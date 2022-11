Will o formě Dynama i odchodu z KHL: Bojím se, že se budu muset vrátit

Tři zápasy, tři výhry. Dvě čistá konta a jen dvě inkasované branky ze 105 střel soupeřů. Navrch očekávaná pozvánka do národního týmu na turnaj Karjala. Nejlepší brankář minulého týdne Tipsport extraligy podle analytického modelu iSport Score je jasný: pardubický brankář Roman Will. „Cítím se skvěle,“ říká.

V rozhovoru pro iSport Premium mluví o svém pohledu na důvody dominance Dynama v extralize, rovněž popisuje konec v Rusku a obavu, že se jednou bude muset vrátit. V Čeljabinsku má stále platnou smlouvu.

Povedený týden, co říkáte?

„To každopádně! (usměje se) Příjemně se to sešlo. Vyhráli jsme tři zápasy, tři hodně těžké zápasy. To je pro mě jasně nejdůležitější. Mně se dařilo, puky mě trefovaly. Cítím se skvěle.“

Čím to, že Dynamo zatím v sezoně tak báječně šlape?

„Je to jednoduché. Máme výborné trenéry a celý realizační tým, kvalitní kádr a v kabině skvělou partu. Třeba to bude znít jako klišé, ale tak dobrý kolektiv opravdu není samozřejmostí. V šatně není jediný hráč, který by nezapadl. To je základ.“

Zmínil jste kvalitní tým, ale ani ten leckdy není zárukou úspěchu.

„To máte pravdu. Je vidět, že v Pardubicích se nad tím někdo zamyslel. Tým je postavený