SOUHRN: Krachy Sparty a Třince na úvod! Mueller řádil, Dynamo slaví

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:00. Kubík, 26:48. Michnáč, 30:40. Beran, 45:57. Kubík Hosté: 20:34. Zohorna, 26:34. Zohorna, 56:05. Poulíček, 58:55. Zohorna, . Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Filip, Plekanec (C), Kubík – Michnáč, Klepiš, Procházka – Brodecki, Zikmund (A), Beran – Melka, Indrák, Bláha. Hosté: Will (Frodl) – D. Musil, Čerešňák (A), T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Bučko – Radil, Zohorna (A), Hyka – Říčka, A. Musil, Rohlík – Paulovič, Poulíček (C), Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Rozhodčí Pražák, Micka – Ondráček, Špůr Stadion ČEZ stadion, Kladno

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:13. F. Pavlík Hosté: 57:44. Filippi, 61:05. Balinskis Sestavy Domácí: J. Růžička (Kiviaho) – Blain, Kalina, F. Pavlík (A), Pilař, McCormack, Nedomlel, Jank – Jergl, Kev. Klíma, Kel. Klíma – Lev (A), Cingel, Štohanzl – Ščerbak, Lalancette, Smoleňák (C) – Okuliar, Zachar, R. Pavlík. Hosté: Kváča (Neužil) – Melancon, Balinskis, Rosandić, Derner, J. Dvořák, Vitásek, Aubrecht – Faško-Rudáš, Bulíř (C), Birner (A) – Frolík, Filippi, Ordoš – Flynn, Jelínek (A), Vlach – A. Najman, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Pilný, Hribik – Lhotský, Svoboda Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4 301 diváků

Slabá Sparta na úvod: jen 13 střel!

Hokejisté Mladé Boleslavi vstoupili do nového ročníku extraligy výhrou 4:2 nad pražskou Spartou. Domácí vedli už po 12 minutách 2:0, třemi nahrávkami přispěl k vítězství útočník Róbert Lantoši. Gól a asistenci zaznamenal v dresu Bruslařského klubu obránce Matěj Stříteský.

V Mladé Boleslavi se čekalo na úvodní gól sezony do páté minuty, kdy se dostal u levé tyčky k volnému puku Stříteský a dokázal jej uklidit do Kovářovy branky. Domácí vedení navýšili v 13. minutě, když slovenský nováček v domácí sestavě Lantoši vystřelil a odražený puk dostal do branky Šmerha, který do Boleslavi přišel před sezonou právě z týmu pražské Sparty.

Brankář Novotný si ve svém úvodním ostrém zápase v mladoboleslavské aréně sáhl na puk poprvé o minutu později, kdy hosté vyslali první střelu na branku v zápase. Po té druhé už se ale radovali ze snížení, když Tomáškovu přihrávku zpoza branky přetavil v gól Horák.

Hned zkraje druhé třetiny měla Boleslav dlouhou výhodu dvojnásobné přesilovky, ale její speciální formace se nakonec utopila v kombinaci. Další spolupráce už ale slavila úspěch: Fořt si vyměnil puk s Lunterem a od něj jej dostal nazpět v podstatě před prázdnou branku - 3:1. Sparta se ale na kontakt vrátila už za minutu, když si před Novotného vyjel Vitouch a bekhendem uklidil puk přesně pod horní tyčku.V závěru třetiny pak domácí ochránila od vyrovnání po Miklišově střele tyčka, na druhé straně vychytal Lintuniemiho Kovář.

Svižný hokej pokračoval i ve třetí části hry, ale po většinu času bez výraznějších šancí. Sparta byla nejblíže vyrovnání během dvou přesilovek, ale domácí těsný náskok udrželi. Čtyři a půl minuty před koncem navíc hosté v oslabení inkasovali. Spartě nepomohla ani trenérská výzva, při níž reklamovala Stránského hru vysokou holí několik sekund před vstřelením gólu.

