Plekanec slaví 40: Lucka mi spadla z nebe. Že piju krev? Kompliment

V minulé sezoně skončil pátý v bodování celé ligy, pro Rytíře je pořád nepostradatelným mužem. Pravidelně vstává mezi pátou a šestou, tělu se maximálně věnuje. I proto dlouhodobě patří mezi hvězdy. „Ale hrát dole už mě moc nebaví,“ přiznává čerstvý čtyřicátník.

Co s vámi jubileum dělá?

„Nic velkého. Spíš je to tak, že mi to připomíná okolí. Ale nejsem typ, který by to moc prožíval a slavil. Na to si nepotrpím.“

I na narozeniny budete vstávat před šestou?

„Jo jo. (smích) Mám to v sobě asi odmalička, nikdy jsem nebyl žádný velký spáč. Plus mínus mi to zůstalo. Neříkám, že bych si někdy nepřispal, ale celkově mi to vyhovuje.“

Co po ránu děláte?

„V poslední době se mnou vstává malej (půlroční syn Oliver), za což je Lucka (manželka Lucie Šafářová) extrémně ráda, protože si ho vezmu s sebou. To je ideální kombinace. Takže si hrajeme. A když ještě ostatní spí, dělám různé věci, které jinak nestíhám, když jsou všichni vzhůru nebo jsem na tréninku. Vyřizuju maily a doháním resty.“

I pravidelné cvičení vám prodloužilo kariéru?

„Stoprocentně. I v NHL, kde je extrémně náročný program, jsem neustále chodil do posilovny. Abych se udržoval, nemusel jsem zvedat velké váhy. Bylo to v rámci rehabilitace. Nikdy jsem neseděl na zadku, pořád jsem se hýbal.“

Láká vás hrát do padesáti jako kamarád Jaromír Jágr?