Letní derby „S“: Přibyla nadchlo 7 tisíc fanoušků, za Spartu pálil po letech

Nalákat uprostřed parného léta diváky na hokej nebývá pro české kluby zrovna nejlehčí záležitost. Spartě se to ale na první přípravné utkání povedlo znamenitě. Zásluhu na početné návštěvě, kterou vytvořilo 6835 návštěvníků, měl nepochybně i soupeř – pražská Slavia. Fanoušci obou táborů dali znovu v aspoň jednom střetnutí za rok vzpomenout na někdejší vzájemné extraligové bitvy fanděním, skandováním a pokřikováním z jednoho kotle do druhého.

„Bylo to super. Byť to byl první zápas, takže tam bylo občas dost nepřesností, ale bylo opravdu skvělé si zahrát derby, navíc před takovou kulisou,“ prozradil Daniel Přibyl, který si po zápase užil vítěznou děkovačku s fanoušky.

Prvoligová Slavia přijela hřiště Sparty s několika novými posilami, mezi nimiž bezpochyby vyčníval navrátilec Vladimír Růžička mladší. Ostřílený útočník se do mateřského klubu vrátil po osmi letech strávených v Chomutově, Hradci Králové, rakouském Dornbirnu, ale také ve sparťanském dresu.

„Byl to super pocit. I když jsem se víc koukal na sebe, jelikož jsem zápas nehrál zhruba půl roku, tak si myslím, že na první zápas v přípravě to bylo super. Měli jsme tam zajímavé pasáže. Věřím, že lidé přišli i na docela dobrý hokej,“ usmíval se Růžička i přes porážku.

Sparta, která před rokem v rámci přípravy se slávisty prohrála (2:5), nechtěla tentokrát ponechat nic náhodě. Poprvé pod vedením nových trenérů Pavla Patery a Patrika Martince vyrazili sparťané na led v téměř kompletní sestavě, čímž bezpochyby potěšili i své příznivce. Premiérově tak v rudém dresu nastoupili například brankář Josef Kořenář či švédský útočník Gustaf Thorell. Zahráli si rovněž mladí navrátilci Michael Krutil či Ostap Safin.

Poněkud překvapivě chyběl v derby se Slavií obránce Jakub Krejčík. Reprezentační bek, jenž se k Pražanům vrátil po osmi letech, podobně jako Růžička vyrostl v sešívaném dresu.

Sparta ukázala v derby převahu již v první třetině, kdy po každé sebemenší příležitosti pálila na branku Romana Málka. Z ofenzivní smrště ale vykřesala pouze dva góly, což Slavii stále drželo v kontaktu. Sešívaným se dokonce povedlo i vyrovnat a postarat se o řádně dramatickou bitvu. Napjatý přípravný zápas ale rozhodl v 56. minutě po krásném sólu Přibyl.

Zkušený sparťanský centr, který se minulou sezonu po letech zdravotních patálií vrátil k aktivnímu hokeji, si nyní především užívá, že může s Pražany naplno a bez omezení absolvovat přípravu. „Je to určitě lepší než nastupovat do rozjetého vlaku. Jsem rád, že jsem na začátku a doufám, že se dostanu ještě do lepší formy,“ řekl devětadvacetiletý rodák z Ostravy. Byť šlo pouze o přípravu, v dresu Sparty se trefil poprvé od 2. dubna 2016, což po vyhraném derby ocenili fanoušci. „Je to skvělý a moc krásný, když si mě ještě pamatují,“ culil se Přibyl.

Další zápas čeká Spartu ve čtvrtek, kdy se v Berouně střetne s Kladnem (17:00).

