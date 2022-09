Ševc zpátky v Bolce? Číslo sebral Šmerha, pak bez oslav sestřelil Spartu

Na úvod sezony hodně cenná výhra, že?

„Samozřejmě. Strašně těžký zápas. Vstup do sezony bývá složitý vždycky, zvlášť proti takhle těžkému soupeři. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli, vyhráli jsme a máme tři body. Do startu ročníku fakt důležité.“

Vítězství, body. Netěší ale ještě o něco více předvedený výkon? Od celého týmu byl skvělý, šedesát minut v ohromném tempu a nasazení.

„To máte pravdu. Připravovali jsme se na to kondičně, fyzicky. Takový hokej jsme přesně chtěli hrát. Rychlý hokej, hodně napadání, bruslení. Měli jsme na to síly, vycházelo nám to. Jsme rádi, jak nám to vyšlo.“

Ještě na jaře jste za Spartu bojoval ve finále extraligy. Jak moc to byl pro vás speciální večer?

„Musím přiznat, že jsem zpočátku byl trochu nervózní. Byla to ale taková ta zdravá nervozita, když začal zápas, spadlo to ze mě. O mně to ale nebylo, jsem hlavně rád, že jsme vyhráli. Motivaci jsem měl ale velkou. Do každého zápasu jdu na sto procent, nic nevypustím. Tohle ale bylo o kousek prestižnější, protože jsem všechny kluky na druhé straně dobře znal. O to je to cennější.“

Rozhodně vás ale nešetřili. Několikrát jste se dostal do menších potyček a strkanic.

„Jo, tohle k tomu patří. Sám se tomu nevyhýbám, snažím se chodit si pro fauly. Teď to vycházelo, několik jsem jich získal, pak jsme z toho i dali gól.“

Sám jste jeden dal, ale neslavil jste ho.

„Sparta mi dala šanci, dala mi první možnost nakouknout do extraligy. Říkal jsem si, že gól určitě slavit nebudu. Hned po vstřelení branky jsem jenom zvedl ruku, automaticky, jak jsem byl v laufu. Hned jsem si ale uvědomil, že vlastně ne. Mám ke Spartě respekt, neslavil jsem.“

Na zádech máte číslo 55, to ještě onehdy nosil v Mladé Boleslavi Martin Ševc. Nežádal jste ho o svolení?

„V kabině něco takového padlo. Možná, že jsem se ho i ptal. Švíckovi to určitě nevadí. Ptal jsem se i Lukáše Mensatora (vedoucí mužstva). Všechno ale bylo v pohodě. Snad nebude mít Švícko za chvíli dres pod stropem haly. Když tak bych musel přemýšlet o novém čísle.“ (směje se)