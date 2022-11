Hlaváč (46) o Spartě: Kouče bez vazeb těžko bere. Hokej „Bubáka“ stále baví

Drtivá většina vrstevníků už s hokejem sekla. Ale co Jan Hlaváč? Bývalý vynikající reprezentant s přezdívkou „Bubák“ má i v 46 letech pořád velkou chuť hrát. Byť jezdí už jen na zápasy, v druholigovém Vrchlabí, které vede bratr Petr, si drží formu i bod na zápas.

Není tedy divu, že se v únoru představí po boku dalších někdejších hokejových velikánů při zápase českých a slovenských legend v O2 areně. „Trochu jsem si na sebe upletl bič,“ směje se. Vedle hraní dvojnásobného mistra světa čím dál více naplňuje trénování malých hokejistů na Spartě.

Dá se vůbec stíhat trénování dětí a zároveň dojíždět za hokejem do Vrchlabí?

„Je toho občas hodně, co si budeme povídat, ale už jsem se naučil si správně rozvrhnout den. Byť mi hlavně trénování bere v podstatě veškerý čas, jsem za to rád, člověk se nenudí. Jsem pořád někde, ale zatím mě to baví.“

Naplňuje vás stále hraní hokeje, nebo už vás více baví cepovat mladé hokejisty?

„Je to stejný. Jako trenér jsem hrozně rád, když kluky něco učím při tréninku, a pak vidím, že to samé ukážou v zápase. Z toho mám obrovskou radost. Znamená to, že nás poslouchají, že to dokážou přenést do hry. Je to krásný pocit. Každopádně zápasy mě také pořád baví. Je to hrozný, ale hokej mi pořád chybí. Někteří kluci s tím seknou a nechtějí hokej už ani vidět, já se však těším na každý zápas. Byť je to docela náročný i časově, kdy musíte různě přejíždět, z hokeje mám stále radost.“

Ve Vrchlabí máte bod na zápas. Zdá se, že forma se vás stále drží.

(chechtá se) „Kdybych se tam někde jen tak potácel a nebyl konkurenceschopný hráč, tak už bych nehrál. Zatím jsem. Uvidíme, jak to půjde dál. Momentálně se s Vrchlabím pohybujeme někde v půlce tabulky, kde si myslím, že bychom to měli dohrát a postoupit do play off.“

Řeší se stále ve Vrchlabí vypovězení spolupráce s Pardubicemi a s tím související ztráta působení v první lize?

„Vím, že se to tam s Dynamem nějak rozpoltilo