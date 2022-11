Budík Thorellů: Kritika? Oprávněná, ví Gustaf. Plekanec neposlechl Hrdinu

V našlehané tabulce Tipsport extraligy stačí jedno škobrtnutí a řachnete dolů. V případě výhry pak můžete naopak vyskočit z přízemí rovnou do třetího patra. Tak jako Sparta. Před utkáním s Kladnem kysla na jedenáctém místě. Rytíře v pohodě napíchla na kopí, sebrala tři body. Tabulková pozice po zápase? Osmý flek!

Potřetí měli Pražané na střídačce staronového kouče Miloslava Hořavu. A potřetí s ním za zády zvládli doručit vítězství. Nejdřív 5:1, pak 3:1, teď znovu 5:1. Devět bodů, celkové skóre 13:3. Chmury jsou pryč. Najednou funguje všechno.

„To se takhle nedá říct,“ ošíval se Hořava. „A defenziva? Ve všech případech nás hlavně skvěle podrželi brankáři. Oba chytají výborně. Tři výhry jsou skvělé, ale musíme být pořád realisti,“ brzdil optimismus zkušený trenér.

Pouze ze střídačky duel sledoval v civilu oděný Jaromír Jágr. Do O2 areny přišla v neděli třetí nejvyšší návštěva sezony, cestu do největší haly v zemi si našlo přes 12 tisíc fanoušků. „Výborná atmosféra! Nejlepší hráč zápasu jednoznačně fanoušci,“ přidal Hořava.

Před nadšený domácí kotel po utkání na děkovačku vyrazili Erik a Gustaf Thorellovi. Oba se jednou trefili, mladší Erik navrch přidal asistenci. „Bylo skvělé, že jsme mohli oba pomoct a po letech zase skórovat společně v jednom utkání a jednom dresu,“ hlásil Gustaf, jehož prostřední jméno je Viking.

Právě on byl v prvních měsících nové sezony největším terčem kritiky. Ve dvaceti utkáních nevstřelil ani gól. Ve třech pod Hořavou? Už je na dvou. „Nevím, jestli je to trenérem. Je to hlavně o mně. Snažím se na sobě pracovat, dělat správné věci, nic nevypustit. Jestli jsem lepší? To mi řekněte vy,“ usmál se. „Nebylo to ale jednoduché. Nejsem tu od toho, abych vedl týmovou produktivitu. Máme úžasně talentované a šikovné hráče, ale mít nulu? Potřeboval jsem se chytit,“ přiznal.

Odsudky ze strany hokejové veřejnosti mu neunikly. „Kritiku jsem vnímal. Upřímně, byl bych překvapený, kdyby žádná nebyla. Nedivil jsem se. Nehrál jsem dobře. I takové období ale občas přijde, kritika je navíc součástí naší práce. Bylo to trochu o hlavě. Nemohl jsem kompletně změnit svoji hru, musel jsem prostě pracovat a věřit, že to přijde. Doufám, že všichni včetně mě půjdeme dál nahoru,“ říkal dvaatřicetiletý Švéd, starší z obou bratrů.

Jedinou trefu Kladna zařídil Tomáš Plekanec. Ten si přitom ještě pár hodin před utkáním vypisoval na sociální síti Twitter s patronem sparťanské sezony Jiřím Hrdinou. „Ať se ti daří, ale nemusí zrovna dneska,“ napsal kapitánovi Rytířů Hrdina. „Trošku jsme do sebe ve srandě šli. Je škoda, že nám to nevyšlo jako týmu,“ vrtěl hlavou po zápase Plekanec.

Ještě v první třetině srovnával na 1:1. V úniku padl na kolena, stejně však zvládl vkleče poslat puk pod víko. „Zakopl jsem asi o modrou čáru. Klečel jsem, plácnul jsem do toho a padlo to tam. Byl to instinkt. Jsem rád, že se mi to povedlo, ale samozřejmě bych to vyměnil za body pro tým,“ pravil.

Erik Thorell před Hořavou pod Hořavou 19 zápasy 3 5 (3+2) body 3 (1+2) -5 plus/minus 2 Gustaf Thorell před Hořavou pod Hořavou 20 zápasy 3 3 (0+3) body 2 (2+0) -5 plus/minus 2