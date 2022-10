Frodl nic nezkazil, přesto šel dolů. Rulík váhal: Potřebný impuls přišel

Poměrně krutým odchodem z ledu skončil duel 10. kola Tipsport extraligy na ledě Komety (3:4 v prodloužení) pro Dominika Frodla. Dynamo v první třetině inkasovalo dva góly v oslabení, z vedení 1:0 se urodila ztráta 1:2. Nic děsivého a nedosažitelného a rovněž nic, co byste brankáři mohli vyčítat. Přesto se musel pakovat z pracoviště a prostor dostal Roman Will, na nějž kouči zatím sází mnohem víc. „Váhal jsem, ale potřebný impuls to dodalo,“ stál si kouč Radim Rulík za ne až tak riskantní změnou, ovšem přísnou určitě.

Abyste vyhrávali, potřebujete vynikající brankářskou dvojici. Éra tutové jedničky a záložní dvojky, která se do klece dostane dvakrát za měsíc, mizí do nenávratna. V Dynamu v rámci nákupní horečky kopírují trend a před sezonou k Frodlovi pořídili z KHL reprezentanta Willa. S tím, že se o brankoviště částečně rozdělí a zároveň si nepůjdou po krku, neboť ve výroční sezoně Pardubic je ve hře mistrovský titul. Pro třenice není místo.

Zkušenější a i nákladnější brankář zatím nedosahuje svých klasických čísel, stejně tak se však nedá říci, že by mu to nešlo. Will se ze všeho nejdřív potřebuje rozkoukat v soutěži, kde naposledy působil před třemi roky v Liberci. Navnímat nové hráče, jejich dovednosti a jiné okolnosti než na předchozích štacích v Čeljabinsku a ve švédském Rögle. Faktem je, že taky dost často slepuje díry po minelách spoluhráčů, kteří kolikrát nehrají tak obětavě, jak by mohli. Třeba co se blokování střel týče.

Před čtvrteční partií Will evidoval 426 minut v bráně, zatímco Frodl 125. To odpovídá zhruba poměru 3,5 ku jedné. Numera hrají pro Frodla (1,44 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 94,55 %), kdežto Will byl před Kometou o dost níž (2,25 – 90,64 %). Ale pravda, odchytal o dost víc.

Čtvrtek měl být Frodlovým dnem. Leč nebyl. Rulík vsadil na překvapivý tah s cílem dodat týmu obligátní pobídku k obratu. „Váhal jsem, ale je nás tam víc, kteří si k tomu řekli svůj názor včetně trenéra brankářů. Rozhodnutí jsem potom udělal já. Impuls, který jsme si od toho slibovali, přišel,“ okomentoval to Rulík.

Pravdou je, že Will se na bojišti rozcvičil záhy a velmi dobře. Při manku 1:2 zkraje druhé části pokořil v přímém souboji Luboše Horkého, hned na to zlikvidoval další šanci Komety. Následně lapil i sólo faulovaného Jakuba Fleka, jenž však posléze proměnil trestné střílení. „Rozhodnutí nebylo úplně jasné, ale dospěli jsme k němu. Willda chytil hned vyloženou šanci a i pak nás podržel,“ byl rád pardubický kouč, že mu krok vyšel. Kdo dostane šanci v neděli proti Liberci?

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:43. Horký, 17:12. Holík, 24:39. Flek, 63:48. Holík Hosté: 10:32. Říčka, 25:40. Zohorna, 34:11. Radil Sestavy Domácí: Čiliak (Furch) – Ďaloga, Ščotka, Holland, Kučeřík, Kundrátek, Hrbas, Gulaši – Horký, Holík, Flek – Koblížek, Strömberg, Zaťovič – Šalé, Sallinen, Kollár – Vincour, Zbořil, Dufek. Hosté: Frodl (21. Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, Cienciala – Říčka, A. Musil, Matýs – Koffer, Rákos, Urban. Rozhodčí Hribik, Pražák – Lučan, Kis Stadion Winning Group Arena Návštěva 6125 diváků