Hradecká cesta na obry. Jak dát repete: tlačit na cizince i více od kapitána

Hradec Králové minulou sezonu překvapil, když vyhrál základní část. Udělat to i v novém ročníku? Šokoval by • FOTO: Pavel Mazáč (Sport) Mountfield minule vyhrál základní část, překvapil. Pokud by se mu to povedlo znovu, šokoval by. Bylo by to na způsob Šádkových klacků proti tankům, jak majitel fotbalové Plzně nazýval boj svého týmu proti Slavii se Spartou. Konkurence nakupovala, Hradec na finanční dostihy nemá prostředky, navíc odešel střelec Ahti Oksanen. Deník Sport a iSport.cz nabízí 6 hlavních bodů, co se musí stát, aby Hradec znovu všechny strčil pod sebe a pak ještě v play off přešel 1. kolo.

Tlačit na Lalancetta se Ščerbakem Když už využíváte cizineckou legii, musí být vidět. Potřebujete cítit, že je v zápase. Nikita Ščerbak je co do individuálních dovedností jedním z nejlépe vybavených hráčů v extralize. Christophe Lalancette je borec, který umí chystat šance. Problém? Nejste si úplně jisti, zda to předvedou vždycky. „V play off jsme si ukázali, proč nedovedeme udělat další krok. Zápas s Frölundou v Lize mistrů nám to ukázal znovu. Jestli chceme být úspěšní v takových zápasech, musíme jet 60 minut a všichni dělat, co si řekneme. Jakmile pár lidí vypne jen na pár minut, soupeř vám ujede,“ pronesl před sezonou kapitán Radek Smoleňák. Přesně tenhle směr pasuje na Lalancetta se Ščerbakem. Schopnosti mají, tak je musí prodat, držet systém a být těmi, kteří táhnou sestavu. Začátek diskuze i konec. Paradoxní je, že nejlepší výkon z pohledu čísel převedl Ščerbak ve svém druhém extraligovém zápase proti Liberci. Střílel, nahrával, bylo ho všude plno, v očekávaných gólech/60 minut na ledě se dostal na hodnotu 4,5 při hře 5 na 5. Druhý nejlepší výsledek byl z prvního utkání, jindy byl horší. V play off měl celkovou hodnotu 0,5 – stejně jako obránce Petr Kalina, což je právě ten zádrhel. draft NHL 2014 24. Jared McCann (Vancouver)

25. David Pastrňák (Boston)

26. Nikita Ščerbak (Montreal)

Jergl s Klímou směr reprezentace Aby se Hradec vyrovnal mohutnému posilování extraligové konkurence, potřebuje zlepšení svých kmenových hráčů. Aleši Jerglovi je 28 let, pořád tak nějak nesměle našlapuje kolem reprezentace. Teď vyjde, nebo už nikdy. Jergl je dobrý bruslař a v rychlosti zvládá i ukočírovat svoje ruce, jenže jeho maximem v extralize je pouze 38 bodů (14+24). Už skončila doba, kdy se o něm mluvilo jako o hráči s potenciálem vyrůst. Teď už je zásadní ukázat, kam došel, aby si řekl o těžké zápasy v reprezentaci a dál prodávat svoji pohodu v extralize. Kevin Klíma už přestal být tak splašený, jako kdyby se naučil svoji rychlost ovládat. Je z něho velmi protivný soupeř, který v poslední sezoně nastřílel 17 gólů. Když jich ke své urputnosti ještě aspoň 8 přidá, Kari Jalonen ho na seznam zapíše taky. Poslední tři sezony Aleše Jergla 2019/2020

zápasy 48

body 25 (8+17) 2020/2021

zápasy 43

body 10 (6+4) 2021/2022

zápasy 55

body 38 (14+24)

Kelly musí být jako family Kelly Klíma v Česku začne třetí sezonu a za dvě předchozí nastřílel 10 gólů. Ne za jeden ročník, dohromady. Měl by na sobě cítit tlak, že má poslední šanci přesvědčit, že je víc než jenom rychlý. Mountfield potřebuje, aby vyrostl podobně jako dvojče Kevin, aby se odrazil na 15 gólů, aby dokázal chodit do šancí, proměňovat je. A když ne? Je aspirantem na to, aby ho ze sestavy brzo vystřihli mladí hráči Moravec nebo Pajer, kteří by se měli zlepšovat. Jestli Kelly Klíma lepší být nedovede, nemá moc smysl ho v týmu držet dál. Kelly Klíma a střelba 2019/2020

průměrný čas na ledě 13:54

střely na bránu/zápas 1,46

góly 2 2020/2021

průměrný čas na ledě 13:10

střely na bránu/zápas 1,48

góly 8

Víc od Smoleňáka Možná vám nemusí přijít fér ždímat starší pány. Ale pokud se bavíme o tom, že by Hradec měl držet linku posledního ročníku, všechny deptat a rvát se o první místo? Taky od pětatřicetiletého kapitána potřebujete velkou sezonu. Postupně jde s góly dolů, výčet za poslední tři sezony zní: 23, 20, 15. Bodů sbírá stabilně kolem 35 na sezonu. Jenže aby fungovalo, že si tým rozebere nějak Oksanenův nástřel 25 branek, tak do toho musí promluvit i kapitán. Tím pádem zázrak v podobě skoku z 15 zásahů někam na 22-25? Ideální stav, hlavně žádný pád na 12. Smoleňák zhubnul, v létě byl fit, což jsou nadějné zprávy. Teď ještě, aby pořád zůstal před brankou soupeře stejně příjemný jako vůně hokejových rukavic, které po zápase strčíte do tašky a týden nevytáhnete. Smoleňák a góly/zápas 2017/2018 0,5

2018/2019 0,36

2019/2020 0,44

2020/2021 0,39

2021/2022 0,28

Stejně propracovaná obranná hra Defenziva Hradce Králové patřila v minulém ročníku vůbec k těm nejlepším v celé extralize. V základní části povolil Mountfield pouhých 1,81 očekávaných inkasovaných gólů za 60 minut hry. V play off pak 1,9. V obou případech druhá nejlepší čísla v rámci celé soutěže (po Třinci). Velmi dobře si hradečtí vedli i v prostorech před vlastní brankou, kde dovolili pouze 0,7 očekávaných inkasovaných gólů, v play off pak 0,8. Pokud by se o takto skvělou obrannou hru mohl Mountfield opírat i v následujícím ročníku, měl by opět mířit na ty nejvyšší příčky. Očekávané inkasované góly/60 minut hry ZČ 2021/2022: 1,81 (2. místo)

PO 2021/2022: 1,90 (2. místo)

Gólmani nesmí po základní části vypnout Možná vám přišlo divné, jak jsme mohli vychválit obranu Mountfieldu i za poslední play off. Vždyť Hradec Králové vypadl hned v prvním kole, inkasoval mnohem více gólů než v základní části. Na vině jsou podle dat ovšem brankáři. Obrovský pokles ve svých výkonech oproti základní části zaznamenali jak Henri Kiviaho, tak i Filip Novotný. Zatímco oba v regulérní části ročníku chytli hned několik gólů nad očekávání, tak v play off jich naopak hned několik pustili oproti očekávání. I přesto, že měli téměř stejnou práci jako v základní části. Jestliže má Mountfield přejít přes první kolo play off, nutně bude potřebovat, aby duo Kiviaho - Růžička chytalo ve vyřazovacích bojích značně lépe, než v posledním play off předvedli Kiviaho společně s Novotným. Chycené góly nad očekávání v dresu HK: základní část ZČ 2021/2022:

Kiviaho: 9,59

Novotný: 6,15 play off 2021/2022:

Kiviaho: -2,58

Novotný: -2,5