Varaďa ve Spartě? Dres tu stejně bude viset, zní z Třince. Ví, co dělá

Když přijel Václav Varaďa do Třince v pátek jako jeden z hráčů na benefiční rozlučku s Jiřím Polanským, Martinem Adamským, Lukášem Krajíčkem a Peterem Hamerlíkem , vítal ho potlesk a z ochozů se snášelo bouřlivé skandování jeho jména. Jaké to bude, když se ve středu v Třinci postaví na střídačku neoblíbené Sparty? Přestože bude Varaďa po letech úspěchů stát proti Ocelářům jako soupeř, nebude k zášti důvod. Shodli se na tom i jeho bývalí spoluhráči, parťáci, zástupci vedení klubu i hráči, které ještě nedávno trénoval.

„Venca je v současné době top trenér, jeden z nejlepších v České republice,“ udržuje si i na dálku a přes moře přehled Ladislav Kohn, který s Varaďou v Třinci hrával a který se díky synovi Jakubovi (17) v Americe také vrhnul na trenérské řemeslo. „Sparta je obrovský pojem, nejenom u nás, ale v celém světě. Obrovská výzva. Bylo to Vencovo rozhodnutí, záleželo jenom na něm. Jak se cítil a kam se chtěl případně posunout. Do jakého týmu a do jaké ligy.“

Podobně to vidí i obránce Lukáš Krajíček. Varaďu zažil jako spoluhráče při zlatém tažení v sezoně 2010/11 i jako trenéra při mistrovské jízdě v ročníku 2018/19. „Venca je velice chytrý člověk a ví, co dělá,“ komentoval sparťanské námluvy Krajíček. „Pokud by mu to nedávalo smysl, tak by ve Spartě nebyl. Je to výborný trenér i člověk, přeju mu jen to nejlepší, ať by trénoval kdekoliv.“

Hledání nového trenéra ve Spartě bylo pochopitelně tématem i v aktuální třinecké kabině. Nejenom kvůli tomu, že s ní Oceláři hned po reprezentační přestávce ve středu hrají. „Venca je velmi dobrý trenér, který tady vyhrál tři tituly v řadě,“ připomněl útočník Andrej Nestrašil. „Sparta by byla hloupá, kdyby ho nechtěla. Určitě skvělý kandidát na tuhle pozici. Myslím si, že každému týmu, do kterého by přišel, dá šanci vyhrát.“

Václav Varaďa: Kdysi obávaný bitkař, teď nejúspěšnější český trenér Video se připravuje ...

Když si měl Nestrašil dopředu představit, jaké by to bylo, postavit se proti Spartě, kterou povede Varaďa, krátce se pousmál. „Myslím, že by tady byli Sportsnet, TSN a CNN... Byla by tady celá zeměkoule na takový zápas!“ My se ale soustředíme sami na sebe. Máme nové trenéry, nové kluky a hlavně chceme, aby nám to šlapalo.“

Když se Varaďa v pátek vrátil do Třince jako hráč, svoji budoucnost extra neřešil, nerozebíral. Na dotazy parťáků odpovídal svým klasickým úsměvem. V kabině i na ledě se zdravil s šéfy klubu, ve výběru Lukáše Krajíčka a Petera Hamerlíka si zahrál hned se čtyřmi současnými borci ocelářského kádru – s Martinem Růžičkou, Erikem Hrňou, Vladimírem Draveckým a Aronem Chmielewským. A jen tak mimochodem, k exhibičnímu vítězství 9:6 přispěl třemi body (1+2).

„S Růžou (Martinem Růžičkou) jsme se na začátku zápasu domlouvali, že budeme hrát s levým dozadu, ale Venca hned říkal, že to už neubruslí,“ usmíval se Ladislav Kohn, který měl Varaďu na křídle. „Byla to zábava.“

Podobně to vnímali i šéfové klubu. Přímo na ledě se proti Varaďovi v exhibici třeba postavil sportovní ředitel klubu Jan Peterek a když už to v jednu chvíli vypadalo na reflexivní srážku, oba se jí zkušeně vyhnuli. A že měl Varaďa namířeno do konkurenční Sparty?

„Jeho věc,“ reagoval krátce prezident klubu Ján Moder. „Osobně předpokládám, že Vencův dres – trenérský, jednou stejně bude viset pod stropem Werk Areny. Za úspěchy, které tady dokázal, si to zaslouží.“

