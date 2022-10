Vyhecovaná bitva v Hradci: emoce, volavka, 800 tisíc a Sparta za nula

Jiskry létaly, že div nezapálily led. Hecování, tvrdé souboje, vyříkávání? Klasika, když do sebe prásknou Mountfield se Spartou. Nic záludného, žádné divočiny za hranou, jen pravé hokejové emoce. „Proti nám hraje každý jinak, většina zápasů je na nože, ale s Hradcem je to vždycky na maximum,“ potvrdil i Miroslav Forman. A body? Všechny pro Mountfield za výsledek 3:2.

Většinou je to tak, že bratři Klímové na Spartu fungují jako spolehlivé dráždilo. Jen skočí na led a něco se děje. Dva hradečtí drzouni dovedou skvěle prudit. Ovšem tentokrát si vybrali Kevin a Kelly trochu jinou úlohu. Dávali góly, každý po jednom. Kelly pak zlomil stav 2:2 na hradeckou stranu.

„Umí skvěle hrát i vás dobře naštvat. Odvedli výbornou práci, pro nás super,“ chválil hradecký bek Richard Nedomlel. „Za Kellyho jsem obzvlášť rád,“ přidal kapitán Mountfieldu Radek Smoleňák. „Konečně dal gól, zasloužil si ho,“ doplnil. Pro Kellyho Klímu šlo o první zásah sezony, když v 52. minutě vypustil střelu do chumlu. Chvíli to vypadalo, že Smoleňák jeho pokus tečoval, ale vůbec. „Kdepak, já tam klasicky dělal jen volavku, on to prostřelil,“ zubil se kapitán.

Ale že by byla nouze o emoce, když dvojčata šla o chlup víc po gólech, než po nervech protihráčů? Naopak. „Když jsem hrál na Spartě, chtěli se na nás všichni vytáhnout, ten klub má prostě jméno. Asi to bude tím,“ přemýšlel Nedomlel.

Žádná bitka se nekonala, ale poznáte, když je živo. Strkanice, šťouchance, pořvávání, zlé pohledy. Takhle to mezi Hradcem a Spartou často bývá. „Moc mě to baví,“ přikyvoval i Miroslav Forman. „Přijde mi, že tyhle zápasy jsou o chlup vyhecovanější než jiné. Proti nám hraje podle mě každý trochu jinak, většina zápasů je na nože, ale s Hradcem je to vždycky na maximum,“ přidal.

Tohle nastavení přiznal i Smoleňák, který si dříve jako i třeba Nedomlel nebo Kevin Klíma za Spartu zahrál. „Má jméno. Každou sezonu se o ní píše, že má vyhrát, musí vyhrát, jaké má posily. Kamkoliv přijedou a jde o hokej, nebo fotbal, je to Sparta, velkoklub, který přitahuje pozornost. Pokud je chcete porazit, musíte hrát na hraně.“

Jasně, taky se zapojil do několika rétorických cvičení. „Se Smolym je to vždycky jenom o povídání. Teď mi třeba vyprávěl, že bere 800 tisíc měsíčně, tak jsem se zasmál. Mě osobně tohle pošťuchování moc baví, sám to dělám, vyžívám se v tom,“ usmál se Forman. Ale ve výsledku byl spíš mrzutý: „Raději bych ale samozřejmě bral všechny body, než aby mě to jen bavilo.“

Sparta si dupla do problémů sama, když začala dost zle. Často si situaci komplikovala. Adam Polášek v klidu zvedl hlavu, situaci před sebou krásně viděl. Zrada? Přesně trefil Olivera Okuliara, chyba jak Brno. Ten posunul na Kevina Klímu a Mountfield ve 12. minutě vedl 2:0.

Sparta mohla pak děkovat železu a brankáři Jakubu Kovářovi, že nebylo po prvních dvaceti minutách hotovo. Jakub Lev nastřelil v oslabení tyč, plus gólman vytáhl jeden luxusní zákrok hřbetem lapačky. Rudá sestava totiž vzadu dokázala spolehlivě zavařit, nestíhala hradecké bruslení.

Nakonec se role otočily, favorit sešlápl pedál a srovnal na 2:2. Ale body Hradci přilepil Klíma.

