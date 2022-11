Wallson ve Spartě: Trenér? Zatím jen funkcionář. Pražané se zvedají

Před zápasem vyjádřil jasné přání. Vtisknout Spartě sebedůvěru, dominantní herní projev. Do rukou hráčům nacpat dirigentskou taktovku, aby diktovali rytmus hry. „Základem je co nejvíce hrát s pukem. Když máte puk, řídíte hru a tempo. Musíte také hrát tvrdě, hodně bruslit a napadat. Musíme najít správný balanc mezi tvrdostí a šikovností na puku,“ povídal Hans Wallson, úspěšný švédský trenér, který se v pátek poprvé postavil za záda hráčů Sparty.

Když hlasatel před utkáním po přečtení sestavy zmínil i trenéry, tribuny O2 areny bouřily nadšením. Pražané se na svém stadionu představili poprvé po skoro třech týdnech. Pro Wallsona i kolegu Miloslava Hořavu to byl domácí debut.

Zprvu se zdálo, že švédský kouč bude dál hlavně nasávat atmosféru. Sledoval dění, často cosi čmáral do notesu. Postupem času se ale osmělil. Komunikoval hráči, několikrát vedl svižnou poradu u tabule během přerušené hry. „Fungovalo to. Stál mezi mnou a Jardou Hlinkou. Naučil se jména, osahal si českou střídačku. Bylo to v pohodě, opravdu to fungovalo dobře,“ povídal po utkání Hořava.

Staronový kouč Sparty má na starost obránce, Wallson vede útočníky. „Je tu krátce. Zatím spíše pozoruje, jak to tady chodí. Mapuje si situaci. Větší příspěvek a přínos přijde, myslím, až po delší době,“ přidal první dojem forvard Jan Buchtele .

Liberec Pražané přehráli. Šancí mu dovolili jen několik, potvrdili výkonnostní vzestup. „Výkony jdou nahoru od utkání ve Vítkovicích. Stejně jsme ale utkání dál ztráceli, často nám chyběl jeden gól. Výsledky nebyly, takže jsme se nemohli chlácholit tím, že se herně zvedáme. Vždycky je to o bodech a výsledcích. Výkony se lepší, ale hlavně musíme stoupat tabulkou. Jsme v situaci, kdy si nemůžeme dovolit ztrácet. Musíme dál rvát bod za bodem,“ ví Buchtele.

Jak se z pohledu hráče změnil po veletoči trenérů styl Pražanů? „Změnilo se to dost. Nepouštíme se tolik do bezhlavého napadání. Určitě je to vidět i seshora. Když má soupeř puk pod kontrolou, zběsile tam nelítáme. Dřív jsme to dělali, pak jsme zbytečně propadávali a inkasovali góly. Na tom jsme hodně zapracovali. Líp taky řešíme situace před oběma brankami,“ popsal důrazný útočník.

Sparta zvítězila podruhé v řadě za tři body. To se jí povedlo poprvé od konce září! „Urvali jsme to vůlí a chutí. Výkon byl dobrý, máme na čem stavět. Bylo to ale opravdu hodně těžké,“ dodal Hořava.

To na liberecké straně logicky spokojenost nebyla. „Neodehráli jsme špatné utkání. Bohužel jsme ale nebodovali, takže spokojení nejsme. Sparta hrála výborně. Gólem jsme se vrátili do zápasu, chtěli jsme to zdramatizovat. Ve třetí třetině jsme si ale vytvořili na můj vkus opravdu málo šancí na to, abychom utkání dotáhli k bodům,“ krčil rameny Patrik Augusta.

Ve třetí části byl jeho tým blízko snížení na 2:3. Michal Birner umě tečoval puk za záda Jakuba Kováře. Radost však po předlouhém sledování video hostům sebrali. „Jste si fakt jistí?“ ptal se kapitán Michal Bulíř. „Jasně. Našli jsme záběr, který to ukázal. Stoprocentně,“ odpověděl mu sudí Oldřich Hejduk.

„Dostali jsme info od videkouče, že je to padesát na padesát. Mohlo se to přiklonit na obě strany. Pravděpodobně rozhodčí našli záběr, na kterém to je vidět. Více se v tom nemá smysl vrtat,“ zavrtěl hlavou kouč Bílých Tygrů. Konec utkání už si pak Sparta pohlídala a došla k zasloužené výhře.

