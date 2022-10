Vítkovice ukazují sílu! Sázka nejen na Muellera. Proč se jim tolik daří?

Konečně góly

Že umí Vítkovice bránit, to není žádná novinka. Ať už tým trénoval kdokoliv, pevná defenziva a skvělí brankáři byli základ. To stále platí. Teď k tomu po řadě hubených let přibyly i góly. Ostravané zatím nasázeli 48 branek, nejvíc ze všech. Jasně, s příchodem kanonýra Petera Muellera se to čekalo. Jenže vtip je v tom, že Mueller kvůli zranění šestkrát chyběl. Z osmi zápasů má parádních 11 bodů (5+6), v týmovém bodování jsou nad ním Roberts Bukarts (9+2), Juraj Mikuš (0+13), Peter Krieger (7+8) a Dominik Lakatoš (8+8). Minimálně bod si připsalo devatenáct borců, vítkovická soupiska má hloubku. Ve zkratce – Vítkovice nejsou jen Peter Mueller.

3,43

Tolik gólů v průměru na zápas zatím Vítkovičtí střílejí. I v tomto jsou průběžně nejlepší, vedoucí Pardubice mají průměr 3,21. Kvůli obsazené Ostravar Aréně přitom Vítkovice začínaly sérií zápasů venku. Z devíti duelů na hřištích soupeřů mají skóre 27:28, doma z pěti zápasů 21:8.