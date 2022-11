Kořenář po 1000. výhře Sparty: Klid s Hořavou, Plekanec to má v ruce

V brance Sparty vychytal „teprve“ třetí výhru v sezoně. Do klubové historie už se ale Josef Kořenář (24) stihl zapsat v neděli, když Pražanům vychytal jubilejní 1000. vítězství v samostatné české extralize. „Určitě je to super, ale doufám, že jich ještě pár přidáme,“ usmíval se brankář. Při domácím triumfu 5:1 nad Kladnem se až tak moc nenadřel, čelil pouze 20 střelám a měl co dělat, aby udržel koncentraci. Za start po třech týdnech byl ale velice rád.

Stal jste se gólmanem, který Spartě v české extralize vychytal tisící výhru. Jak vám to zní?

„A já si říkal, co má znamenat ta tisícovka. (směje se) To je určitě taky super. Na druhou stranu... Vychytal jsem Spartě teprve třetí výhru, nemám tedy na tom takový podíl, ale těší mě, že jsem mohl být u tisící výhry. Doufám, že jich ještě pár přidáme.“

Naposledy jste chytal 4. listopadu ve Vítkovicích, proti Kladnu jste navíc neměl až tak moc práce. Bylo pro vás dost těžké udržet koncentraci a neztuhnout v brance?

„Bylo to těžký. Trošku mě bolely nohy. Zápas je přeci jen něco jiného než trénink. Musím říct, že v první třetině jsem se trošku hledal, trochu i pracovaly nervy, ale myslím si, že potom to nebylo špatný. Určitě by to bylo lepší, když bych měl přes 30 zákroků. Člověk se pak cítí lépe než třeba po dvaceti zákrocích, ale to je hokej. Nikdy to není přesně tak, jak chcete. Jsem ale rád i za tohle.“

V 9. minutě vás přeci jen nachytal v úniku Tomáš Plekanec poté, co málem upadl. Překvapil vás kapitán Rytířů právě tím zavrávoráním?

„Přesně tak. Vůbec jsem to nečekal i vzhledem k tomu, že jsem dlouho nechytal. Jak spadl, automaticky jsem šel dolů, kdyby to náhodou poslal po ledě. Říkal jsem si, že kdyby mi to poslal mezi nohy, bylo by to hrozný. Věděl jsem, že je to Tomáš (Plekanec), ale asi jsem si zrovna v tu chvíli neuvědomil, čeho on je schopný. Myslím si, že kdyby na mě jelo osm z deseti jiných hráčů, tak by to takhle neudělali. Je vidět, že to má v ruce.“

Sparta - Kladno: Plekanec i vkleče překonal Kořenáře, 1:1 Video se připravuje ...

Třetí tříbodovou výhru v řadě se vám v sezoně povedlo dotáhnout až nyní. Každopádně v kabině panuje zřejmě o něco klidnější nálada, viďte?

„Určitě ano. Je to cítit vlastně od prvního dne, kdy přišel pan trenér (Miloslav Hořava). Doufám, že to takhle bude pokračovat. Sport je přeci jen o tom vyhrávat. Když se nevyhrává, tak je to pěkně hustý v kabině. S třemi výhrami v řadě je ale atmosféra v kabině uvolněná, rádi do ní chodíte. (usmívá se)

Je tedy i vítězná série známkou stoupající formy?

„I normální člověk musí vidět, že hra se zvedá. Věřím, že bude stoupat dál a nezastaví se na jednom bodě. Poté, co přišel pan trenér, začali jsme některé jednoduché věci úplně od začátku. Po více jak dvaceti zápasech systém úplně nezměníte, ale pracujeme na maličkostech a je vidět, že to funguje.“

Po dvou měsících jste Spartě vychytal tříbodovou výhru. Převládá radost či úleva?

„Obojí, ale hlavně radost. V naší situaci potřebujeme každý bod a to je mnohem důležitější než nějaká osobní stránka. Pokud bychom v tabulce na tom byli lépe, asi bych koukal i na sebe, ale jak říkám, nyní je každý bod důležitý. Je super, když jsme teď udělali tři výhry za sebou.“

Přiznáváte tedy, že nyní sledujete extraligovou tabulku?

„Nekoukám. Musím se přiznat, že jsem tabulku dlouho neviděl. Možná naposledy před repre pauzou, když to bylo špatný. Od té doby jsem ale nekoukal. Nevím tedy, jak na tom teď jsme, ani mě netáhne se na to koukat. Až vyhrajeme deset zápasů z deseti, tak se třeba podívám, abych se pořádně překvapil.“ (směje se)

SESTŘIH: Sparta Praha - Kladno 5:1. Domácí mají třetí výhru v řadě, třemi body se blýskl Forman Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 01:07. E. Thorell, 24:28. Horák, 34:34. G. Thorell, 51:30. Sobotka, 54:02. Forman Hosté: 08:55. Plekanec Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný, Polášek (A), Krejčík, Moravčík, Němeček, Jandus, Mikliš – Forman, Sobotka (A), Řepík (C) – E. Thorell, Horák, Tomášek – Buchtele, D. Vitouch, D. Simon – Konečný, G. Thorell, Safin. Hosté: Bow (Brízgala) – Slováček, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka, Dotchin (A) – M. Procházka, Plekanec (C), Kubík – Brodecki, Klepiš, Indrák – Melka, Zikmund (A), Pytlík – Bláha, Filip, Michnáč. Rozhodčí Hribik, Horák – Špůr, Ondráček Stadion O2 Arena

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE