Kundrátek je zpět, u videa se o výhru nebál: Nakukoval jsem ke klukům z TV

Ostré a atraktivní play off už v říjnu? Může být. V Brně tomu ve čtvrtek večer rozhodně bylo. Kometa ve vynikající a téměř tříhodinové bitvě udolala vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení, po vítězné předehrávce 10. kola Tipsport extraligy přeskočila v tabulce rivala ze Sparty. Klíčová věc? Comeback reprezentačního beka Tomáše Kundrátka do sestavy po zlomenině ruky z prvního kola. „Není nic lepšího, než do toho skočit rovnýma nohama,“ pochvaloval si bronzový zadák z MS v Tampere.

Tolik událostí se mnohdy vměstná do tří zápasů dohromady, na Kometě se servírovalo hutné menu od první do poslední vteřiny. Vítěze hřály tři góly v přesilovce, ani poražený se nemusel stydět za výkon. To, jak se ze ztráty 1:3 rychle a sveřepě vrátil zpět do zápasu, by hřálo každý celek. „Byla to skvěle odvedená práce,“ těšilo Kundrátka .

Sezonu jste začal zraněním hned v premiéře, stihl jste odehrát necelých sedm minut a vrátil se až nyní. A zrovna do tak výborného duelu. Jaký byl vašima očima?

„Pro mě bylo náročné vrátit se po zranění zpátky do tempa. Sotva skončila příprava na sezonu, zlomil se mi prst a mě znovu čekala dřina na kole, bruslení a podobně. To samé, co předtím. Moc jsem si neoddechl, ale nastavili jsme plán, který vyšel dobře. Po zhruba třech týdnech jsem mohl naskočit zpátky, což bylo super. Měl jsem míň prostoru na ledě (16:27), než mívám normálně. Ale to bylo dané předem s tím, že trenéři mě tímto způsobem dostanou do herní pohody.“

Prst je stoprocentní?

„Jo, už to mám dobrý.“

Zápas měl velkou šťávu a energii, vypadal jako v play off, co říkáte?

„Nic lepšího není, než do toho skočit rovnýma nohama. Celý náš tým hrál výborně, škoda jen ztráty vedení (3:1). Získat proti tak silnému týmu dva body je rozhodně skvěle odvedená práce. Pardubice prokázaly, že mají hodně šikovné hráče. Ke konci druhé třetiny jsme se sice ocitli pod tlakem, ale v kabině jsme si k tomu něco řekli a třetí část jsme odehráli parádně takticky.“

Kometa si vás pořizovala i kvůli režírování a zakončování přesilovek. Do ní jste při návratu zatím nenaskočil, dávalo vám to smysl?

„Máme takovou dohodu, bavili jsme se o tom. Ale i kdybych do konce roku na přesilovky nechodil a klukům to takhle dál šlo, nevadilo by mi to, bylo by mi to úplně jedno. Já hraju pro tým. Každopádně kluci hrají přesilovky fakt skvěle a já jsem rád, že jim to lepí.“

Duel rozsekl gól Petra Holíka v nastavení, Dynamo však zkusilo rozbor u videa a dlouho se nehrálo. Byli jste si předem jistí potvrzením trefy?

„Trošku jsem nakukoval ke klukům z O2 TV a viděl, že Martinovi ( Zaťovičovi ) puk trefil ruku, od níž se mu odrazil na hokejku a Holas to tam dorazil. Nebylo o čem se bavit.“

Dva body s Pardubicemi píšou, hodně tomu pomohla i prakticky kompletní sestava Komety. Nepochybujete o tom, že půjdete nahoru?

„Určitě je dobře, že se pár kluků vrátilo zpátky, další máme ještě nachystané. Osobně si nemyslím, že se klukům doposud nedařilo, odehráli skvělé zápasy, bohužel některých ztracených byla škoda. Ale borci odváděli vynikající práci.“