Góly Domácí: 04:41. Stříteský, 12:03. Šmerha, 24:41. Fořt, 55:25. J. Stránský Hosté: 13:47. Horák, 25:36. Vitouch Sestavy Domácí: Novotný (Krošelj) – Pýcha, Pláněk (A), Jánošík, Lintuniemi, R. Jeřábek, Stříteský, Štich – Šmerha, Lantoši, Šťastný – Åberg, O. Najman (A), P. Kousal – Lunter, Fořt, J. Stránský (C) – M. Beránek, Bičevskis, Eberle. Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Graňák, Krejčík (A), Polášek (A), Jurčina, Němeček, Jandus, Mikliš – Simon, Konečný, Řepík (C) – Tomášek, Horák, E. Thorell – Forman, G. Thorell, Kaše – Dvořáček, Vitouch, Přibyl. Rozhodčí Úlehla, Kika – Frodl, Komárek Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3347 diváků

Skvělý Hrachovina vychytal Oceláře

Třinečtí hokejisté vykročili při obhajobě titulu do nového ročníku extraligy domácí prohrou 0:2 s Českými Budějovicemi. Oba góly padly v úvodních jedenácti minutách, trefili se Mikuláš Hovorka a Martin Hanzl. Čisté konto udržel Dominik Hrachovina, který zneškodnil 44 střel. Neúspěšnou premiéru si tak na lavičce Ocelářů odbyl trenér Zdeněk Moták, který vystřídal před sezonou Václava Varaďu.

Utkání předcházel slavnostní moment, při kterém Oceláři vyvěsili pod strop haly banner „Mistři 2021/22“. Na ledě ale patřil úvod zápasu třetímu týmu z poslední sezony. Skóre otevřel již po 86 sekundách hry dělovkou obránce Hovorka, k němuž se odrazila zblokovaná střela Tomana od chráničů Jaroměřského. V početní převaze zvýšil po učebnicové souhře na jeden dotek Hanzl. Hosty po úvodní třetině trápila jen jedna věc - po střetu s Draveckým skončil zápas pro Percyho.

Třinec, který hrál bez kapitána Vrány, prohrával o dva góly i v posledních třech zápasech Ligy mistrů, přesto ve dvou vyrovnal. I proti Motoru tlak v prostřední části stupňoval. V největších šancích ale hosty podržel Hrachovina - chytil únik Marcinka, v přečíslení čtyři na dva zastavil Daňa a puk za svá záda nepustil ani při dorážkách Romana a Růžičky.

Převaha domácích pokračovala i ve třetí třetině, vytvořili si několik závarů, ale obrana Českých Budějovic odolala. Oceláři nezměnili skóre ani v dlouhé hře bez brankáře, k níž se odhodlali už v čase 57:30.

Ohlasy trenérů:

Zdeněk Moták (Třinec): „Nevyšla nám první třetina. Nepodávali jsme v ní výkon, na který jsme zvyklí. Druhá a třetí už byla z naší strany poměrně dobrá, nicméně jsme nedokázali smazat manko. Měli jsme střelecké i brankové příležitosti, bohužel nám gól nepadl.“

Jaroslav Modrý (České Budějovice): „Podali jsme zodpovědný výkon s velikým přispěním našeho gólmana, který nás podržel v důležitých momentech. Měli jsme výborný vstup do utkání a kluci hráli obětavě. Jsme moc rádi, že se nám tu podařilo uspět.“

Góly Domácí: Hosté: 01:26. Hovorka, 10:48. Hanzl Sestavy Domácí: Mazanec (Daneček) – M. Doudera, Marinčin, Čukste, Adámek, Jaroměřský, J. Jeřábek, Ročák – Daňo, Roman, M. Růžička (C) – Voženílek, Hudáček, Nestrašil – Chmielewski, Marcinko (A), Svačina – Hrehorčák, Lyszczarczyk, Dravecký (A). Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Bindulis, Percy, Štencel (A), Vráblík, Hovorka, Šenkeřík, Kachyňa – Přikryl, Pech (A), Gulaš (C) – Dzierkals, Hanzl, Tomeček – Strnad, Toman, Valský – Karabáček, Koláček, Doležal. Rozhodčí Šír, Kubičík – Gebauer, Hlavatý Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 530 diváků

