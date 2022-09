Hráč z finále Stanley Cupu v Boleslavi. Aberg ale nikde dlouho nevydrží...

V play off 2017 pomohl Pontus Aberg pěti body (2+3) v 16 zápasech Nashvillu až do finále • Profimedia.cz

Zahrál si finále Stanley Cupu, dokonce v něm dal překrásný gól. Švédského útočníka Pontuse Aberga předchází pověst velkého šikuly a skvělého střelce. Zároveň je hráčem, který za posledních šest let obleče dres už devátého klubu. V Mladé Boleslavi si od něj přesto hodně slibují. „Udělá přes čtyřicet bodů,“ věští brankář Roman Will, který ho dobře zná ze společného působení v Čeljabinsku.

Během léta představilo vedení Bruslařů hned několik zajímavých posil. Nejzvučnější jméno mezi nimi? Pontus Aberg. O osmadvacetiletého Švéda se přetahovalo několik evropských klubů, ani z Česka nebyla Mladá Boleslav jediným zájemcem. Přesto byla na konci lana nejsilnější, přetahovanou vyhrála.

„Má zkušenosti, má parametry, je šikovný na puku, prim by měl hrát i v přesilovkách. Pro mladý tým, jaký máme my, by to měl být ideální parťák a zároveň tahoun v jedné osobě,“ říká sportovní manažer Václav Nedorost.

Právě hovory s ním a koučem Ladislavem Čihákem prý Aberga přesvědčily k úpisu právě Středočechům. Stane se prvním Švédem v historii klubu.

Co Bruslařům přinese? Jaké jsou jeho hlavní přednosti? „Když to řeknu na plnou pusu, je to hokejista jak kráva! Vynikající hráč s