Kdo je kdo v Třinci očima lékařky: polepšený pařmen, „herec“ i šprýmař

Video se připravuje ... Málokdo zná jejich duše a těla lépe. Paní doktorka Ingrid Ondruchová pečuje o zdraví třineckých Ocelářů dvacet let. Trenéry Václava Varaďu i Marka Zadinu pamatuje ještě jako hráče. Jací jsou aktuální šampioni jejím pohledem? Okomentovala i kouče Václava Varaďu či svou nejhorší hokejovou vzpomínku - ošetřování Jiřího Hudlera, kterému před 10 lety brusle prořízla krk.

Ondřej Kacetl (brankář) 31 let zápasy (v play off): 13

úspěšnost zákroků: 93,75 %

průměr gólů: 1,47 „Velice skromný, tichý, pracovitý. Přestože se u nás rychle vypracoval v brankářské eso, zůstal úplně stejný. Pokorný, pracovitý. Vyrostl výkonem, ale povahové vlastnosti mu zůstaly. Do rukou se mi, naštěstí, zatím nedostal.“ Sparta - Třinec: Šmerha měl slibnou šanci, Kacetl úspěšný Video se připravuje ...

Marek Mazanec (brankář) 30 let zápasy (v play off): 3

úspěšnost zákroků:95,24 %

průměr gólů: 0,94 „Vůbec na něm nepoznáte, že je nervózní – pořád se usmívá. Připomíná mi tím spolužačku, která tancovala v souboru Trenčan. Přišla ze zkoušky, ptám se jí, jak dopadla? ‚Vyliali ma.‘ Ale usmívala se pořád. Tuhle pohodovou auru v sobě má i Marek. Se stejným úsměvem vám oznámí, že má křeče v nohách a nemůže pořádně stát. Ale úsměv a pohodu kolem sebe šíří dál.“ Třinec - Mountfield HK: Mazanec krásným lobem poslal Oceláře do velké šance, ti však neproměnili Video se připravuje ...

Tomáš Kundrátek (obránce) 32 let zápasy (v play off): 14

góly + asistence: 1+5 „Tomáše znám ještě z mládežnických kategorií. Neskutečné éro. Dovolí si, co nikdo jiný. Jednou jsem přišla na ranní trénink. Chvilku po jeho začátku na led jako poslední naskakoval Lubenko Sekeráš. A mladý Tomáš pak přišel ještě po něm. Je ohromný profík, ale zdravá drzost a skoro až dětská radost ze života je v něm pořád. Což je dobře.“ Třinec - Vítkovice: Stezka pořádně neviděl na Kundrátkovu střelu, 2:0 Video se připravuje ...

Milan Doudera (obránce) 29 let zápasy: 14

góly + asistence: 0+5 „Tichý, klidný, přemýšlivý, neskutečná pokora. Dám příklad. S většinou hráčů si tykám. Milanovi každý rok říkám: ‚Milane, letos už si tykáme.‘ Ano, samozřejmě, jsem Milan. A stejně mi pak dál vyká. Ve chvíli, kdy mi začne Milan tykat, tak můžu skončit s hokejem.“ Sparta - Třinec: Vrána doklepl nájezd Doudery, 1:4 Video se připravuje ...

David Musil (obránce) 29 let zápasy: 14

góly + asistence: 2+1 „Když do Třince přišel, naprosto přesně věděl, co chce: titul a reprezentovat. Na ledě tvrďák, na sebe tvrďák. Mimo led zlatíčko. Po třetím titulu teď chodil, s každým se objímal, slzy v očích, byl naměkko. Říkala jsem si, že tohle v něm není, ale je. Zlatý člověk, ten mi bude chybět. A nikdy si na nic nestěžuje.“ Třinec - Mladá Boleslav: Střeleckou aktivitu Musil tentokrát zúročil v branku, 2:0 Video se připravuje ...

Martin Marinčin (obránce) 30 let zápasy: 14

góly + asistence: 1+3 „Přestože je to chlap jako hora a má skoro dva metry, tak ho v kabině není vidět. Ani slyšet. Tichučký, nenápadný, skromný. Nic na tom nezměnil ani olympijský bronz, který si spolu s dalšíma klukama ze Slovenska nedávno přivezli z Číny.“ Třinec - Sparta: Marinčin překvapil Hudáčka a vyhnal ho na střídačku, 4:2 Video se připravuje ...

Mikuláš Zbořil (obránce) 27 let zápasy: 12

góly + asistence: 1+1 „V extralize má odehráno strašně málo zápasů, ale v play off to teď nebylo vůbec poznat. S každým dalším zápasem si věřil víc a víc. Přirozené sebevědomí rostlo. Muselo to být v něm, protože kde nic není, ani smrt nebere.“ Sparta - Třinec: Po tyčce Marcinka se prosadil Zbořil, 4:2 Video se připravuje ...

Jan Zahradníček (obránce) 25 let zápasy: 11

góly + asistence: 0+2 „Sluníčko, usmívá se úplně vždycky. Pohodář. Nijak moc se nezapojuje, neprojevuje, ale culí se pořád. Tak jakoby po svém. To je zajímavé, v tomhle jsou si ti naši beci podobní. Na ledě jsou to všechno ostří hoši, ranaři, ale mimo led zlatíčka.“ Sparta - Třinec: Nestrašil dorazil puk po ráně Zahradníčka, 0:1 Video se připravuje ...

Marian Adámek (obránce) 24 let zápasy: 6

góly + asistence: 0 „Maja znám od žáků. A po pravdě, myslela jsem si, že se do áčka nemá šanci v životě dostat. Jednak je malý, na beka. A potom – je spíš studijní typ, hodný kluk. Opravdu na sobě tvrdě zamakal, přesvědčil. Povahově skvělý člověk. Když se oženil, založil rodinu, tak ještě víc dozrál.“ Kometa - Třinec: Adámkova střela od modré doplachtila až do sítě, 2:1 Video se připravuje ...

Petr Vrána (útočník) 37 let zápasy: 14

góly + asistence: 3+3 „Lídr. Snad od narození. Vejde do kabiny a všichni vědí – ano, pan Kapitán. Stejný byl Radek Bonk. Kluci občas přijdou, to mě bolí, tam mám problém. Pak přijde Petr a řekne, že to jsou malé věci. A na to nemáte odpověď, protože to tak je. Neskutečný člověk. Osobně bych mu přála, aby si ještě zahrál i s Davidem Krejčím. Přála bych to oběma.“ Třinec - Sparta: Hudáček betonem zastavil Chmielewského i dorážku Vrány Video se připravuje ...

Martin Růžička (útočník) 36 let zápasy: 13

góly + asistence: 2+7 „Ty jeho výlevy na ledě a na střídačce. On prostě musí vyhrát! Za každou cenu. Pak vyjde ze stadionu a je úplně jiný člověk, namažete si ho na chleba. Nedávno u mě byl v práci a jeden fyzioterapeut se ptá, kdo že to byl? ‚Neříkejte, že neznáte Růžičku.‘ A on: ‚To byl ten Růžička! Co tak řádí na ledě!?‘ Martin je prostě jako den a noc. Kdyby byl mírný a hodný, tak by mu drajv chyběl.“ Třinec - Sparta: Oceláři navyšují! Zbořilovu střelu tečoval mezi Machovského betony Růžička, 6:3 Video se připravuje ...

Andrej Nestrašil (útočník) 31 let zápasy: 14

góly + asistence: 5+6 „Profesionál. Ale taky šprýmař, čertík, nebojí se. Jeden z mála, co umí popíchnout třeba i trenéry, odlehčit atmosféru. Zlatý člověk. Co mě překvapilo, jak si u nás sedl s bratry Kovařčíky. Byli jako tři bratři, nerozlučná trojka. Sedli si neskutečně.“ Sparta - Třinec: Nestrašil trefil horní roh branky, 1:2 Video se připravuje ...

Tomáš Marcinko (útočník) 34 let zápasy: 14

góly + asistence: 2+3 „Spoustu věcí si je schopen udělat i sám. Někteří z hráčů vyžadují tady masáž, tady zetejpovat, tady natřít... Tomáš přijde a ne, ne, ne, dobré, to si zvládnu sám. Taková samoobsluha. Profesionál. Rozvážný. Než něco řekne, popřemýšlí, nepotřebuje se poslouchat. A co řekne, tak za tím si stojí. Má to váhu.“ Sparta - Třinec: Marcinko v přesilové hře doklepl puk za Hudáčka, 1:1 Video se připravuje ...

Marko Daňo (útočník) 27 let zápasy: 12

góly + asistence: 3+0 „Věrná kopie táty Jožka, jsou si opravdu hodně podobní. Marko působí tiše, ale je to velice veselý člověk. Náš bývalý obránce Martin Gernát to řekl přesně: ‚Marko je divadelník.‘ To je vidět na ledě, když se pouští do dramatických šarvátek. I teď při oslavách. Hodně schopný organizovat zábavu.“ Třinec - Sparta: Krásnou přihrávku Růžičky uklidil do branky Daňo, 1:0 Video se připravuje ...

Erik Hrňa (útočník) 33 let zápasy: 14

góly + asistence: 5+2 „Ten kluk se změnil ze sta procent! Vždycky byl šikovný hráč, už když tady jako mladý přišel. Ale taky to byl slušný pařmen. Postupně, jak dozrával hokejově, dozrával i osobnostně. Oženil se, má děti, vyzrál. Po všech stránkách.“ Třinec - Sparta: Hrňa v přesilovce propálil Machovského a zvýšil na 5:3 Video se připravuje ...

Ondřej Kovařčík (útočník) 26 let zápasy: 14

góly + asistence: 2+3 „Hodně čte, luští sudoku. Rychleji prý umí sudoku vyřešit jen Matěj Stránský. Kdyby nehrál hokej, dělá vysokou školu. A ne jenom jednu. Na hokej mi přišel až moc jemný. Říkala jsem si, jak on může hrát hokej? Ale na ledě je dravec. Rychlý, důrazný, opravdu ničeho se nebojí.“ Třinec - Sparta: Oceláři vedou o čtyři góly! Ondřej Kovařčík dorážel po šanci Nestrašila do odkryté branky, 7:3 Video se připravuje ...

Michal Kovařčík (útočník) 25 let zápasy: 14

góly + asistence: 2+4 „Nohy keňského běžce, ale rychlost a výbušnost mu nechybí. Jako mládežník byl pěkný sígr, sama jsem s ním měla jeden pohovor. Nastupoval už za áčko, dal gól, byl trochu na hrušce. Říkala jsem mu, ať si nemyslí, že když dal gól, že je nějaká hvězda. Teď už hvězda je, ale jak on se osobnostně proměnil? Zlatý kluk, dovolím si říct – romantik. Skutečně dozrál.“ Třinec - Sparta: Úspěšná spolupráce bratrů Kovařčíků! Nahrávku Michala využil Ondřej, 3:2 Video se připravuje ...

Patrik Hrehorčák (útočník) 23 let zápasy: 14

góly + asistence: 0+4 „Smíšek, pořád se culí. Na ledě motorová myš. Trochu otloukánek, schytá hromady ran. Když už za námi přijde, tak je to vážné. To už mu opravdu něco je. I tak to ale odlehčí. Přibelhá se a s úsměvem zahlásí: ‚Můžete se na mě podívat? Myslím, že mě trošku sešrotovali.‘“ Mladá Boleslav - Třinec: Oceláři vítězí v prodloužení! Rozhodl Hrehorčák, 2:3 Video se připravuje ...

Miloš Roman (útočník) 22 let zápasy: 14

góly + asistence: 2+3 „Ten u nás byl už jako dítě, pracant. Přemýšlím, koho by mi mohl připomínat z kvanta hráčů, kteří už Třincem prošli. A nenapadá mě nikdo. Protože Miloš je sám za sebe originál. Ani v mládežnických kategoriích jsem neviděla, že by něco vypustil, na něco se vykašlal. Profesionální přístup mu byl asi dán shora.“ Třinec - Mladá Boleslav: Roman využil přihrávku od Krošelje a ten nepohrdl, 3:0 Video se připravuje ...

Vladimír Dravecký (útočník) 36 let zápasy: 14

asistence + góly: 3+2 „Nomen omen. Dravec! Nic nevypustí, bude bojovat až za hrob. I s jazykem na vestě jde do všeho po hlavě. V kabině hecuje, za ostatní by život položil. Za trenéra Kalouse byl na hraně sestavy, ale jak k tomu přistoupil a vypracoval se? Srdcař, miluje svoji rodinu. Máme takový náš signál. Když kluci chodí na led, s každým si plácnu. S Vladkem se před každou třetinou objímáme.“ Sparta - Třinec: Dravecký se vzpamatoval po hitu Němečka a vzápětí doklepl pas Romana do sítě, 0:1 Video se připravuje ...

Vladimír Svačina (útočník) 35 let zápasy: 14

góly + asistence: 2+4 „Vrchol skromnosti a pokory v týmu. Na sebe náročný, co se týká přípravy, životosprávy nebo stravy. Neskutečně pracovitý. Moc o něm nevíte, v kabině jsou mnohem hovornější kluci, ale když něco řekne Sváča, stojí to za to. Co slovo, to perla. A ten jeho návrat? Přišel, viděl, zvítězil.“ Sparta - Třinec: Dravecký se vzpamatoval po hitu Němečka a vzápětí doklepl pas Romana do sítě, 0:1 Video se připravuje ...

Aron Chmielewski (útočník) 30 let zápasy: 14

góly + asistence: 1+2 „Tak to je právě ten, kterého slyšíte pořád. Chronický diskutér, kolovrátek, ke všemu má poznámky. Ať už se to týká jakékoliv problematiky, Aron má na všechno svůj názor. Na to, že je z Gdaňska, vládne češtinou opravdu super. Nejukecanější člověk v kabině.“ Třinec - Sparta: Chybu Matuškina potrestal Chmielewski, 3:1 Video se připravuje ...

Václav Varaďa (trenér) 46 let „Václava, stejně jako Marka Zadinu, si pamatuji ještě jako hráče. Na ledě buldok, stejný je i trenér. Má vysoké nároky na sebe, i na všechny kolem. Nesleví. Klapky na očích jak dostihoví koně a jde přímočaře za cílem. V civilu nesmírně hodný, citlivý, milující otec rodiny.“ Charakter, parta. Jsem dojatý, hlásil Varaďa přímo z ledu po zlatém hattricku Video se připravuje ...