Potlesk pro legendy, pivo s Prongerem i Varaďa na ledě Třince. Byl v plánu!

Výběr Lukáše Krajíčka a Petera Hamerlíka porazil tým Martina Adamského a Jiřího Polanského 9:6. Mezi střelce se mimo jiné zapsali i synové hrajících borců - devítiletý Nikolas Krajíček a talentovaný dorostenec Vladimír Dravecký mladší. Ale výsledek nebyl podstatný.

„Mám strašnou radost, že se akce podařila,“ děkoval klubu, bývalým parťákům i fanouškům Jiří Polanský. „Snažil jsem se to před klukama nedávat najevo, ale byl jsem úplně naměkko. Při vzpomínkách mi běhal mráz po zádech.“

V dovednostních disciplínách, či mistrovských výzvách, Polanský naživo vysekl legendární samostatný nájezd ze čtvrtfinále 2008, kdy se v Praze na Slavii obtočil kolem vlastní osy a efektně překonal Adama Svobodu. Spinoramu bravurně vytočil i proti Radovanu Bieglovi. A ze hry přidal dva góly.

„Ale Krajíc s Hamasem měli mladší tým,“ usmíval se Polanský. „My jsme se s Ádou snažili hledat hráče z období 2000 až 2011, rozdíl byl diametrální, dělali si s námi, co chtěli, pořád to v sobě mají, radost se na ně dívat. Naší výhodou byl bohatý doprovodný program, který hru rozkouskoval a nedovolil jim dostat se do tempa.“

Pivo se sudím? Jiná liga

Lukáše Krajíčka k nevšední dovednostní bitvě vyzval legendární obránce Chris Pronger. Z videa na kostce bývalého parťáka pozdravil, popřál Krajíčkovi k úspěšné kariéře i štěstí do dalšího života. A pak mu připil pivem. Krajíček poté soutěžil v pití piva na ex s rozhodčím René Trombíkem. Neměl šanci, zkušený sudí pivo polknul zhruba za tři vteřiny. „Jiná liga,“ ocenil se smíchem Krajíček, smeknul helmu a v klidu si pak pivo na ledě dopil.

Rychlíka Martina Adamského vyzval na bruslařský souboj obránce současného týmu Marian Adámek. Kolečko na rychlost. „Ostatní se tě, Ádo, pořád báli,“ usmíval se Adámek, který sice do „cílové pásky“ skočil po hlavě, ale s Adamským prohrál. Ten se coby vášnivý myslivec postaral o večeři. „Bude guláš z divočáka, střelil jsem ho čtrnáct dní zpátky. Vyvržený měl 90 kilo.“

Sklidili zasloužené ovace. Jiří Polanský, Martin Adamský, Lukáš Krajíček a Peter Hamerlík, legendy třineckých Ocelářů, se s velkou parádou rozloučili s fanoušky v benefičním duelu. • Foto Lukáš Filipec

A brankář Peter Hamerlík? Na masce nosíval obrázek Chucka Norrise a ten přece dal hattrick i z trestné lavice. Takže Hamerlík střílel z otevřených vrátek trestné na bránu. „Měl jsem hned dvě životní premiéry,“ zářil Hamerlík. „Poprvé jsem byl na trestné a poprvé jsem dal gól. Parádní akce, děkuji. Třinec byl můj hokejový domov. Byl a bude, jsou tady nejlepší fanoušci na světě.“

Slovenského gólmana na dálku zdravil Šimon Hrubec. „Je mi líto, Péťo, že ti zase nemůžu krýt záda. Ale máš tam Čavara (trenéra brankářů Jaroslava Kameše). Jenom, prosím tě, odchytej co nejvíc minut, Čavar by to v bráně už taky nemusel přežít.“ Ovšem pozor, Kameš byl vynikající, předvedl několik parádních zákroků, za třetinu dostal jen jeden gól od Polanského.

Potlesk pro Varaďu

Bouřlivých ovací si užíval i oblíbený brankář Martin Vojtek. O pauze utíkal před halu na cigárko. „Teď už můžu i oficiálně,“ smál se. Kromě čtyř oslavenců sklidili při slavnostním nástupu na led největší potlesk právě Martin Vojtek, obránce Lubomír Sekeráš a bývalý útočník a trenér Václav Varaďa.

Václav Varaďa: Kdysi obávaný bitkař, teď nejúspěšnější český trenér Video se připravuje ...

Jeho jméno bylo na hráčském seznamu překvapivé, aktuálně se totiž řeší jeho případné angažmá ve Spartě. Když Varaďa v hráčském nabruslil na led, strhnul se solidní rachot. „Véénca Varaďa!“ bouřily ochozy. Jen sem tam se při tom ozvalo zapísknutí. Na zádech číslo 37, na hlavě helma z mistrovské sezony 2010/11, vedle sebe měl v prvním útoku Ladislava Kohna a Martina Růžičku. I v exhibičním tempu si připsal tři body (1+2). Což publikum znovu ocenilo skandováním.

„Jo, další vítězství,“ usmíval se Varaďa při odchodu do kabin. Svoji budoucnost během exhibice neřešil. „Venca byl v plánu a v sestavě vždycky, nevypadl z ní,“ dodal Jiří Polanský. „Jsem rád, že kluci dorazili, chci poděkovat jim i fanouškům. Někteří kluci přijet nemohli, třeba Richard Král, Martin Havlát nebo Roman Tomas, ale i tak to bylo opravdu parádní.“