Posily Pardubic: rafan, slovenský poklad či NEJ útočník mimo NHL

S úspěšnou výroční sezonou to Pardubice myslí opravdu vážně. Vedení Dynama dotáhlo příchod sedmi posil, které mají Východočechy dotáhnout co nejdál • FOTO: koláž iSport.cz

S vybojováním úspěchu během oslav 100 let od založení hokejového klubu to Pardubice myslí opravdu vážně. V úterý představilo Dynamo sedm posil do všech postů, které mají Východočechy v novém ročníku dotáhnout co nejdál. Čtyři z nových hráčů váleli v KHL, zbylí tři borci táhli defenzivu předchozích týmů v extralize. V článku iSport.cz si přečtěte o všech hokejistech, kteří přišli do Pardubic.