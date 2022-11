Rolba fungovala, Kohout umlčel kohouty: Krize? Měl jsem to v hlavě

Čtyři porážky stačily. Pětku Energie nezkompletovala a po reprezentační pauze dokázala zabrat. Ke třem bodům jí zásadní měrou pomohl útočník Martin Kohout, který dvě branky dal a na tu zbylou přihrál.

Tříbodovým představením nechal zapomenout na dlouhé čekání na trefu. „Byl jsem z toho celkem nesvůj. Nedat gól patnáct zápasů? To je fakt docela dost. Když to tam padlo poprvé šťastně od brusle, jako by se to celé zlomilo. Začal jsem si věřit, v hlavě se mi strašně ulevilo. Měl jsem čerstvé nohy, líp se mi bruslilo, nahrávky mi chodily hezky od hole. Pak to tam spadlo ještě jednou. Snad v tom budu pokračovat a nebyl to výstřelek do tmy,“ přeje si forvard.

Nechybělo však moc, aby na západě Čech Olomoučtí ukořistili alespoň nějaký bodový lup. Před třetí třetinou byl stav jasný – 3:0 pro domácí. Hanáci však rychle snížili na rozdíl jediné branky. V závěru dotírali za vyrovnáním. Gólman Štěpán Lukeš se však překonával. Několikrát mu puk skotačil kolem brankové čáry, dvakrát mu pomohla i tyč.

„Hodně mi zatrnulo. Třetí třetiny jsme doma často nezvládli a ztráceli zápasy. Zbytečně jsme dvakrát inkasovali a bylo to drama. Snad se to zlomí a začneme doma brát body pravidelně,“ doufá Kohout.

Forvard svým výkonem porazil vlastní druh, olomouckým kohoutům vykloval z náruče kompletní bodovou nálož. „Že Kohout porazil kohouty? Je to vtipné, taky jsem si to říkal. Hlavně, že jsme vyhráli,“ usmívá se. Teď doufá, že na šňůru proher naváží v Karlových Varech dominem vítězství. „Je to velká úleva. Měli jsme v zádech černější sérii. Teď byla velká snaha a chuť to zlomit a posunout se tabulkou. Ulevilo se fakt hodně, v pátek na to musíme navázat.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:45. Kohout, 22:32. Redlich, 36:36. Kohout Hosté: 45:55. Bambula, 48:17. Strapáč Sestavy Domácí: Lukeš (Habal) – Huttula, Plutnar, Bartejs, Dlapa, Pulpán (A), Havlín, Mikyska – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Koblasa, Černoch (C), Kohout – Redlich, Jiskra, O. Beránek – Bernad, Sapoušek, Kružík. Hosté: Jak. Sedláček (41. Lukáš) – Ondrušek (C), Rašner, Škůrek, Řezníček, Dujsík, Mareš – Rutar, J. Káňa (A), Nahodil – Kunc, Kusko, Knotek (A) – Bambula, Anděl, Menšík – Navrátil, Olesz, Strapáč – Mácha. Rozhodčí Jeřábek, Hejduk – Gerát, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary