Třinec s Kometou pod širým nebem? Možná v Bratislavě na výročí Slovanu

Hokejisté Třince a Brna by se měli v polovině ledna příštího roku utkat o extraligové body pod širým nebem na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě. Zápas by měl být součástí velké akce pořádané bratislavským Slovanem, nebyla ale dosud oficiálně potvrzena.

„Slovan má slavit stoleté výročí a chystají open air na Tehelném poli, přičemž v neděli 15. ledna se tam má odehrát zápas slovenské extraligy. Jednají i s kluby z Česka - Třincem a Kometou - zda by tam hrály také,“ řekl dnes ČTK Martin Loukota, ředitel domácí nejvyšší soutěže a Asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která před sezonou převzala od svazu zpět řízení extraligy.

„Koukali jsme na to, zda by to bylo možné s ohledem na rozpis zápasů a termíny. Z toho pohledu to vypadá dobře. Organizátoři se však musí následně také domluvit s marketingovou agenturou BPA ohledně prezentace partnerů české extraligy. Vím tedy, že nějaké kroky se pro zápas Třince s Kometou v Bratislavě dělají, ale ještě to nemohu potvrdit jako definitivní věc,“ doplnil Loukota.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Třinec 2:6. Demolice ve 3. třetině, dvakrát pálil Hudáček Video se připravuje ...

Pod otevřenou oblohou se dosud odehrály čtyři zápasy hokejové extraligy. Zkraje roku 2020 v Drážďanech proti sobě nastoupili hráči Sparty a Litvínova. Návštěva 32.009 diváků znamenala tehdy nový rekord soutěže.

V lednu 2016 se právě Pražané představili v Brně za Lužánkami proti domácí Kometě, o pět dnů dříve hráli Brňané s Plzní. V roce 2011 se hrál hokej na plochodrážním stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno.

Další plánovanou akcí byly zápasy pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně, kde mělo hrát Kladno s Jaromírem Jágrem. Akce Winter Hockey Games ale byla dvakrát odložena kvůli nepříznivé koronavirové situaci a vládním opatřením.

Podle dosud posledních zpráv z poloviny února se měla akce přesunout do Prahy a novým termínem měl být prosinec.