Mueller pálil dvakrát za Vítkovice

Hokejisté Vítkovic zvítězili v 1. kole extraligy na ledě Litvínova 3:2. Výhru režírovaly americké posily, které Ostravané přes léto přivedli. Dvě branky dal Peter Mueller, jenž přišel z Brna, ale v bodování jej předčil spoluhráč a krajan Peter Krieger, jenž si angažmá vysloužil skvělou sezonou ve slovenském Zvolenu. Dnes se odvděčil jako autor všech tří gólových přihrávek. Za domácí vyrovnával v polovině utkání Andrej Kudrna a v 56. minutě už pouze korigoval stav Šimon Stránský.

Vítkovičtí si tak vylepšili bilanci s Vervou - v uplynulé sezoně s ní získali jen dva body a na severu Čech vyhráli za tři body poprvé od prosince 2016.

Do utkání vstoupili mnohem lépe hosté. Už ve třetí minutě se dostal do střelecké příležitosti Fridrich, ale Zajíček ještě čisté konto udržel. To už však neplatilo po akci Vítkovic v 11. minutě, kdy Krieger po přečíslení litvínovské obrany našel zcela volného Muellera, jenž měl před odkrytou brankou snadnou cestu k premiérovému gólu v ostravském dresu po přestupu z Brna.

Domácí Jaks sice nastřelili v páté minutě tyčku, k většímu ohrožení Stezkovy branky se ale pak domácí dostali až v závěru třetiny - nejblíže k vyrovnání byl Zdráhal, jenže netrefil branku.

Nepovedlo se to ani v úvodu druhé třetiny v přesilovce, v níž mohl naopak po brejku skórovat Krieger, ale mířil vedle. Vervě chyběl k vyšší efektivitě a tlaku lepší přechod středního pásma, který dobře vykrývala defenzíva Vítkovic.

Srovnání stavu se Litvínov dočkal ve 29. minutě, kdy Zdráhal našel v mezikruží volného Kudrnu a jeho střela přesně zapadla za Stezkova záda. V dalším průběhu se šance přelévaly ze strany na stranu, ani jednomu týmu se však nepovedlo převzít vedení.

Boj o výhodu vedoucího gólu se přesunul i do třetího dějství. Získali ji hosté, kteří využili hned první přesilovku. V ní si zopakovali přesnou kombinaci Krieger s Muellerem a americký střelec opět zasouval puk do odkryté branky. Vítkovice pak vsadily na obranu a brejky, po jednom z nich potřetí v utkání nabil Krieger na gól, koncovým adresátem byl tentokráte Bukarts.

Domácí vrhli všechny síly do útoku, čtyři a půl minuty před koncem snižoval v přesilovce na rozdíl jednoho gólu Stránský. Téměř dvě minuty se pak pokoušela Verva o vyrovnání při hře bez brankáře, ale bez úspěchu.

Ohlasy trenérů:

Vladimír Růžička (Litvínov): „První třetina nesla znaky úvodu soutěže. Věděli jsme, že Vítkovice mají silný tým a budou hrát na brejky, což se potvrdilo a daly nám gól. Ve druhé třetině jsme se rozehráli a výkon šel nahoru. Uhrávali jsme souboje a vrátili jsme se do zápasu. Ve třetí třetině šlo o to, kdo to ubrání a využije brejk. Byli to hosté, my jsme v závěru bojovali o prodloužení, ale nevyšlo to.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Nebylo to vůbec jednoduché, dostali jsme se v úvodu pod tlak, ale nakonec první dějství dopadlo dobře. Litvínov pak převzal iniciativu a my jsme byli rádi, že nám dal jen jeden gól. Ve třetí třetině jsme chtěli dobře bránit a čekat na šance, což se nám podařilo. Kluci to odmakali, hlavně v závěru při tlaku domácích. Týmu děkuji za výborný vstup do ročníku, ale nic to neznamená. Zápas rozhodli zkušení hráči, od toho jsou tady.“

