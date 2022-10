Přísný Forman: Šílený start, body jsme si nezasloužili. Co Spartě chybí?

Z Hradce odjíždíte bez bodu, jak moc tahle prohra mrzí?

„Za to, co jsme předvedli v první třetině, jsme si asi žádný bod nezasloužili. Bylo to šílené, klidně jsme mohli prohrávat 0:5. Pak jsme se zvedli, ale začátek zápasu byla katastrofa. Tam jsme si to prohráli.“

Od druhé třetiny jste se rapidně zvedli. Logicky se nabízí otázka, proč to nešlo hned?

„To se teď ptám sám sebe taky. Těžko říct. Nevím, jestli jsme byli ještě v autobuse. Stejně špatně jsme hráli poslední třetinu v Třinci, teď jsme předvedli něco podobného. Tohle se nesmí stávat. Celý zápas jsme pak doháněli. I když jsme nakonec vyrovnali, bylo to málo. Propadla nám tam taková střela... Nebereme ani bod. Teď máme hodinu a půl v autobuse, abychom o tom přemýšleli.“

V závěru jste do toho dali všechno, dvakrát jste trefili tyčku. Vyrovnání chyběl kousíček.

„Je to tak, ale my takhle prostě musíme hrát celý zápas. I když tam byly dobré pasáže, první třetina byla šílená. Pak celý zápas taháme za kratší konec. Tam jsme se možná vycákali, pak už to nešlo.“

Říkám si, jestli nejste ve svém hodnocení až zbytečně přísný. Za výkon ve dvou třetinách jste si nějaký bod zasloužili.

„To máte pravdu, ale za ten začátek jsme si to nezasloužili. Může se stát, že se první minuty nepovedou, ale my jsme tam byli jasně horší. Neměli jsme tam vůbec nic. Proto je moje hodnocení takové.“

Taky jste ukázali, že když zapnete na plný výkon, může to jít.

„Tým má velkou sílu, velkou kvalitu. Ale musí tam být i bojovnost, plnění malých věcí, které jsme nedělali, tam musí být celou dobu.“

Osobně mi přijdou vaše zápasy s Hradcem rok co rok extrémně vyhecované, Možná nejvíc ze všech utkání napříč různými soupeři. Jak vás tyhle duely baví?

„Moc! Řekl bych, že asi máte pravdu, taky mi přijde, že tyhle zápasy jsou o chlup vyhecovanější než jiné. Proti Spartě hraje podle mě každý trochu jinak, většina zápasů je na nože, ale s Hradcem je to vždycky na maximum. Hodně mě to baví, vždycky jsou to zajímavé večery.“

Čím to je?

„Oni tam mají kluky, kteří hrají hodně tvrdě. Mají tam bývalé sparťany, i to je určitě nějaký důvod. Tohle mě napadá jako první.“

Několikrát jste se dostal do štěkanic s Jakubem Lvem nebo Radkem Smoleňákem...

„Se Smolym je to vždycky jenom o povídání. Dneska mi vyprávěl, že bere 800 tisíc měsíčně, tak jsem se zasmál. Mě osobně tohle pošťuchování moc baví, sám to dělám, vyžívám se v tom. Raději bych ale samozřejmě bral všechny body, než aby mě to jen bavilo.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:16. Jergl, 11:10. Kevin Klíma, 51:24. Kelly Klíma Hosté: 30:18. Řepík, 41:53. Forman Sestavy Domácí: Kiviaho (J. Růžička) – McCormack, Kalina, Rymsha, Jank, Huttula, Nedomlel, Piegl – Veselý, Lev, Okuliar – Jergl, Cingel, Kevin Klíma – Kelly Klíma, Lalancette, Smoleňák – Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Graňák, Jandus, Mikliš – D. Simon, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Forman, G. Thorell, Přibyl – Konečný, Vitouch, Vitouch. Rozhodčí Pražák, Šindel – Lhotský, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové