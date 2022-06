Asi se zbláznil, reaguje Jágr na hrubý útok od kontroverzního sázkaře

Legendární sázkařský expert Stuart Feiner se v hokejovém podcastu Spittin´ Chiclets ostře opřel do Jaromíra Jágra • youtube.com

Sázkařská legenda Stuart Feiner se opřel do Jaromíra Jágra • twitter.com/@@StuartFeiner

Legendární sázkařský expert Stuart Feiner se opět do Jaromíra Jágra, který mu údajně dodnes dluží 60 tisíc dolarů z prohraných sázek • koláž iSport.cz

Nevybíravým způsobem se opřel kontroverzní sázkařský mág Stu Feiner do Jaromíra Jágra. V podcastu před finále Stanley Cupu velkohubě mluvil o údajných starých dluzích hokejové legendy za sázkařské tipy. „V jednu chvíli mi dlužil zhruba 1,3 milionu dolarů,“ tvrdil. Těžko říct, zda se výkřikům muže, který byl souzen za podvodnou reklamu, vůbec dá věřit. Zvlášť kdy přímo Jágr pro deník Blesk jeho slova stroze odmítnul. „Přijde mi, že se asi zbláznil...“ řekl s nadhledem.

Pokud někdo nezná jméno Stuart Feiner, věřte, že v oblasti sportovního sázení se rodák z Long Islandu stal pojmem. A to hodně kontroverzním. Jedni ho mají za průkopníka handicapového sázení, řada jiných ale za exhibicionistu a muže, který si se slovy jako pravda, čest a morálka zrovna moc netyká.

Faktem je, že během své sázkařské kariéry dokázal vydělat i prohrát omračující sumy. Konkrétně miliony dolarů. Koncem 90. let byl také v New Yorku odsouzen k pokutě 13 tisíc dolarů za podvodnou a zavádějící reklamu.

O co tehdy šlo? O zaručené sázkařské tipy a rady, s nimiž Stu Feiner vždy tak trochu na hraně obchodoval. A jeho "klienty" často bývali neúspěšní a často i zoufalí sázkaři. Jeho divoký životní příběh se stal dokonce inspirací pro film Maximální limit s Al Pacinem v hlavní roli.

No a nyní si tento bouřlivák sportovního hazardu, jehož agentura prý zásobovala tipy i slavné hokejisty, vzal do úst Jaromíra Jágra. A to v populárním hokejovém podcastu Spittin´ Chiclets.

„Jo jo, Jaromír Jágr, ten hajzl. Jaromíre, jdi do prdele! Pořád mi dlužíš 60 tisíc dolarů, ty hajzle!“ vykřikoval neomaleně 60letý Feiner. O co mělo jít? O 30 let starou historku, kdy se údajně s tehdejší mladou hvězdou Pittsburghu setkal.

V tu dobu měl Jágr sázet prostřednictvím jiné sázkařské agentury, se kterou údajně prohrál 1,3 milionu dolarů. „Sázel 100 tisíc dolarů za zápas. Jeden bookmaker mi o něm říkal, že je hrozný, že bych mu možná mohl pomoct. Tak jsem mu zavolal,“ staví se Feiner téměř do role dobrodince.

Pak prý ostřílený „hendikepař“ poradil budoucímu nejproduktivnějšímu Evropanovi v historii NHL, na co vsadit. A Jágr měl vyhrát zhruba 130 tisíc dolarů, načež prý kladenský velikán přestal komunikovat a nechtěl zaplatit za bookmakerské služby. „Vymlátil z nás peníze, a pak nám nezaplatil. Nebyl k nám vůbec vstřícný,“ tvrdil Feiner v podcastu.

Legendární osmašedesátka nařčení absolutně nechápe. „Někdo si najednou vzpomněl, že mu 30 let dlužím peníze? To se asi zbláznil!“ reagoval Jágr pro deník Blesk.

Faktem je, že pokud by si Feiner svůj příběh vymyslel, nebo při nejmenším hodně přibarvil, nebylo by to překvapení. O nevybíravých postupech kontroverzního sázkaře toho najdete na specializovaných webech mraky.

"Každý opravdu dobrý psycholog by vám po několika minutách rozhovoru s ním řekl, že je to patologický lhář. A to z mnoha důvodů," charakterizuje Feinera například Oskeim Sports.

Jeho taktika při získávání "klientů" je prý jasná. "Nejdříve jde do velkých podrobností, pokud jde o počet klientů, kteří se s ním setkali v Las Vegas. Feiner také spoléhá na provokativní jazyk, aby nalákal klienty, přičemž všechny jeho argumenty jsou založeny na fikci. Nakonec Feiner nabízí neúspěšnému sázkaři „zaručenou cestu“ z jeho současné fiskální situace pomocí schématu rychlého zbohatnutí," píše Oskeim Sports s tím, že jeho chování je minimálně neetické.

A nakolik je asi tak nyní férová jeho hra s českou hokejovou legendou?