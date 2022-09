„Loupežník“ Hrachovina: Nenudil jsem se. Hodně lidem jsme asi zkazili tikety

„Vyhrát tady s nulou, to je asi to poslední, co jsme čekali,“ zářil Hrachovina. „Asi jsme hodně lidem zkazili tikety, jsme za to rádi. Tři body jsou pro nás super, odjíždět tady s výhrou po prvním zápase je skvělé. Snad budeme takhle pokračovat. A doufejme, že první vyhrání z kapsy nevyhání.“

Oceláři vyhráli tři mistrovské tituly v řadě za sebou, narazili jste na jiný Třinec?

„Samozřejmě, hodně kluků se obměnilo, i trenéři jsou noví, to je vždycky cítit. Kvalitu v Třinci pořád mají. Je asi jen otázka času, kdy toho zase budou využívat, že mají takhle výborný mančaft.“

Dvě třetiny do vás domácí vysloveně bušili, celkem na vás šlo 44 střel.

„Nenudil jsem se. (usmívá se) Tady se člověk nenudí nikdy, tady je to občas jako na kolotoči, ale zvládli jsme to skvěle, zaplaťpánbůh za to.“

SESTŘIH: Třinec - České Budějovice 0:2. Motor na úvod zaskočil mistra Video se připravuje ...

Vyhráli jste a ještě jste soupeře vynulovali, je výhra o to cennější?

„To je jedno. Možná bych byl radši, kdybychom jeden gól dostali, abychom nebyli na kopečku. Sezona je dlouhá, hlavní je výhra. Jedno jestli 7:6. Potvrdili jsme si, že můžeme hrát s kýmkoliv, když budeme bojovat.“

Cítil jste už cestou do Třince, že tohle bude váš den?

„To ne, člověk sem jede s tím, že může maximálně překvapit. Vidíme, jaký mají kádr, my taky máme jinačí tým než loni, je potřeba zůstat nohama na zemi. Kdyby nám někdo říkal, že odtud povezeme body, urvali bychom mu všechny ruce.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 01:26. Hovorka, 10:48. Hanzl Sestavy Domácí: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, Jaroměřský, J. Jeřábek, Ročák – Daňo, Roman, M. Růžička (C) – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Chmielewski, Marcinko (A), Svačina – Hrehorčák, Lyszczarczyk, Dravecký (A). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Štencel (A), Vráblík, Hovorka, Šenkeřík, Kachyňa – Přikryl, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Tomeček – Strnad, Toman, Valský – Karabáček, Koláček, Doležal. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, Hlavatý Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 530 diváků