Hořký návrat Patery, Bruslaři přejeli Spartu. Čihák se smál činkám

Prohra 2:4. Běžný hokejový výsledek, který může napovídat relativně vyrovnanou tahanici. Jenže v pátek v Mladé Boleslavi to byla jiná písnička. Bruslaři ambiciózní Spartu na úvod ročníku zválcovali. Bruslením, aktivitou a agresivitou od začátku do konce dominovali. Svému bývalému kouči Pavlu Paterovi připravili trpký návrat do známých kulis. „Rozdíl byl velký. Když prohráváme osobní souboje, tak nemůžeme uhrát vůbec nic,“ kroutil se trenér Pražanů.

Bruslaři vyzvali sparťany k tanci. Zatímco hosté čekali poklidný valčík, domácí nasadili quickstep. A v tempu v něm vydrželi cupitat celých šedesát minut. „Věděl jsem, že to vydrží. Musí!“ hlásil rázně, ale spokojeně trenér domácích Ladislav Čihák po vítězném galapředstavení.

Napsal part, kterým soupeře přehlušil. Vlastně skoro úplně umlčel. Sparta měla během celého utkání pouhých třináct střel na branku! Boleslav jich vyprodukovala 32. V polovině utkání byl favorit z metropole na pouhých pěti. „Dá se tomu věřit. Boleslav nás přebruslila. Když prohráváme osobní souboje jeden na jednoho, tak nemůžeme uhrát vůbec nic,“ vrtěl hlavou Čihákův protějšek Pavel Patera.

Ten ještě letos v lednu stál na střídačce zelenobílých, jenže s klubem se nečekaně rozešel. Teď stojí na střídačce Sparty jako vrchní velitel. Do známého prostředí ho los zavedl hned v první rundě nové sezony. „Stejně bych sem jednou musel. Snažil jsem se od toho oprostit a soustředit se na zápas, bohužel nám to ale nevyšlo.“

Sám si marně vysvětlovat rozdíl v bruslení a nasazení. „Máme nějaké problémy, ty ale nebudeme ventilovat ven. Říkáte to správně, Boleslav nás přebruslila, rozdíl byl velký. Proházeli jsme formace, ale když nestačíte v osobních soubojích, můžete s tím házet, jak chcete, ale stejně to k ničemu není,“ soukal ze sebe.

Opačné emoce prožíval Čihák. S výkonem celého týmu mohl být spokojený. Blýskly se hlavně nové posily. Tři góly připravil Robert Lantoši, po jedné trefě zapsali Matěj Stříteský a exsparťan Tomáš Šmerha.

„Byl to přesně hokej, jakým se chceme prezentovat. Výhra nad Spartou takhle v prvním kole je hodně důležitá. Pokud máte mladý a bojovný tým, je to dobrá zpráva do kabiny, že přesně tohle je správná cesta. Samozřejmě to klukům pomůže a do dalších zápasů to dodá sebevědomí. Ale je to první zápas, takže žádná euforie. Tu já umím zkrotit,“ usmál se kouč.

Zdá se, že posilování s činkami na bruslích je nakonec přeci jen správná cesta přípravy na sezonu. „Já jsem věděl, že ta otázka přijde,“ rozchechtal se Čihák. „Ale nebudu se k tomu vyjadřovat. Znovu opakuji: ten tým je pracovitý a kluci odvedli maximum a byli za to odměněni výhrou.“

Za Spartu poprvé po osmi letech naskočil útočník Dominik Simon, který se vrátil ze zámoří. Bodově vyšel naprázdno. „Přípravu s námi nehrál, měl to hodně těžké. Není snadné dostat se do zápasového tempa, tohle nasajete opravdu jen ostrými duely. Po dvou, třech zápasech bude určitě ve své kůži a bude to ten výkon, jaký si představujeme,“ hodnotil jeho výkon Patera. Šanci na reparát budou mít Pražané v neděli, doma od 16.00 přivítají Litvínov.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:41. Stříteský, 12:03. Šmerha, 24:41. Fořt, 55:25. J. Stránský Hosté: 13:47. Horák, 25:36. Vitouch

