v této skupině něco vytvořit. Má naši důvěru, půjdeme společně do nové sezony,“ oznámil Svoboda.

Pro Sport ještě doplnil, že v týmu zůstane útočník Jiří Sekáč, o pokračování Michaela Frolíka se bude rozhodovat příští týden.