Góly Domácí: 28:15. Kudrna, 55:30. Š. Stránský Hosté: 10:27. Mueller, 43:05. Mueller, 48:08. Bukarts Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Jaks, Zile, Freibergs, Šalda, Strejček, Demel (A), Zeman – Zdráhal (A), Estephan, Abdul – Hlava, Š. Stránský, Straka (C) – Fronk, Sukeľ, Kudrna – Chalupa, Helt, Zygmunt. Hosté: Stezka (Klimeš) – Mikuš, Grman, Gewiese, J. Stehlík, Koch, Raskob, L. Kovář – Bukarts, Krieger, Mueller (A) – L. Krenželok (C), Marosz, Lakatoš (A) – Fridrich, Lindberg, Bernovský – Dej, Chlán, Lednický. Rozhodčí Horák, Hejduk – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 3139 diváků

Káňa vystřelil Moře výhru v Plzni

Hokejisté Olomouce na úvod nové extraligové sezony zvítězili v Plzni 2:1, když dokázali otočit původně nepříznivě se vyvíjející duel. Vítěznou branku Hanáků zaznamenal v 54. minutě Jan Káňa, který už nemůže těžit ze spolupráce s Davidem Krejčím. Západočeši i přes deset nových jmen v sestavě neuspěli, jedinou branku zaznamenal novic Zdeněk Sedlák.

Po opatrném úvodu utkání plzeňský gólman Svoboda jen s pomocí obránců zastavil nahození Černého od modré čáry. Jeho protějšek Konrád poprvé vážněji zasahoval až v 10. minutě, kdy si rozklekem poradil s nebezpečnou dorážkou Hrabíka. Hosté poté ubránili oslabení a naopak záhy musel Svoboda zasáhnout proti pokusu Klimka z mezikruží.

V 16. minutě při přečíslení Indiánů dva na jednoho bránící Černý sice zastavil přihrávku Sedláka, ten ale díky tomu pohodlně zaznamenal do odkryté branky gól při své premiéře v nejvyšší domácí soutěži. Krátce před první sirénou mohl srovnat Knotek, nekrytý v prostoru mezi kruhy však trefil jen střed branky.

Prostřední část zahájili aktivněji Kohouti a díky nečekanému odrazu nahození od zadního mantinelu vyrovnal ve 26. minutě Navrátil za zády překvapeného Svobody snadno na 1:1. Indiáni nedokázali odpovědět během početní výhody, když zblízka neskórovali nové akvizice Bitten s Hrabíkem. Domácí si díky zlepšenému pohybu vynutili další přesilovku, ale hosté odolávali a v závěru druhé třetiny znovu převzali iniciativu. Ondrušek ale tvrdou ranou z levého kruhu napálil jen horní tyčku a ležícího Svobodu nepřekonal z bezprostřední blízkosti ani Klimek.

Na začátku závěrečné třetiny si v akci dvou na jednoho najel do ideální střelecké pozice Sedlák, ale Konrád svůj tým podržel a neprostřelil ho za chvíli z úhlu ani unikající Bitten. Poté sice domácí se štěstím odolali přesilové hře soupeře, Kohouti si však vynutili nápor. V 54. minutě navíc nahození Orsavy od pravého hrazení sklepl do sítě šikovně bruslí Káňa. Na jeho trefu už nervózní Indiáni ani přes power play nezareagovali.

Góly Domácí: 15:42. Sedlák Hosté: 25:47. Navrátil, 53:02. Lukáš Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Pavlát) – Piskáček (A), Zámorský, Kaňák, Vitaloš, Budík, Baránek, Houdek – Rekonen, Mertl (A), Meyer – Suchý, Kodýtek, Schleiss (C) – Blomstrand, Hrabík, Sedlák – A. Dvořák, Bitten, Lang. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Černý, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Dujsík – Káňa (A), Menšík, Orsava – Klimek, Nahodil, Musil – Kunc, Knotek (A), Bambula – Olesz, Navrátil, Kucsera. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Malý Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3663 diváků