Mueller nakopl Vítkovice, nahrávač Krieger překvapil. Po přípravě i trenéra

Že bude Peter Mueller i na nové adrese ve Vítkovicích sázet góly, se čekalo. I to, že by si mohl vyhovět se zkušeným Robertsem Bukartsem. V jakém stylu ovšem extraligu rozjede Peter Krieger, to je překvapení. Osmadvacetiletý Američan je s pěti gólovými asistencemi na špici kanadského bodování. A čtyřgólový Mueller hned za ním druhý. Vítkovice začaly slušně, z úvodních zápasů mají šest bodů. Teď přijde ostrý test – venku je postupně čekají Hradec Králové, Třinec a Sparta.