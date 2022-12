53 zákroků v řadě. Eskamotér baví. Chytám a najednou je konec, smál se

Má talent zkracovat hokejová utkání, která jsou v extralize občas ukrutně dlouhá. Filip Novotný je největším eskamotérem v domácích brankovištích. Jeho dovednosti mají pořádně široký rejstřík. Pokud se dostane do potřebné pohody, baví vás jako málokdo jiný. Právě se nachází v interesantní fazoně, což naposledy poznal Hradec Králové a dnes to možná pocítí i Plzeň. „Poslední dobou mi to moc nešlo, tak doufám, že se to otočí k lepšímu a bude to dobrý,“ přeje si gólman Mladé Boleslavi, jenž se loni v lednu proslavil vstřeleným gólem přes celé kluziště.

V úterý proti Mountfieldu (2:0) válel. Původně mu statistici napočítali kulatých a zároveň extrémních 50 zákroků, nakonec mu jeden ubrali. To ale nic neměnilo na jeho precizním výkonu, jenž chvílemi koketoval s exhibičním vystoupením.

A to právě souvisí s tím, co bylo zmíněno na začátku. Zkracování utkání, udržení tempa hry, poskytování šance spoluhráčům zaskočit soupeře. Zatímco spousta jiných brankářů zajistí chycený puk, neriskuje a čeká na přerušení hry, Novotný je docela jiná káva. Ale absolutně.

Kolikrát i v krkolomné situaci kotouč rozehraje, pokud vycítí, že je to pro dobro týmu a že z toho může něco být. Spoluhráči už jsou naučeni a na pozoru. Tam, kde jinde zazní hvizd, tady Novotný vyklepe puk a jede se dál. Nezřídka i dlouhým a přesným pasem troubí do rychlého kontru. Brankář a rozehrávající bek v jednom… Pro oči paráda.

V Hradci byl v úterý, jak se moderně říká, ve flow.

Zcela ponořený do zápasu, maximálně soustředěný na to, co dovede.

Brankářsky precizní a ještě s onou nadstavbou. „Až na konci utkání jsem zjistil, že na mě šlo tolik střel,“ potvrzoval své zaujetí pro pracovní večer. „Celou dobu jsem byl v zápase, nevnímal čas a hrozně si ho užíval. Soustředil jsem se na každou střelu a najednou byl konec,“ usmíval se 31letý vousatý chlapík.

Přesně tohle od něj Boleslav žádá, proto si ho do klubu brala. Jméno si Novotný udělal v Karlových Varech a přes krátkou štaci v Hradci se dostal do města škodovek.

Má na to s parťákem Gašperem Krošeljem dělat tým lepší a večer co večer dávat šanci týmu na vítězství. „Poslední dobou mi to moc nešlo, tak doufám, že se to otočí k lepšímu a bude to dobrý,“ věří Novotný.

Před úterní parádou pod Bílou věží pomáhal Boleslavi euforicky otáčet domácí duel s Litvínovem (z 2:4 na 6:4), neprůstřelnost drží 80 minut a vlastní sérii 53 úspěšných zásahů v řadě. „Po dlouhé době jsem zažil tři body, dlouho jsem nevyhrál,“ ulevilo se Novotnému. „Jsem hrozně rád, že to přišlo a doufám, že výhry teď budou naskakovat. Musíme být však pokorní, aby se to neotočilo zpátky. To by bylo špatně.“

Výkony BK jdou prokazatelně nahoru. Před reprezentační pauzou Bruslaři zapsali šest porážek za sebou, byť tři s jedním bodem. Na mužstvo negativně zapůsobila ztráta prvních tří centrů. Kvalita hry nebyla vůbec špatná, Boleslav dokázala své oponenty zatlačit, ovšem v koncovce to těžce nelepilo. V týmu zůstali trpěliví a odvedená práce během přestávky se vyplatila. „V pauze jsme prostě makali,“ přisvědčuje gólman. „Je vidět, že tým teď chce a to je hodně důležité. Nehráli jsme ani před pauzou špatné zápasy, pokaždé nám však utekly o gól a podobně. Teď musíme sbírat bod po bodu, abychom šli nahoru tabulkou a ustálili to tam.“

Úplně stejně to vidí a vnímá i boleslavský kouč Ladislav Čihák. „V repre pauze se nám uzdravili tři centři, klíčoví hráči. Tím pádem jdou pak nahoru i další kluci. Dobře jsme potrénovali a byli trpěliví. Pokud budeme pokračovat v dobrých výkonech, mohli bychom sbírat výhry a body dál,“ věří.

Proti dnes od 17:30 bude Plzeň.

