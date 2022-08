Rébus pro extraligové kluby. Kdo nahradí Chlapíka, Krejčího či Šmída?

Jaro a léto byly co do změn v extraligových týmech poměrně živé. Třaskavých odchodů bylo několik. Některé byly očekávané, třeba přesun Filipa Chlapíka do Švýcarska, jiné vyloženě šokující. Jako úprk Petera Muellera do Vítkovic. Deník Sport a web iSport.cz se s pomocí analytického modulu Hockey Logic podíval na to, jak by týmy mohly své hvězdy nahradit. V čem konkrétně by Olomouci scházel David Krejčí a kdo převezme roli nejvytěžovanějšího muže soutěže po Ladislavu Šmídovi? V těchto dnech startují extraligové přípravy, už ty napoví odpovědi na některé otázky.